"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная в делах США Квин
Украина нуждается в большей прозрачности и улучшении бизнес-климата для продвижения к членству в европейских и евроатлантических институциях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
"Чтобы была возможность помочь Украине продвигаться к членству в европейских и евроатлантических институциях, Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат. Обязательства Украины по программам финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и ЕС являются полезным путеводителем для нее. Изменения в этих направлениях помогут Украине стать современной западной страной, которую стремятся иметь украинцы", - отметила Квин.
По ее словам, США сотрудничают с Украиной, чтобы помочь ей построить экономику для своих нужд, чтобы она работала на благо украинского народа и могла реализовывать собственные стремления.
"Это обоюдно выгодная ситуация. Потому что богатая, безопасная, мирная и демократическая Украина будет усиливать Европу и будет крепким партнером Соединенных Штатов", - добавила Квин.
В то же время временная поверенная по делах США отметила, что одним из достижений является земельная реформа, которая, как ожидается, будет реализована этим летом, впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины.
Еще одной ключевой реформой является децентрализация, ведь органы местного самоуправления впервые получили полномочия распределять бюджеты в соответствии с местными приоритетами.
"И еще одним достижением, которое, похоже, приближается, является принятие пакета законопроектов о приватизации. Если эти законопроекты будут приняты, это приведет к прозрачному и более справедливому процессу приватизации государственных предприятий, что может создать приток иностранных инвестиций, помочь модернизировать эти предприятия и трудоустроить тысячи украинцев. Это все важные достижения на экономическом фронте", - считает она.
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