Стратегические планы законопроектных работ в Раде расписаны до мая 2024 года, - Стефанчук

Представители Верховной Рады, Офиса президента и министерств, объединенные в "тройки", наработали стратегические ежемесячные планы законотворческой деятельности до 2024 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали формировать планы законопроектных работ, исходя из того, что у нас есть три субъекта законодательной деятельности: президент, народные депутаты и Кабинет министров, и решения могут приниматься только тогда, когда они согласованы между ними… Мы разбились на 22 группы, в соответствии с количеством комитетов и министерств, и начали работать. После этого получили первый продукт – план законопроектной работы Верховной Рады на 2021 год. Далее возникла идея расписать пошагово стратегические планы до мая 2024 года. За основу я предложил взять подход, который я называю "идеальной восьмеркой" того, как принимаются решения... Эта "восьмерка" масштабировала работу "троек". И теперь, по результатам обсуждения в "тройках", мы по каждому направлению имеем расписанный ежемесячный план", - объяснил Стефанчук.

По его словам, при наработке этих планов "тройки" исходили из пропускной способности Верховной Рады, которая составляет 250-350 законопроектов и постановлений в год.

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Так, все данные о планах законопроектной работы "тройки Стефанчука" планируют перевести в единую компьютерную систему формирования государственной политики и мониторинга ее осуществления, с помощью которой президент "в любую секунду может увидеть: кто выполняет, с кем надо попрощаться, на каком этапе находится внесение законопроектов в Раду, кто выходит за пределы определенного бюджета".

"Это была идеология того, как должно работать государство. И это то, что называется "тройками Стефанчука". Это просто переведение программы президента в соответствующие задачи и действия с неуклонным контролем за их выполнением, что будет обеспечено IT-механизмом, который разрабатывается с канадцами, то есть берется за основу система, которая уже работает в правительстве Канады, и интерпретируется к украинским реалиям", - добавил первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, такая "полноценная система" появится в ближайшее время, а ее часть будет открыта для публичного обозрения.

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