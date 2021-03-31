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Новости Агрессия России против Украины
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Зеркаль о споре с РФ за активы "Ощадбанка" в Крыму: Стоит вспомнить дело ЮКОСа. России придется платить за любовь к затягиванию процессов

Зеркаль о споре с РФ за активы

Украине следует привыкнуть к медлительности международного судопроизводства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы правления Нафтогаза, экс-замглавы МИД Елена Зеркаль.

"Возбуждение "волны измены" вызвали новости о Решении Апелляционного суда Парижа, который решил, что Арбитражный суд в Париже не имел юрисдикции по делу о незаконно экспроприированных РФ активах "Ощадбанка" в Крыму. Предлагаю не реагировать на эту новость эмоционально, а вспомнить дело компании ЮКОС и понять, что тактика РФ очень предсказуема и понятна. Они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение решения всеми возможными способами. И учебник с описанием методов для этого у них не меняется", - заявила она.

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"В 2014 году РФ проиграла дело ЮКОСа. Это была 10-летняя тяжба в Международном арбитраже в Гааге, которая завершилась разгромным решением, по которому РФ была признана виновной в экспроприации и должна была выплатить компенсацию в беспрецедентном размере - 50 (!) млрд долларов. Конечно, РФ обжаловала это решение и через полтора года Окружной суд Гааги отменил решение Арбитража, что понятно было представлено РФ как ключевая победа. Однако, уже в феврале 2020 Апелляционный суд Гааги отменил эту "победу" и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить. Причем за время этой тяжбы капают проценты, и сумма уже выросла до 57 (!!) млрд долларов и продолжает увеличиваться. Это тот случай, когда РФ придется платить за любовь к затягиванию процессов", - пояснила Зеркаль

"Нам стоит набраться терпения и готовиться, что судебные дела украинских компаний тоже будут продолжаться много лет и это не парад побед, а последовательные битвы. Это длительные и непростые процессы - давайте привыкать к медлительности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины", - резюмировала она.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

Зеркаль о споре с РФ за активы Ощадбанка в Крыму: Стоит вспомнить дело ЮКОСа. России придется платить за любовь к затягиванию процессов 01
Зеркаль о споре с РФ за активы Ощадбанка в Крыму: Стоит вспомнить дело ЮКОСа. России придется платить за любовь к затягиванию процессов 02

Автор: 

арбитраж (187) иск (640) Крым (26404) Ощадбанк (220) россия (95629) ЮКОС (67) трибунал (270) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+17
Лана - давай свою кандидатуру на президента Украины , ты сможешь!
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31.03.2021 10:32
+12
А Петро будет продолжать срать тебе в штаны и этого достаточно
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31.03.2021 10:50
+11
Зеркаль справжня профі в цій галузі.
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31.03.2021 10:32
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Лана - давай свою кандидатуру на президента Украины , ты сможешь!
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31.03.2021 10:32 Ответить
Підтримую. Але колись читав політологію, що українські жінки ніколи не проголосують за жінку-президента...
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31.03.2021 10:43 Ответить
За Тимошенко ж жінки голосували ...
Причини інші.
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31.03.2021 10:46 Ответить
Таки да.
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31.03.2021 10:53 Ответить
А як же Петро, ти, зраднику армії, мови і віри?!!!
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31.03.2021 10:43 Ответить
А Петро будет продолжать срать тебе в штаны и этого достаточно
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31.03.2021 10:50 Ответить
А шо він ще може?.. Тікі гадити Неньці))
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31.03.2021 11:00 Ответить
У вас завышенная о себе самооценка , где ты а где ненька
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31.03.2021 11:03 Ответить
А коли ти себе скорочено пишеш, так і пишеш С.Рача?
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31.03.2021 11:04 Ответить
Кацап йди підмийся а то від тебе лайном Петра тхне
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31.03.2021 11:07 Ответить
На шо ти його лайном назвав? Ще образиться))
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31.03.2021 11:09 Ответить
Його лайно в твоїх штанях на завданні 😏
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31.03.2021 11:10 Ответить
Вона вже відповідала на таке запитання у Я.Соколової.
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31.03.2021 10:49 Ответить
Як тільки вона про це заявить, то наї стільки помиїв почнуть лити, що не позаздриш.
Не час іще
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31.03.2021 12:04 Ответить
спасибо, но мы уже наелись консерв. Эту уже давно пучит
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31.03.2021 13:54 Ответить
Кто ж тебе виноват, что жрешь все подряд. А потом жалуешься, что пучит.
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31.03.2021 17:06 Ответить
консерву пучит, зебил, консерву.
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31.03.2021 17:12 Ответить
Та нет, в этом случае, зебанат, пучит тебя.
Если Лана Зеркаль для тебя консерва - ты типичный напученный зебуин.
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31.03.2021 17:24 Ответить
лол, вертел я твою зеркаль вместе с её "политической силой". Нравится ей быть в одном проекте с рябокепкой и данилюком, что ж поделать? Это не принуждение, не острая необходимость, это её личное желание и позиция. Если тебя устраивает такой новый **********, то можешь смело вешать себе значок "Зробив себе разом 2"
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31.03.2021 18:13 Ответить
Зеркаль справжня профі в цій галузі.
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31.03.2021 10:32 Ответить
Та в нас усі профі.. Куди не плюнь.. Тікі 30 років у професійному лайні живемо
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31.03.2021 10:45 Ответить
А хто ж вам дохтур? Ось знов обрали зелених недоумків.
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31.03.2021 10:51 Ответить
Так і ви ж обирали.. Чи на вибори не пішли? Ну, тоді хто вам дохтур)))
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31.03.2021 10:59 Ответить
Ще в першому турі було ясно хто зробить всіх разом. Мій кандидат не пройшов в другий тур. Чому я повинен був обирати з того що залишилось? Тому на другий тур і не пішов.
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31.03.2021 11:04 Ответить
І мій не пройшов у другий.. Але як свідомий громадянин я на вибори пішов
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31.03.2021 11:06 Ответить
От так, Пятак. Завдяки тобі обрали Клована. Жери тепер, не вдавися.
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31.03.2021 11:17 Ответить
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31.03.2021 11:19 Ответить
Ти зрадив свого нового господаря, Пятак. Ти не допоміг Святій Свині, коли вона цього так потребувала... Хєровий з тебе неофіт, завжди можеш при нагоді в кущі здриснути...
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31.03.2021 11:23 Ответить
Якщо не можеш передбачити який буде результат, то хто ж тобі дохтур.
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31.03.2021 11:36 Ответить
От ти і передбачив. А потім прибився тут на ЦН до соєвої зграї.
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31.03.2021 11:47 Ответить
Доведи це якщо зможеш, інакше будеш занесений до списку тріпачів і отримаєш свій почесний номер.
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31.03.2021 11:52 Ответить
Тим самим допоміг нелоху стати президентом. Молодець.
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31.03.2021 17:08 Ответить
В принципе, Зеркаль - неплохой вариант в Президенты Украины. Думаю, это была бы некая компромиссная фигура.
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31.03.2021 10:32 Ответить
она сама не раз заявляла что не хочет идти в политику, тем более в президенты
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31.03.2021 11:09 Ответить
ви жартуєте? як би Зеркаль була зечкою з кількома ходками, а бо ведучою тупорилого шоу для дебілів, тоді б це був варіант номер 1 на президенти для українскього "талановитого" наріду
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31.03.2021 11:13 Ответить
Повністю згоден. Мудрому "наріду" не потрібен Де Голь чи Ейзенхауер. Скоти по Г+Г саме те що треба.
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31.03.2021 12:12 Ответить
Кервництво Ощаду, призначене Зелею, точно не зливає справу по Ощаду в угоду пуйлу з миром у дуплі?
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31.03.2021 10:34 Ответить
https://twitter.com/totSneg
https://twitter.com/totSneg @totSneg

