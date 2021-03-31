В МВД за сутки выявили 459 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях
По состоянию на утро среды зафиксировано 459 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киеве.
С начала пандемии COVID-19 заболели 44 080 правоохранителей, выздоровели - 42677, умерли - 170.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповідний документ https://public.nazk.gov.ua/documents/2c1355ed-c346-4808-a5e0-03decdcb9bf7 опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції .
Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.
У Степанова три дорогих годинника (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.
У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.
Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.
У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більше 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більше 240 тисяч доларів.