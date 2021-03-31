Ряд поездов "Укрзализныци" задерживаются на 1-2 часа из-за кражи электрокабеля на ст. Дарница

Из-за кражи электрокабеля на станции Дарница поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, следуют с отставанием от графика.

Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из утреннего неприятного - поезда (дальнего следования и пригородные), которые проходят ст. Дарница набирают 1-1,5 часа отставания. Из-за кражи кабеля - закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы. Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал он.

"Ну и как за посягательство на стратегическую железнодорожную инфраструктуру не требовать самых суровых наказаний ???" - добавил Перцовский.

Вместе с тем, в пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что сейчас из-за кражи кабеля на 1-2 часа задерживаются следующие поезда:

▪ №150 Ходоров - Полтава (+1.02)

▪ №1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52)

▪ №137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04)

▪ №19 / 20 Попасная - Киев (ожидается на + 0.20)

▪ №712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).

пригородные поезда

▪ №6902 Киев - Нежин (+ 0.52)

▪ №6804 Киев - Яготин (+ 0.53)

▪ №6901 Нежин - Киев (+ 1.13)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии. На данный момент известно лишь, что машинист поезда прибег к экстренному торможению, потому что заметил, что "с путями что-то не так". Ранее в Европейской Бизнес-Ассоциации призвали власть к скорейшему реформированию Укрзализныци и напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей. По подсчетам экспертов Ассоциации, в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год, что требует значительных инвестиций. Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.



