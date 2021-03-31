Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО. ФОТО

На Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение ЧЕСТНО на своей странице в Фейсбуке.

"Начало рабочего дня. Вторые сутки нет членов ОИК и не происходит подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.

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Здесь отмечают, что члены УИК устали стоять на улице в ожидании, и их под зданием уже нет.

"И здесь есть ряд вопросов. Что в это время происходит с бюллетенями и протоколами? Где эти бюллетени и протоколы? И кто ответит за то, что вторые сутки нет бесперерывного заседания ОИК", - отметили в ЧЕСТНО.





