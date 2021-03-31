В мире зафиксировали более 128,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,8 млн. Только за последние сутки умерли 10,8 тыс. человек

По состоянию на утро 31 марта в мире зарегистрировали 541 969 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 128 829 792 случаев инфицирования, из них 541 969 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 816 784 человека, из них 10 867 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 103,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.