Хорошо начал работу новый председатель Ощада, назначенный "независимой" зеленой наглядовой радой
Начал с оптимизации на оплате работы юристов в международных судах?
Кажется судьба банка понятна.
Через год, как Укрэксим, будет хвалится самым большим в истории банка убытком?
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31.03.2021 11:25 Ответить
надо экспроприировать кучу москальских активов в Украине, от мобильной связи до срусских домов.....
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31.03.2021 10:44 Ответить
Расскажи это Газпрому а то он не в курсе, что по решению Стокгольмского арбитража можно было не платить.
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31.03.2021 12:14 Ответить
кацапсины срали на международные законы, ни ЮКОСу, ни нам за Крым они платить ничего не собираются.
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31.03.2021 10:49 Ответить
Ніпрощо(((
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31.03.2021 10:51 Ответить
А мне нравится как под этой статьей в комментах подгорает у кацапни и у полезных идиотов
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31.03.2021 10:53 Ответить
І у руськощелепних як ти))
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31.03.2021 11:02 Ответить
А в тебе поганий Гугл перекладач , іноді таку хєрню пише
Хоча що у вас підгорає я задоволений 🙂
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31.03.2021 11:05 Ответить
Таваріщу прапорщіку прівєт пєрєдавай))
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31.03.2021 11:08 Ответить
А может просто иск нужно было направлять правильно?
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31.03.2021 10:58 Ответить
Може і так. А при кому направили"нєправільний іск"? Хто огєнт *******?
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31.03.2021 11:19 Ответить
Позов міг бути бездоганним, а от як його супроводжують в судових розглядах НИНІШНІ юристи від зеленого керівництва, це інше, важливе питання.
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31.03.2021 11:28 Ответить
Звісно, що так. При Петрові все було бездоганне. А тепер і сонце не так сходить, весна не така і пташки не так цвірінькають.
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31.03.2021 11:44 Ответить
При Петрові вигравали міжнародні суди, а при Бубі криворізькому програють.
Особливо показово те, що робиться в країні.
мафіозі каломойша виграє всі суди, окрім тих справ, які розглядає реформований Верховний Суд.
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31.03.2021 11:49 Ответить
Я даже не начал переживать вчера, когда узнал эту новость. Понятно, что эти все суды это надолго. Германию судили после 9 мая и репарации были уже после этой даты. Так что Уйлостан не отвертится по любому. Надо только думать кто будет выплачивать и отслеживать и арестовывать активы уже сейчас!
Было 2 фонда по 500 млрд. Осталось половина второго. В июне отключают Свифт.
Процесс идет к развалу наРФии на мелкие государства.
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31.03.2021 11:34 Ответить
Тут вопрос не в процентах, которые капают, а в том, сколько на данный момент реально содрали по делу ЮКОСа, и сколько получил непосредственно Ходорковский. Все зависит от политической воли. Вот когда деньги получат - все, а не какие-то крохи, тогда победа. Ведь если деньги не получат, не важно сколько накапает процентов.
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31.03.2021 11:38 Ответить
 
 