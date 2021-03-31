РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости
1 048 21

"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная в делах США Квин

Украина нуждается в большей прозрачности и улучшении бизнес-климата для продвижения к членству в европейских и евроатлантических институциях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Чтобы была возможность помочь Украине продвигаться к членству в европейских и евроатлантических институциях, Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат. Обязательства Украины по программам финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и ЕС являются полезным путеводителем для нее. Изменения в этих направлениях помогут Украине стать современной западной страной, которую стремятся иметь украинцы", - отметила Квин.

По ее словам, США сотрудничают с Украиной, чтобы помочь ей построить экономику для своих нужд, чтобы она работала на благо украинского народа и могла реализовывать собственные стремления.

"Это обоюдно выгодная ситуация. Потому что богатая, безопасная, мирная и демократическая Украина будет усиливать Европу и будет крепким партнером Соединенных Штатов", - добавила Квин.

Читайте также: Зеленский столкнулся с проблемами в борьбе с коррупцией и урегулировании ситуации на Донбассе, - поверенная США Квин

В то же время временная поверенная по делах США отметила, что одним из достижений является земельная реформа, которая, как ожидается, будет реализована этим летом, впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины.

Еще одной ключевой реформой является децентрализация, ведь органы местного самоуправления впервые получили полномочия распределять бюджеты в соответствии с местными приоритетами.

"И еще одним достижением, которое, похоже, приближается, является принятие пакета законопроектов о приватизации. Если эти законопроекты будут приняты, это приведет к прозрачному и более справедливому процессу приватизации государственных предприятий, что может создать приток иностранных инвестиций, помочь модернизировать эти предприятия и трудоустроить тысячи украинцев. Это все важные достижения на экономическом фронте", - считает она.

Читайте: Надеемся, что Украина этим летом проведет реформу земли, СБУ и судебной системы, - поверенная США Квин

Автор: 

коррупция (8562) США (26763) Квин Кристина (100)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат=Украине не нужен Зе
показать весь комментарий
31.03.2021 11:32
+3
Поздно...
В Украине победил антимайдан, чиновники-казнокрады, олигархи-монополисты... И все благодаря колхозному "зенаселению"...
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35
+3
знати то ви всі, 73/43%зебіли знаєте; от тільки робите все навпаки. Про що вам дипломатично "тре язиком" пані Квін. І не тільки вона.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Государственный департамент США(краткое содержание отчета о соблюдении прав человека за 2020 год: Украина)
1. Власти не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления
2. Жестокое обращение с задержанными со стороны полиции оставалось широко распространенной проблемой
3. Безнаказанность за злоупотребления, совершенные правоохранительными органами
4. Условия содержания в тюрьмах и изоляторах оставались плохими
5. Коррупция среди судей и прокуроров оставалась повсеместной
6. Практика одностороннего или благоприятного освещения новостей, оплачиваемая олигархами
7. Коррупция оставалась широко распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти
8. 7 июля президент Зеленский...Далее по тексту
показать весь комментарий
31.03.2021 11:20 Ответить
"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная США Квин

Сказала, что мы мутные и продажные. И живём, хер знает в каких условиях.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:21 Ответить
порохоботы голосуют "за".. меньше коррупции, меньше олигархов, сильнее экономика..
"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 2902
показать весь комментарий
31.03.2021 11:22 Ответить
вот спасибо, мы то, дураки, и не знали... как вы уже достали своими "шедеврами" только языком трепать и мастера..
показать весь комментарий
31.03.2021 11:22 Ответить
знати то ви всі, 73/43%зебіли знаєте; от тільки робите все навпаки. Про що вам дипломатично "тре язиком" пані Квін. І не тільки вона.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:40 Ответить
тебе наверное такие реплики оплачивают или ты просто олигофрен...
показать весь комментарий
31.03.2021 12:32 Ответить
Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат=Украине не нужен Зе
показать весь комментарий
31.03.2021 11:32 Ответить
бубочка:
- бізнес- шо?
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35 Ответить
Поздно...
В Украине победил антимайдан, чиновники-казнокрады, олигархи-монополисты... И все благодаря колхозному "зенаселению"...
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35 Ответить
Та это все понятно...Как это ЗЕбилам объяснить?
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35 Ответить
А дійсно - як? Якщо вони все це знають - подивись вище.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:41 Ответить
"рынок земли", по принятому антинародному закону, допустить нельзя, независимо от того, что скажут послы каких либо государств или даже президенты. Со всем остальным полностью согласен.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:41 Ответить
Капітанша очевідність Нам багато що треба. Єх брати і наші сестри гамериканськи. Як вам не соромно дивитися, що такий роботящий і розумний народ тогне у багнюці тієї корупції і крадіжок, яку нам розвели кляті москалі!!!!!??
показать весь комментарий
31.03.2021 11:50 Ответить
Все таки наивные ( чтоб не сказать большего ) люди, эти американцы. На этой территории делают только то, что нужно бене. Зебыдло радостно это поддерживает!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:57 Ответить
Хуже всего, что нам часто передают наши олигархические посредники в искаженном виде то что говорят американцы, МВФ, вставляя то, что нужно нашим олигархам. Или ставят это на первый план, а то что те ставят первым пунктом часто вообще забывают упомянуть. Технологии мошенников.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
"Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат", - повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 2719
показать весь комментарий
31.03.2021 13:00 Ответить
Интересно, кто автор этой статьи? Кто берет ответственность за точность передачи того, что говорила посол. Здесь могут быть манипуляции. Здесь есть ее как бы цитаты - в кавычках. А насчёт "рынка земли" без кавычек, то есть возможно вольное толкование и манипуляции. В любом случае кто автор статьи? Ведь даже цитаты могут передаваться неверно и никто не отвечает. Просто безобразие.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:16 Ответить
Если она действительно одобрила "рынок земли" (в чем могут быть сомнения), то в этом вопросе следует послать ее подальше. Притом грубо. Ведь рынок земли в криминально олигархической стране, притом по принятому закону, может быть только в угоду олигархам и криминалам. Рынок земли в наших условиях это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ катастрофическая для народа и страны.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:29 Ответить
 
 