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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали более 128,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,8 млн. Только за последние сутки умерли 10,8 тыс. человек

В мире зафиксировали более 128,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,8 млн. Только за последние сутки умерли 10,8 тыс. человек

По состоянию на утро 31 марта в мире зарегистрировали 541 969 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 128 829 792 случаев инфицирования, из них 541 969 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 816 784 человека, из них 10 867 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали более 128,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,8 млн. Только за последние сутки умерли 10,8 тыс. человек 01

Побороли болезнь и вылечились 103,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.

В мире зафиксировали более 128,8 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,8 млн. Только за последние сутки умерли 10,8 тыс. человек 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Согласно законам ЕС, вакциной может называться только та, которая произведена в регионе Вакцин, Франция. Все остальные вакцины - это игристый антидот.
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31.03.2021 10:59 Ответить
сейчас бы смеятся над новостью про 3 миллиона погибших...
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31.03.2021 11:23 Ответить
б*же, а все рабы бегают в цырковь - где вдалбливают попы - "Боб берет к себЕ тока праведников" = радоваться надо, ну, если по канонам мракобесия, а рабы все равно плачут, ну и подбухивают как в бантустанах типо рашки и прочих ээээ, ну да, а мы вот - Европа например то вот так то
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31.03.2021 12:16 Ответить
 
 