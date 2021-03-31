Политологи действуют в формате "мягкой силы", - Витюк об организации информационных операций иностранными спецслужбами

В течение 2020 года Службой безопасности Украины привлечены к уголовной ответственности за распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывной деятельности в информационной сфере 40 человек, открыто более 50 уголовных производств по разным статьям Уголовного кодекса Украины (109, 110, 111, 161 УК), 32 человека осуждены, 158 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Илья Витюк, начальник управления, Департамент кибербезопасности СБУ.

По словам Витюка, политологи, лидеры общественного мнения и различные эксперты, также задействуются иностранными спецслужбами в информационных операциях. "Они в основном действуют в формате "мягкой силы" (soft power), ненавязчиво (а иногда настойчиво) транслируя аудитории общий стратегический нарратив влияния, формируя соответствующую карту представлений аудитории и причинно-следственных связей различных событий так, чтобы аудитория имела упрощенное, но целостное представление о том, что происходит вокруг, - объяснил он. - Их задача - это интерпретация фактов и событий в выгодном для противника свете. Эксперты обычно очень осторожно высказываются, чтобы их деятельность не подпадала под действие Уголовного кодекса. Вражеская пропаганда маскируется под "свободу слова", "альтернативную точку зрения" или "политическую агитацию" во время выборов".

Он отметил, что СБУ держит таких спикеров в поле зрения и реагирует в соответствии с действующим законодательством Украины.

В частности, недавно Служба безопасности сообщила о подозрении военно-политическом "эксперту", причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение сообщено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). "Было установлено, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства News Front", - заявил Витюк.

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