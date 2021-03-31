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Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения Службой безопасности Украины информации о наличии гражданства Российской Федерации у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе №50 в Донецкой области, а также факт его причастности к организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - сказал он.

По словам Стефанчука, "так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины".

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Относительно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, Стефанчук убежден, что это должно также быть "удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималась, соответственно, должно быть ограничено в правах".

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить Служба безопасности Украины.

Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Новый сепар в Раде. Кто такой Аксенов? Полный разбор. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29250) ЦИК (3644) Стефанчук Руслан (658) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+15
А то что сепар то все ок ?
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31.03.2021 09:53
+11
А що робила сбу до виборів?
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31.03.2021 10:00
+7
Тю.
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).

***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
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31.03.2021 09:58
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А то что сепар то все ок ?
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31.03.2021 09:53 Ответить
Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8817
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31.03.2021 09:57 Ответить
ой да ладно ****** сначала вы создаёте проблемы рассчитывая на поток мол никто не поймет и не узнает а потом изображаете гневное лицо да как вы посмели а там на зхарю того нардепа кандидата посмотреть достаточно чтобы понять ублюдку один мандат НА ФОНАРНЫЙ СТОЛБ а что прийти и расстрелять весь состав ЦВК который депилами прикинулся аль на самом деле шариковы все там ничего не видим слепы не слышим глухи и не понимает идиотией страдаем...
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31.03.2021 10:48 Ответить
Зебизяны это все должно было быть проверено как только он вереулся, а не после расследования журналистов. Хотя все очень показательно вернулся в 2019г больше можно было и не писать ничего.
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31.03.2021 09:55 Ответить
Зебізяни роблять обшуки у бізнес партнера попрошенка мудачука.
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31.03.2021 10:02 Ответить
І як успіхи?))) Ну крім того, що його статки при Бубочці зросли в десятки разів.
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31.03.2021 10:08 Ответить
Статки мудачука зросли при потроху коли він подарував нафтопровід у 2015р.
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31.03.2021 10:14 Ответить
Пруфчик будет?
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31.03.2021 10:25 Ответить
Я тебя немного разочарую, но вернулся он ещё в 2015 году
В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос
Источник: https://censor.net/ru/n3256097
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31.03.2021 10:05 Ответить
Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск Источник: https://censor.net/ru/n3256665
Т.е тело которое было в розыске смогло принять участие в выборах и тут вдруг начали какие то проверки, потому что журналисты нашли что то? Профессионалы че
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31.03.2021 10:10 Ответить
Тело, которое проводило референдум, получило кацапский паспорт вернулось в Украину в 2015 году смогло принять участие в выборах в меры украинского города ещё в 2015 году. Мало того, в 2018 году, как сам пишешь ему предъявили дело в подделке документов, а не в СЕПАРАТИЗМЕ!!!!. Вопрос, что делал клоун в 2015 и 2018 годах?
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31.03.2021 10:16 Ответить
Это оправдывает его участие в этих выборах?
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31.03.2021 10:24 Ответить
Абсолютно не оправдывает клоуна, только если по справедливости, то и на клоуна все эти косяки вешать не не надо. Там и попередники замазанные по полной.
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31.03.2021 10:27 Ответить
С волками жить... , у клоуна есть хоть что то в чем Порох не виноват?
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31.03.2021 10:46 Ответить
А Вы сами как считаете в конкретном случае есть вина поперечников или нет?
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31.03.2021 10:50 Ответить
Надо более детально изучить его биографию чтобы конкретней ответить, когда открыли дело, когда сбежал, когда вернулся, что расследовали. Скажу так безусловно какая то вина есть, скажем так по 2015г нет, горячая фаза войны, в тех краях там каждый второй такой Аксенов в тот момент, решались другие совсем задачи, по 2018 возможно есть вопросы.
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31.03.2021 11:02 Ответить
То пишіть запит у службу міграції кацапстану, або по місцю роботи новообраного - у ГРУ МО РФ. Якщо там сидять такі дебіли, як ви, то можливо дадуть відповідь. Хоча навряд чи такі самі дибіли. Це неможливо апріорі.
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31.03.2021 09:56 Ответить
Тю.
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).

***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
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31.03.2021 09:58 Ответить
- Вы гражданин РФ?
- Нет.
- Ну на "нет" и суда нет!
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31.03.2021 09:59 Ответить
А що робила сбу до виборів?
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31.03.2021 10:00 Ответить
Шукала хто написав на дверях Вова-ЛОХ.
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31.03.2021 10:05 Ответить
примерно то, что и после выборов...
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31.03.2021 10:06 Ответить
СБУ не хоче "відреагувати"?
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31.03.2021 10:09 Ответить
Лейтенант Баканов - козырной валет,
Лейтенант Баканов - чёрный пистолет,
Лейтенант Баканов - зоркие глаза,
нам с тобой защита, сепарам гроза.

Кожаная шляпа, кожаный реглан,
а под ним квартальский записной болван,

Но дружбанам Зели нечего хандрить,
им прибарахлиться б - внукам чтоб хватить.
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31.03.2021 10:33 Ответить
На донетчине вообще не должно быть никаких выборов.
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31.03.2021 10:12 Ответить
Как и на Закарпатье. Судьбу этих областей должны решать завумные из центра.
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31.03.2021 10:37 Ответить
ну шо первую пробную торпеду запустили с кацап.паспортом сепаратюгу уголовника представителя вяликого народа давбаса скоро увидим в раде и чепушилу а шо
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31.03.2021 10:27 Ответить
Ви прикладете всі сили, щоб приховати цей факт.
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31.03.2021 10:29 Ответить
Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9670
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31.03.2021 10:49 Ответить
Інформація про громадянство РФ цієї людини є у відкритому доступі реєстру РФ ! Що це означає"якщо підтвердиться ?" , всіх за ідіотів тримають?
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31.03.2021 11:10 Ответить
Не дивно, що Зельцмана вже нікуди не запрошують, я маю на увазі зовнішні відносини з західними лідерами. Кому цікаво мати справу з керованим фактичними господарями України, недорозвинутим нездарою, який замість гаранта Конституції перетворився на головного її порушника. Минулі довибори, як наслідок процесу руйнації держави, під керуванням вище згаданої особи.
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31.03.2021 11:21 Ответить
Можна подумати, що Донбас голосуватиме так як потрібно Киіву....
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31.03.2021 11:21 Ответить
Так может, наконец, проверить всех депутатов и министров?
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31.03.2021 13:20 Ответить
 
 