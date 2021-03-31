РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10919 посетителей онлайн
Новости
5 736 18

Зеленский уже не сможет ветировать закон о всеукраинском референдуме: он будет подписан и опубликован, - Стефанчук

Зеленский уже не сможет ветировать закон о всеукраинском референдуме: он будет подписан и опубликован, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет законопроект о всеукраинском референдуме и документ будет официально опубликован.

"Думаю, в Офисе президента продолжаются свои внутренние процедуры согласования, потому что это, действительно, очень сложный документ, который призван наполнить статью 5 Конституции Украины реальным содержанием. Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант – этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", – сказал Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Большинство положений закона вступит в силу на следующий день после публикации.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) референдум (1504) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
я могу только представить сколько бумажек после зеленых придется отменять
показать весь комментарий
31.03.2021 10:19
+11
Тупицкий давай сделай заявление , о том что 2 года назад под давлением суд принял решение о роспуске верховной рады и назначении досрочных выборов , отмените свое решение и эта рада станет нелегитимной , побольше цирка
показать весь комментарий
31.03.2021 10:22
+8
А вот я сейчас думаю, часом не под это событие сейчас фактически заблокирована работа КС?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я могу только представить сколько бумажек после зеленых придется отменять
показать весь комментарий
31.03.2021 10:19 Ответить
А вот я сейчас думаю, часом не под это событие сейчас фактически заблокирована работа КС?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:21 Ответить
Черговий крок в говєнь...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:21 Ответить
Тупицкий давай сделай заявление , о том что 2 года назад под давлением суд принял решение о роспуске верховной рады и назначении досрочных выборов , отмените свое решение и эта рада станет нелегитимной , побольше цирка
показать весь комментарий
31.03.2021 10:22 Ответить
Мордовці до нового майдану готуються ретельніше
показать весь комментарий
31.03.2021 10:24 Ответить
Бреше, кнур. ВР попереднього скликання прийняла закон про реальний імпічмент, послала його на підпис Зєлєнскому. Він його "мурижив" понад відведений законом термін, не ветквав, але проект закону законом не став. Тобто те, що слкгам не вигідно, те не приймається. А що вигідно - то аж бігом.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:33 Ответить
Чому про "референдум" постійно гундить саме стефанчук? В чому особиста зацікавленість борова?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:37 Ответить
Его интерес в том что теперь Украину можно будет продавать в розницу и уж он то не упустит свой шанс поживиться.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:47 Ответить
Оптом, фуйлу.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:53 Ответить
Вообще то жтот вопрос должен задать Баканов , занимающийся мертвеичуком .
Удивительно совпадают действия
показать весь комментарий
31.03.2021 11:05 Ответить
Господи! Как же только стыдно за это ничтожество которое посадили в кресло президента!. Сейчас Германия,Франция и Россия решают что же делать с Украиной и даже не пригласили это ничтожество.Его даже за человека не считают нигде. Позорище!.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:45 Ответить
Как это ничтожество? Юлька Мендель заявляла шо Бубочка - це найвеличніший лідер **********
показать весь комментарий
31.03.2021 11:03 Ответить
клоун он и в Африке клоун и у них есть своё шапито, но оно работает в цирке.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:27 Ответить
Франция и Германия утвердили протокол гарантий Украине в размере 800 млн. евро. Деньги поступят после планируемой на апрель 2021 встречи в "нормандском формате". Деньги нужны, но МВФ этой насквозь коррумпированной власти не даст. Дадут другие под вчерашний сговор РФ, Франции, Германии. Цена вопроса - жизни солдат и уничтожение государственности Украины. Впрочем, это уже по сути факт: народ, избравший своим лидером совершеннейшего недоумка, должен заплатить. И он заплатит.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:04 Ответить
Вот радость для идиотов!
показать весь комментарий
31.03.2021 11:36 Ответить
Дуже цікаво, що ці, так звані, депутати, вважають, що пересечні громадяне та населення готови до того, щоб вирішувати долю країни та, як наслідки, долю кожного громадянина на рехферендумах, мають необхідний для цього рівень освіти, розуміють про наслідки після використання свого голоса на рехферендумі. До речі, ніякой відповідальності за свій вибір мудрий нарід за висновками рехферендумів чомусь не несе.
В той же час ці депутати вважають, що громадяне не готови мати власну вогнепальну короткоствольну зброю.
Хоча наслідки від референдумів, як показала історія, в сотні разів гірші чім від використання власної зброї.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:59 Ответить
Про яку відповідальності за свій вибір ти пишеш? У ******** історії референдум проводили лише 2 разі: про незалежність і скорочення кількості депутатів ВР. Десь помилився твій мудрий нарід?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:57 Ответить
 
 