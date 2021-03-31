РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11534 посетителя онлайн
Новости
20 522 39

На Хмельнитчине женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая свою 5-летнюю дочь. Обе выжили, - МВД. ФОТО

В поселке городского типа Летичев Хмельницкой области пятилетний ребенок и его мать упали в 17-метровый колодец. Обеих удалось спасти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сообщается, что бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец, досталии девочку и передали ее медикам, потом вытащили женщину.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования.

"По словам женщины, ее ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой. К счастью, обе остались живы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время разборки здания бетонная плита убила 19-летнего парня на Николаевщине, - ГСЧС. ФОТО

На Хмельнитчине женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая свою 5-летнюю дочь. Обе выжили, - МВД 01
На Хмельнитчине женщина бросилась в 17-метровый колодец, спасая свою 5-летнюю дочь. Обе выжили, - МВД 02

МВД (9320) несчастный_случай (314) ГСЧС (4977)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Мабуть не просто стрибнула, а спускалася по стінах, чи може мотузці. Але вчинок дійсно справжньої матері! Певно, хтось залишився на горі, та викликав рятивників..
показать весь комментарий
31.03.2021 11:39
+19
О це й э МАТИ.... Не кожна б кинулась як пишуть , дехто в туалеті на вокзалі кидає свою дитину..
показать весь комментарий
31.03.2021 11:29
+13
добре що вона не розчавила своє дитя
показать весь комментарий
31.03.2021 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хто завгодно кинувся б.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:21 Ответить
добре що вона не розчавила своє дитя
показать весь комментарий
31.03.2021 11:22 Ответить
Только что хотел об этом сказать. Прыгнуть на своего ребёнка с 17 метровой высоты ......
показать весь комментарий
31.03.2021 11:30 Ответить
та да, схоже альтернативно обдарована
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35 Ответить
Мабуть не просто стрибнула, а спускалася по стінах, чи може мотузці. Але вчинок дійсно справжньої матері! Певно, хтось залишився на горі, та викликав рятивників..
показать весь комментарий
31.03.2021 11:39 Ответить
ну то для такого дійства є інше дієслово - "полізла"!
а тут "стрибнула", то ж не вигадуйте
показать весь комментарий
31.03.2021 11:43 Ответить
Ми ж з вами не розповідь с перших слів читаємо, а той переказ, що розповіли рятувальники, а їх справа не романи писати, а рятувати. Та й пройшла ця історія через багато людей, доки до нас потрапила...
показать весь комментарий
31.03.2021 12:37 Ответить
добре що за дитиною не стрибнув найвеличніший...а то таке - він може
показать весь комментарий
31.03.2021 13:03 Ответить
Некоторые матери, детей выбрасывают и не только в колодец. Так что не кто завгодно.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:30 Ответить
угу, два раза - бросился, вылез, вспомнил шо забыл зажигалку и опять полез взад
показать весь комментарий
31.03.2021 11:54 Ответить
Ага ,73% предали Родину и они в колодец прыгнут ,щассс
показать весь комментарий
31.03.2021 12:50 Ответить
хренасе колодцы там. 17 метров - это 5-6 этаж.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:28 Ответить
О це й э МАТИ.... Не кожна б кинулась як пишуть , дехто в туалеті на вокзалі кидає свою дитину..
показать весь комментарий
31.03.2021 11:29 Ответить
Но все-таки сломя голову так бросаться не стоит. Если бы женщина сама получила травмы, они и ребенка не спасла бы и себя погубила. Может конечно тут приукрасили словом "бросилась", и женщина на самом деле грамотно спустилась в колодец и позвала на помощь.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:42 Ответить
як би вона "грамотно спустилась в колодец" - то так само "грамотно" змогла б підняти дитину той самою мотузкою
показать весь комментарий
31.03.2021 11:45 Ответить
