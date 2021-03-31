Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны будут отреагировать в случае подтверждения Службой безопасности Украины информации о наличии гражданства Российской Федерации у Андрея Аксенова, который победил на довыборах в парламент на округе №50 в Донецкой области, а также факт его причастности к организации в Доброполье "референдума" о самоопределении "Донецкой народной республики".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать", - сказал он.

По словам Стефанчука, "так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины".

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Относительно возможной причастности Аксенова к организации псевдореферендума, Стефанчук убежден, что это должно также быть "удостоверено соответствующим юридическим фактом, а лицо, которое этим занималась, соответственно, должно быть ограничено в правах".

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие факты должна подтвердить Служба безопасности Украины.

Напомним, 29 марта стало известно, что на довыборах по округу №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов.

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что спецслужбы собирают информацию об Андрее Аксенове.

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