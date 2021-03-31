На Хмельнитчине женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая свою 5-летнюю дочь. Обе выжили, - МВД. ФОТО

В поселке городского типа Летичев Хмельницкой области пятилетний ребенок и его мать упали в 17-метровый колодец. Обеих удалось спасти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сообщается, что бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, досталии девочку и передали ее медикам, потом вытащили женщину.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования.

"По словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой. К счастью, обе остались живы", - говорится в сообщении.

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