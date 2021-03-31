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Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента

Совфед РФ поддержал закон об

Совет Федерации в среду одобрил закон, дающий возможность действующему главе российского государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на предстоящих выборах президента.

Документ приводит законодательство РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Конституционная поправка о так называемом "обнулении" президентских сроков, дающая возможность Путину вновь баллотироваться на выборах в 2024 году, была инициирована год назад депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Читайте также: Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента

Изменения предполагают, что быть президентом России можно не более двух сроков, однако ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления поправок к Конституции в силу.

Закон также устанавливает новые требования к кандидатам в президенты: возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Последнее не распространяется на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию".

Автор: 

Президент (4424) путин владимир (31303) срок (62) Совфед России (34)


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Топ комментарии
+19
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 1202
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31.03.2021 10:59
+8
та давай уже быстрее обнуляйся...
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 84

..
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31.03.2021 11:06
+6
Урри где у него кнопка?
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31.03.2021 11:01
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Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 1202
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31.03.2021 10:59 Ответить
Урри где у него кнопка?
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31.03.2021 11:01 Ответить
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
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31.03.2021 11:16 Ответить
СКОТОБАЗА ПРАШКА.....Нулевая....
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31.03.2021 12:28 Ответить
Ну. Україні за великим рахунком все одно - ху%ло президент чи прем'єр чи прєдсєдатєль. Поки не здохне - точно нічого не зміниться.
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31.03.2021 11:01 Ответить
Після того як здохне теж нічого не зміниться.
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31.03.2021 11:57 Ответить
Цікаво, а хто виграє наступні вибори президента Запорєбрика? Інтрига...
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31.03.2021 11:04 Ответить
Путєн чи *****? Я ставлю на *****.
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31.03.2021 11:09 Ответить
фу.. путинские бараны стойлового содержания
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31.03.2021 11:05 Ответить
та давай уже быстрее обнуляйся...
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 84

..
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31.03.2021 11:06 Ответить
Фашистский режим окончательно вызрел.
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31.03.2021 11:08 Ответить
Чахлик невмирущий...
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31.03.2021 11:08 Ответить
терешкова шалава космических маштабов...вонючие не потопляемые коммунисты что пуйло что она.. мерзости за одну ночь с ярых атеистов превратившиеся в глубоко верующих
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31.03.2021 11:09 Ответить
рукі проч от шашєля на кладбіщі!
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31.03.2021 11:17 Ответить
Какая неожиданность, да не может этого быть... Разве може Расися существовать без царя-самодержца? Может, но крайне недолго.
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31.03.2021 11:11 Ответить
Брежнев: а что? Так можно было???))
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31.03.2021 11:15 Ответить
Найвелычнишый в свити ЗЕбанько тоже мечтает о таком, потому что через 3 года ему прийдется ответить за все, что этот дрыщ наворотил.
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31.03.2021 11:16 Ответить
Дообнуляются, шо мумию будут баллотировать.
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31.03.2021 11:18 Ответить
Может он и не пойдет на новый срок.
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31.03.2021 11:27 Ответить
Может, по немецки жопа
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31.03.2021 12:16 Ответить
ЦИрк на дроті ) Мона подумати що воно без цього закона не стало би в стоп,ятий раз ****** )
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31.03.2021 11:32 Ответить
Когда он копыта сложет?
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31.03.2021 11:39 Ответить
Самодержец всея Дриси.
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31.03.2021 11:40 Ответить
Сколько раз этот ноль будет умножать себя на ноль?
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31.03.2021 11:45 Ответить
А условному Васе с Костромы нравится. "Главное-без биндер. Стабильнасть"... Типа не было известно,что что это за аномальное племя-кацапы.
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31.03.2021 11:51 Ответить
Скільки не обнуляй , але ж часіки все одно тікають . І вже натікали - 68 рочків ..

Вже скоро Господь Всевишній обнулить все , Вова . І ніяка госдупа тебе не врятує . .
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31.03.2021 11:55 Ответить
мумия ***.....чая!!!
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31.03.2021 12:02 Ответить
В аду
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31.03.2021 12:05 Ответить
лисий карлик вже дожив до середнього віку середнього кацапа в московії. Тепер воно може здохнути з дня на день, ось тоді і по-справжньому обнулиться і він, і вся кацапія разом з ним!
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31.03.2021 12:07 Ответить
Як на СТО...скручують пробіг.
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31.03.2021 12:08 Ответить
Радфед РФ підтримав закон про "обнулення": Путін зможе знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 492
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31.03.2021 14:08 Ответить
Чим довше ***** буде при владі, тим скоріш прийде гвиздець єрефії.
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31.03.2021 16:01 Ответить
Ще один Мао Цзе Дун !!!
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31.03.2021 19:51 Ответить
 
 