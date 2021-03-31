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ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП

ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП

30 марта текущего года Высший совет правосудия при участии прокурора САП рассмотрел ходатайство Генерального прокурора и отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью одного из районных судов города Харькова, которую разоблачили в получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Срок отстранения - до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по данному делу.

В сообщении также напоминается, что судья была разоблачена 27 мая прошлого года.

Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указаная судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. долларов США.

После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и винесла постановление, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства. Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время указанное уголовное производство находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

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Автор: 

взятка (6165) судья (2647) Харьков (7503) Высший совет правосудия (568)


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Хіба то хабар? Так, зарплата вчителя...
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31.03.2021 10:11 Ответить
За такий хабар треба звільняти щоб не ганьбив судоустрій таким мізером.ГАНЬБУН.
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31.03.2021 10:16 Ответить
Зільнення за невмотивоване заниження такси.
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31.03.2021 10:32 Ответить
Подумаешь, всего лишь 1534 задержание судьи на взятке.
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31.03.2021 10:34 Ответить
Все равно отпустят. Как правильно сказали, "ворон ворону...". Ну все в курсе.
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31.03.2021 11:16 Ответить
Есть устойчивое ощущение, что судят и сажают только опозоривших высокое звание судьи ничтожными взятками. Интересно, существует ли корпоративное понятие "минимальная взятка" у наших судей?
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31.03.2021 11:28 Ответить
 
 