Ряд поездов "Укрзализныци" задерживаются на 1-2 часа из-за кражи электрокабеля на ст. Дарница
Из-за кражи электрокабеля на станции Дарница поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, следуют с отставанием от графика.
Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из утреннего неприятного - поезда (дальнего следования и пригородные), которые проходят ст. Дарница набирают 1-1,5 часа отставания. Из-за кражи кабеля - закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы. Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал он.
"Ну и как за посягательство на стратегическую железнодорожную инфраструктуру не требовать самых суровых наказаний ???" - добавил Перцовский.
Вместе с тем, в пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что сейчас из-за кражи кабеля на 1-2 часа задерживаются следующие поезда:
▪ №150 Ходоров - Полтава (+1.02)
▪ №1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52)
▪ №137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04)
▪ №19 / 20 Попасная - Киев (ожидается на + 0.20)
▪ №712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).
пригородные поезда
▪ №6902 Киев - Нежин (+ 0.52)
▪ №6804 Киев - Яготин (+ 0.53)
▪ №6901 Нежин - Киев (+ 1.13)
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Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии. На данный момент известно лишь, что машинист поезда прибег к экстренному торможению, потому что заметил, что "с путями что-то не так". Ранее в Европейской Бизнес-Ассоциации призвали власть к скорейшему реформированию Укрзализныци и напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей. По подсчетам экспертов Ассоциации, в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год, что требует значительных инвестиций. Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.
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Чехов "Злоумышленник"
Действие рассказа происходит в суде. Идёт суд над бедным и недалёким крестьянином, но пожалеть его можно лишь за его глупость. Он по своей недалёкости, действительно, оказался опасным для окружающих.
Подсудимому задают вопросы, он, переспрашивая, отвлекаясь, запинаясь (но не от робости) отвечает. Он очень худ, давно не чёсан и вечно беден - штаны его в заплатках. Зовут его Денис, но он всё время говорит о себе «мы», мол, народ. Из его ответов становится понятно, что он открутил гайку, которой скрепляются железнодорожные рельсы. Этим он подверг опасности жизни многих пассажиров, грузы и сам поезд. Но мужик- крестьянин не отрицает своей вины, но он не понимает, что совершил на самом деле.