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Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО. ФОТО

На Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение ЧЕСТНО на своей странице в Фейсбуке.

"Начало рабочего дня. Вторые сутки нет членов ОИК и не происходит подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.

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Здесь отмечают, что члены УИК устали стоять на улице в ожидании, и их под зданием уже нет.

"И здесь есть ряд вопросов. Что в это время происходит с бюллетенями и протоколами? Где эти бюллетени и протоколы? И кто ответит за то, что вторые сутки нет бесперерывного заседания ОИК", - отметили в ЧЕСТНО.

Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО 01
Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО 02
Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО 03

Автор: 

ВР (29252) выборы (24733) избирком (199) мажоритарный округ (80) Ивано-Франковская область (923) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+17
Ось вони самі чесні вибори за найвеличнішого діяча 21 століття.
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31.03.2021 11:25
+17
Довибори в Раду: на Прикарпатті другу добу не здійснюється підрахунок голосів, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 1167
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31.03.2021 11:32
+8
Бенин представитель проиграл ?
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31.03.2021 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Ось вони самі чесні вибори за найвеличнішого діяча 21 століття.
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31.03.2021 11:25 Ответить
Бенин представитель проиграл ?
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31.03.2021 11:25 Ответить
НЕДОВИГРАВ
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31.03.2021 11:30 Ответить
!!!
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31.03.2021 11:58 Ответить
Досі рахують!!!!
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31.03.2021 13:05 Ответить
Там їх два.
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31.03.2021 11:30 Ответить
А що, Вася хіба не Бєнін? Так скажете)))
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31.03.2021 11:32 Ответить
Там левый карман соревнуется с правым.
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31.03.2021 11:33 Ответить
маю надію (щодо вибору виборців), що Кошулинського ці Зе!Бені не пускають...
Бабло вгатили у бігморди та інет рекламу, але забули, що місцеві їх знають та штиняюче нутро не відмити та дорогами від "Шевченка" не купити...
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31.03.2021 11:59 Ответить
Швидше за все в середині зелені не можуть домовитись дві групи впливу.
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31.03.2021 11:47 Ответить
Довибори в Раду: на Прикарпатті другу добу не здійснюється підрахунок голосів, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 1167
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31.03.2021 11:32 Ответить
Туда уже летят 20 "слуг" из Киева помогать считать! У кого есть какие-то сомнения, кто победит?
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31.03.2021 11:37 Ответить
Ну сумніви є, бо і Вірастюк, і Шевченко - зелені
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31.03.2021 11:53 Ответить
Поправочка, Вырастюк - темнозеленый!
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31.03.2021 12:17 Ответить
Бєня вже був впевнений, що виграв. Навіть екзитпол на "Рейтингу" правильний замовив, але щось пішло не так...
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31.03.2021 11:47 Ответить
ні, не правильний, бо все в межах похибки було... Маю надію (щодо виборців), що Кошулинського не пускають ці обрізанти та вже надкушений Вірастюк?
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31.03.2021 12:02 Ответить
Так власне ж, в межах похибки, бо хоч з якоюсь перевагою ну ніяк не могли, навіть Рейтинг.
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31.03.2021 12:06 Ответить
перестаньте, у цих га..ів меж не має як і людських рис.
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31.03.2021 12:08 Ответить
Вот так теперь и будут проходить "выбары" при "зеленых академиках". Это токо цветочки, ягодки впереди.
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31.03.2021 11:54 Ответить
6 человек, считается за час. Ещё час написать протокол и подписать. Поэтому лидеры Ес и не хотят контачить. Потому что в западло
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31.03.2021 11:56 Ответить
Считается, но не оформляется несколькими экземплярами протоколов, для этого надо больше времени.
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31.03.2021 20:48 Ответить
значить тасують результати.
порахувати пару тис булетнів то питання на пару годин. з такою то явкою
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31.03.2021 12:06 Ответить
Значить виграє Кошулинський...
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31.03.2021 12:34 Ответить
теж так чомусь думаю, тасують так щоб виграв один з 2 кандидатів Каламойші
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31.03.2021 14:03 Ответить
Блин.. " сталинград"... последний бой он трудный самый... Капец одним словом. А казалось бы, посчитай голоса по факту и все, чего проще... Но нет.. это не наш метод...Стыдоба. Ну это же не выборы президента , ядрен батон... что бы такое "шоу" устраивать.
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31.03.2021 12:23 Ответить
Зря вони не виконують підрахунок. За УМИСНЕ невиконання своїх обовязків на них чекатиме кримінальна відповідальність. Проте 99%, що вони не читали про відповідальність.
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31.03.2021 12:57 Ответить
ворон ворону ока не виклює, не мрійте.
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31.03.2021 14:43 Ответить
У них есть ПРАВО, на технический перерыв. Человек физиологически должен и спать и кушать.
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31.03.2021 20:49 Ответить
Ты ЗАКОН сначала почитай. Это так просто. Перерыв делать НЕ могут, выходить - НЕТ. Есть процедура НАЧАЛО безперерывного заседания. "домой" пойти можно, чтоб всякие сракоблоки имели возможность взять из за сраку.
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01.04.2021 22:00 Ответить
Да, заседание беспрерывное. Но ответьте не мне, а себе на два простых вопроса. 1. Может ли человек не спать трое суток и сохранять трезвость ума, для ПРАВИЛЬНОГО заполнения протоколов? 2. А почему закон дает ОВК больше трёх суток для оглашения результатов выборов?
Нюанс в том, что объявляется не перерыв в заседании, а ТЕХНИЧЕСКИЙ перерыв, сейфы, шкафы и комнаты опечатываются и СНАРУЖИ выставляется пост ВООРУЖЕННОЙ полиции, а при необходимости, по ТРЕБОВАНИЮ Головы комиссии или его зама, дополнительно выставляется вооруженная охрана СБУ.

А Закон вам надо читать внимательнее.
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02.04.2021 00:18 Ответить
У нас была только одна вещь, реально отличавшая нас от москалей - "+/-" честные выборы. Зесуки угробили и это! На фонари тварей!
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31.03.2021 13:03 Ответить
Тож зелені, як тільки прийшли до влади, відразу ЦВК змінили незаконно.
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31.03.2021 14:13 Ответить
Да ладно на вентилятор кидать.
А Кивалов? А Охендовский при Януковиче и при Порошенко?
Не первые выборы. Честными они были только один раз - досрочные, в 1994-м году.
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31.03.2021 20:51 Ответить
какая страна такие и выборы
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31.03.2021 13:24 Ответить
дебіл, але теж має право на допис?
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01.04.2021 11:00 Ответить
Фейкові Зелені виборі. Су..и народу наберуть 83%)
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31.03.2021 14:42 Ответить
 
 