З дна колодязя, витягла б дитину на поверхню? Для цього в неї, в кишені, була альпіністка мотузка 10ка, а на горі, перед спуском вона прилаштувала поліспаст? Скоріш за все просто залишався старий ланцюг, по ньому вона змогла спуститися, і правильно зробила, бо дитина могла потонути, чи вмерти від переохолодження. А дорослий її би просто тримав, до під'їзду рятівників... До того ж мати не зломала нічого, схоже що це не було вільне падіння з 17ти метрів, а от дівчинка таки зломала ногу. Ще раз зауважу - ми не знаємо, як все там було, тому що тут написано не можна довіряти, особливо дослівно.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:47 Ответить
ну от, ви знову вигадуєте якісь детективні пригодницькі історії, хоча трохи вишче закликали "не писати романи"
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48 Ответить
Дитина і мати живі, отже все зробили вірно. Без допомоги на дні дитина могла просто потонути. А те що в ціей новині багато незрозумілого це факт.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:05 Ответить
А про "романи писати" то про рятивників. Запитали журналісти, хтось з них і ляпнув "кинулася", бо вони так не роблять, знають що можна просто чадним газом отруїтися... ане тільки потонути...
показать весь комментарий
31.03.2021 13:06 Ответить
Ще раз перечитав - тут навіть не було журналістів, це повідомляє просто прес-служба МНС
показать весь комментарий
31.03.2021 13:08 Ответить
чудово що порятунок відбувся! але ж с таким самим успіхом - вона могла розчавити свою дитину і покалічитися сама
показать весь комментарий
31.03.2021 16:28 Ответить
Ну да,матері зазвичай носять з собою 17-ву мотузку,раптом на шляху закинута криниця.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:25 Ответить
ну так я ж про що і пишу!
показать весь комментарий
31.03.2021 16:27 Ответить
Навіщо пригати до колодця. Краще бігти по допомогу і драбину
показать весь комментарий
31.03.2021 11:44 Ответить
17 метрів. Яка драбина?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:47 Ответить
Настоящая мать-героиня
показать весь комментарий
31.03.2021 11:45 Ответить
ага, героин отец только был бы позван с веревкой, а то в то шо "бросилась" как-то не верится - ну зачем падать и ломать ся, если мона аккуратно спуститься и помочь.
да и с глубиной либо напутали, либо в новости - 90% "вяличия" "героини" и у дочери кости с адамандия)
показать весь комментарий
31.03.2021 11:56 Ответить
Это ПОСТУПОК и проявление настоящей материнской любви! Здоровья вам обеим!!!
показать весь комментарий
31.03.2021 11:55 Ответить
Настоящие матери готовы на все, лишь бы спасти своего ребенка, но встречаются и такие, которые выбрасывают новорожденного грудничка в сортир.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:00 Ответить
Наверное, пыталась удержать и сорвалась вместе с ней.... Иначе зачем бросаться, рискуя зашибить ребенка, если просто можно спустить тот-же трос с ведром.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:32 Ответить
А вы уверены, что 5-летний ребенок в истерике с поломанными ногами сможет сам разместиться в этом ведре и удерживаться, пока его поднимают 17 метров.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:44 Ответить
Читайте уважно "заброшенный колодец".Який трос,яке відро?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:26 Ответить
Для УМНИКОВ, которые осуждают что "НЕ ТАК спасала" или, что вообще "зачем САМА СПАСАЛА" поясню...
Какой смысл вам что то чесать своим языком, если ВСЁ вышло у неё удачно !!! Значит она ВСЁ сделала ВЕРНО и ВОВРЕМЯ!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:33 Ответить
Хто буде тягнути відро 17 метрів. Нема таких колодців, може 1,7 м?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:47 Ответить
Шановна, як нема? в мене - 20 метрів, в сусідів є 35!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48 Ответить
бывает, поищите в ютубе, колодец в 47 колец
показать весь комментарий
31.03.2021 14:24 Ответить
Респект,уважуха ,и низкий поклон тебе,НАСТОЯЩАЯ мать
показать весь комментарий
31.03.2021 13:13 Ответить
А якщо б ***** кинути в криницю, цікаво скільки козломордих стрибнули щоб його рятувати.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:55 Ответить
того кто отвечает за этот коледец скинуть туда же, тогда другие будут шевелится, по другому никак вообще, люди тупые как валянки, пока каленой кочергой не погонишь ничерта делать не будут
показать весь комментарий
31.03.2021 16:39 Ответить
 
 