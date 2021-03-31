Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук
Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения Службой безопасности Украины информации о наличии гражданства Российской Федерации у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе №50 в Донецкой области, а также факт его причастности к организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - сказал он.
По словам Стефанчука, "так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины".
Относительно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, Стефанчук убежден, что это должно также быть "удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималась, соответственно, должно быть ограничено в правах".
Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить Служба безопасности Украины.
Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.
Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.
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В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос
Источник: https://censor.net/ru/n3256097
Т.е тело которое было в розыске смогло принять участие в выборах и тут вдруг начали какие то проверки, потому что журналисты нашли что то? Профессионалы че
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).
***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
- Нет.
- Ну на "нет" и суда нет!
Лейтенант Баканов - чёрный пистолет,
Лейтенант Баканов - зоркие глаза,
нам с тобой защита, сепарам гроза.
Кожаная шляпа, кожаный реглан,
а под ним квартальский записной болван,
Но дружбанам Зели нечего хандрить,
им прибарахлиться б - внукам чтоб хватить.