ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что в Вооруженных силах Украины продолжается реформа. По его словам, реформы идут в быстрых темпах.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Хомчак отметил, что семилетняя война на Донбассе показала, что нужны изменения.
"Вооруженные силы сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы", - заявил он.
По его словам, важный момент, когда сама реформа назрела, "когда ее не кто-то навязывает, мы ее делаем не для того, чтобы для кого-то сделать".
"Поэтому, что касается Вооруженных сил, реформа идет, и реформа будет продолжаться. И тот коллектив сегодня в руководстве Вооруженных сил, это люди, которые одержимы этой реформой для того, чтобы изменить все то, что мы видим в течение последних лет нам мешает идти к победе", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ааа я понял . они наверное тайные . и для посторонних незаметны
Может я не вижу, но я не вижу !!!
Что он мелит. А генералов уже нет куда девать.