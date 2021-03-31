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Новости
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Стратегические планы законопроектных работ в Раде расписаны до мая 2024 года, - Стефанчук

Стратегические планы законопроектных работ в Раде расписаны до мая 2024 года, - Стефанчук

Представители Верховной Рады, Офиса президента и министерств, объединенные в "тройки", наработали стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до 2024 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали формировать планы законопроектных работ, исходя из того, что у нас есть три субъекта законодательной деятельности: президент, народные депутаты и Кабинет министров, и решения могут приниматься только тогда, когда они согласованы между ними… Мы разбились на 22 группы, в соответствии с количеством комитетов и министерств, и начали работать. После этого получили первый продукт – план законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год. Далее возникла идея расписать пошагово стратегические планы до мая 2024 года. За основу я предложил взять подход, который я называю "идеальной восьмеркой" того, как принимаются решения... Эта "восьмерка" масштабировала работу "троек". И теперь, по результатам обсуждения в "тройках", мы по каждому направлению имеем расписанный ежемесячный план", - объяснил Стефанчук.

По его словам, при наработке этих планов "тройки" исходили из пропускной способности Верховной Рады, которая составляет 250-350 законопроектов и постановлений в год.

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Так, все данные о планах законопроектной работы "тройки Стефанчука" планируют перевести в единую компьютерную систему формирования государственной политики и мониторинга ее осуществления, с помощью которой президент "в любую секунду может увидеть: кто выполняет, с кем надо попрощаться, на каком этапе находится внесение законопроектов в Раду, кто выходит за пределы определенного бюджета".

"Это была идеология того, как должно работать государство. И это то, что называется "тройками Стефанчука". Это просто переведение программы президента в соответствующие задачи и действия с неуклонным контролем за их выполнением, что будет обеспечено IT-механизмом, который разрабатывается с канадцами, то есть берется за основу система, которая уже работает в правительстве Канады, и интерпретируется к украинским реалиям", - добавил первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, такая "полноценная система" появится в ближайшее время, а ее часть будет открыта для публичного обозрения.

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Автор: 

ВР (29250) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
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А чего не до мая 2029? голый баротька жеж на второй срок собирается идти или нет?
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31.03.2021 11:08
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А чего не до мая 2029? голый баротька жеж на второй срок собирается идти или нет?
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31.03.2021 11:08 Ответить
Вартість борщового набору по супермаркетах Києва

30.03.2021
FOZZY 192.49
METRO 197.41
Ашан 208.11
Фора 208.18
ЕКОмаркет 216.40
NOVUS 220.42
VARUS 221.50
Сільпо 226.62
МегаМаркет 231.01

04.10.2018
от мосейчукчи

Капуста 7 гривен, свекла - 7 гривен, картофель - 6 гривен, морковь - 10, лук - 10, итого - 40 гривен. И это если готовить борщ постный - без мяса (90 гривен за килограмм), сала (70 гривен килограмм) и фасоли (30 гривен за килограмм). Потому что с этими ингредиентами обойдется почти в 100 гривен. К сожалению, звучит как деликатес. https://tsn.ua/ru/groshi/borschevoy-nabor-rastet-v-cene-skolko-stoit-svarit-tradicionnoe-ukrainskoe-blyudo-1244037.html
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31.03.2021 11:09 Ответить
леха, ты берега попутал?
я тебе и таким как ты просто напоминаю чего вы добились за два года. сегодня день такой. сегодня два года назад быдло победило в Украине. жри...те
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31.03.2021 11:19 Ответить
в твоем сообщении четыре допущения. думаю что во всех ты ошибаешься
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31.03.2021 11:33 Ответить
с каких делов?
я не выбирал это
я не планирую терпеть это
если это потеряет берега и его не снесут те кто его привел к власти - я как минимум обеспечу эмиграцию своего сына. постараюсь тоже уехать
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31.03.2021 11:55 Ответить
.https://news.obozrevatel.com/society/zelenskij-uvelichil-ordenskuyu-tsep-prezidenta-do-16-zvenev.htm Зеленский увеличил орденскую цепь президента до 16 звеньев

Янелох вже готується до другого терміну і подвжив цепуру щоб не муляла шию.
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31.03.2021 11:12 Ответить
https://www.facebook.com/dzindzia?__cft__[0]=AZV8G61RN3b4UZKVCfzA5EqkPZf5StGvX-T1FsSGW8iwyqsMN6RW-p1xu79s4951G_O96FzXxgXlfSm6GADN9ulUwyWcIGJpP1AVBp4mqt5nxdTczBjGUWQaBg3m_IS44kSe-NOvmFVEDdyzuKLSGxcbs1TPgelyaX7IthDwkxnXUw&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Дзиндзя

https://www.facebook.com/# 11 год ·

Нічого особливого, просто перед лейтенантом Бакановим лежить сценарій з запитаннями та відповідями на них.
Ці запитання йому на сьогодняшньому засіданні абсолютно випадково були задані депутатами "слуг народу"!
95 квартал це назавжди.





Фото "Баканов на трибуні ВР та шпаргалки з питаннями-відповідями від 95-кварталу":

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167158780_3823735614330625_3079318473983213054_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yrTv-WM2D4gAX_bZY2a&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bb50a8fb3cbb1590fc24e056b9da09e&oe=60887AEF
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31.03.2021 11:20 Ответить
 
 