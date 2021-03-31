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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак

ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реформа. По его словам, реформы идут в быстрых темпах.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Хомчак отметил, что семилетняя война на Донбассе показала, что нужны изменения.

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"Вооруженные силы сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы", - заявил он.

По его словам, важный момент, когда сама реформа назрела, "когда ее не кто-то навязывает, мы ее делаем не для того, чтобы для кого-то сделать".

"Поэтому, что касается Вооруженных сил, реформа идет, и реформа будет продолжаться. И тот коллектив сегодня в руководстве Вооруженных сил, это люди, которые одержимы этой реформой для того, чтобы изменить все то, что мы видим в течение последних лет нам мешает идти к победе", - отметил он.

Автор: 

реформы (3951) ВСУ (6603) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+4
Зелень прокинулась.
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31.03.2021 09:47
+3
реформа медицини, реформа энергетического рынка, судейская реформа- итог-медицыны нет, жкк в 15 раз дороже, суды недоступны и 100%корумпированы
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31.03.2021 10:11
+1
так понимаю эти реформы которые " идут в быстрых темпах " ощущает только Хомчак
ааа я понял . они наверное тайные . и для посторонних незаметны
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31.03.2021 09:49
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Зелень прокинулась.
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31.03.2021 09:47 Ответить
Щось ти довго спиш! Вже обід фактично на дворі.ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1875
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31.03.2021 09:50 Ответить
так понимаю эти реформы которые " идут в быстрых темпах " ощущает только Хомчак
ааа я понял . они наверное тайные . и для посторонних незаметны
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31.03.2021 09:49 Ответить
бла бла бла....
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31.03.2021 09:50 Ответить
Поведай лучше свой путь из котла,и где ты там по полям ,два дня ховался.
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31.03.2021 09:52 Ответить
То всьо ніщітаіцца.
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31.03.2021 09:53 Ответить
Многие чиновники воспринимают реформы, как новые схемы дележки денег.
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31.03.2021 09:57 Ответить
Чомусь всі бойові офіцери зараз в опозиціі до зеленої пошесті... а на частину тих, хто ризикуючи життям захищав Україну, сьогодні відкриті кримінальні справи... Ви українських солдат виставляєте мішенями для бойовиків Ху#ла і розповідаєте про "реформи"...
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31.03.2021 10:04 Ответить
реформа это уже как бабайка, бабло под нее пойдет , в станет еще хуже
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31.03.2021 10:09 Ответить
Если честно - мне кажется не делается ничего!!!! Может я ошибаюсь - но по новостям прапорщики воруют солярку, военкомы берут деньги!! Все как и было!!!!!
Может я не вижу, но я не вижу !!!
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31.03.2021 10:11 Ответить
все так и есть, просто опять захотелось потырить и бабло под реформу распилить
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31.03.2021 10:12 Ответить
реформа медицини, реформа энергетического рынка, судейская реформа- итог-медицыны нет, жкк в 15 раз дороже, суды недоступны и 100%корумпированы
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31.03.2021 10:11 Ответить
7 лет уже как "понимают", 7 лет "реформы идут быстрыми темпами".
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31.03.2021 10:22 Ответить
а что ты 2 года делал?
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31.03.2021 10:30 Ответить
Какая реформа ? Средний возраст рядового состава за 50 лет.
Что он мелит. А генералов уже нет куда девать.
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31.03.2021 10:43 Ответить
Армія ж нова, європейського зразка, народженна в муках Генеалісімусом - які ж ще треба реформи???
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31.03.2021 11:06 Ответить
Ага, количество бумажек увеличивается....
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31.03.2021 11:20 Ответить
О как, а петро говорил что всё реформировал.
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31.03.2021 11:24 Ответить
что этот хряк может реформировать
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31.03.2021 13:28 Ответить
 
 