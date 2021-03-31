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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки выявили 459 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях

По состоянию на утро среды зафиксировано 459 новых случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киеве.

С начала пандемии COVID-19 заболели 44 080 правоохранителей, выздоровели - 42677, умерли - 170.

В МВД за сутки выявили 459 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.
Відповідний документ https://public.nazk.gov.ua/documents/2c1355ed-c346-4808-a5e0-03decdcb9bf7 опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції .
Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.
У Степанова три дорогих годинника (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.
У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.
Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.
У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більше 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більше 240 тисяч доларів.
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31.03.2021 11:13 Ответить
Ну і шо. Ну, багатий міністр, однак це ніяк не впливає на зріст поширення зараження ковідом. Міністр каже, міністр пише, міністр завозе вакцину і призиває вакцінуватися, звичайний водій маршрутки, "Вася" їздить без маски і забиває салон пасажирами у гонидві за 8 грн. Вася більше зло, "Вася" ж не один, їх, "Василів" тисячі по всій країні. А потім - за добу померло 407 хворих.
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31.03.2021 12:04 Ответить
Чому їх з перших не щеплять - обіцяли ж якось.
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31.03.2021 11:30 Ответить
Добавте в цю статистику кількість вакцинованих працівників.
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31.03.2021 11:55 Ответить
Є дані про щеплення МВС-ників?
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31.03.2021 11:59 Ответить
 
 