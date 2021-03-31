Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента

Совет Федерации в среду одобрил закон, дающий возможность действующему главе российского государства Владимиру Путину вновь баллотироваться на предстоящих выборах президента.

Документ приводит законодательство РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Конституционная поправка о так называемом "обнулении" президентских сроков, дающая возможность Путину вновь баллотироваться на выборах в 2024 году, была инициирована год назад депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

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Изменения предполагают, что быть президентом России можно не более двух сроков, однако ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления поправок к Конституции в силу.

Закон также устанавливает новые требования к кандидатам в президенты: возраст не моложе 35 лет, срок проживания в России не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Последнее не распространяется на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию".