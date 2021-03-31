Зеркаль о споре с РФ за активы "Ощадбанка" в Крыму: Стоит вспомнить дело ЮКОСа. России придется платить за любовь к затягиванию процессов

Украине следует привыкнуть к медлительности международного судопроизводства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы правления Нафтогаза, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль.

"Возбуждение "волны измены" вызвали новости о Решении Апелляционного суда Парижа, который решил, что Арбитражный суд в Париже не имел юрисдикции по делу о незаконно экспроприированных РФ активах "Ощадбанка" в Крыму. Предлагаю не реагировать на эту новость эмоционально, а вспомнить дело компании ЮКОС и понять, что тактика РФ очень предсказуема и понятна. Они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение решения всеми возможными способами. И учебник с описанием методов для этого у них не меняется", - заявила она.

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"В 2014 году РФ проиграла дело ЮКОСа. Это была 10-летняя тяжба в Международном арбитраже в Гааге, которая завершилась разгромным решением, по которому РФ была признана виновной в экспроприации и должна была выплатить компенсацию в беспрецедентном размере - 50 (!) млрд долларов. Конечно, РФ обжаловала это решение и через полтора года Окружной суд Гааги отменил решение Арбитража, что понятно было представлено РФ как ключевая победа. Однако, уже в феврале 2020 Апелляционный суд Гааги отменил эту "победу" и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить. Причем за время этой тяжбы капают проценты, и сумма уже выросла до 57 (!!) млрд долларов и продолжает увеличиваться. Это тот случай, когда РФ придется платить за любовь к затягиванию процессов", - пояснила Зеркаль

"Нам стоит набраться терпения и готовиться, что судебные дела украинских компаний тоже будут продолжаться много лет и это не парад побед, а последовательные битвы. Это длительные и непростые процессы - давайте привыкать к медлительности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины", - резюмировала она.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.



