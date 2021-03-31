ВСП отстранил судью Харьковского райсуда, подозреваемую в получении $4 тыс. взятки, - САП
30 марта текущего года Высший совет правосудия при участии прокурора САП рассмотрел ходатайство Генерального прокурора и отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью одного из районных судов города Харькова, которую разоблачили в получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Срок отстранения - до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по данному делу.
В сообщении также напоминается, что судья была разоблачена 27 мая прошлого года.
Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указаная судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. долларов США.
После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и винесла постановление, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства. Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В настоящее время указанное уголовное производство находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.
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