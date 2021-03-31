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Новости Земельная реформа Рынок земли
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Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук

Вопрос о рынке земли может быть не вынесен на всеукраинский референдум

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Возможность проведения всеукраинского референдума относительно закона о рынке земли будет зависеть от того, какая форма будет выбрана инициатором. Мы предложили несколько форм. Первая – это отмена законодательного акта, но в переходных положениях законопроекта о референдуме мы указали, что вопрос о референдумах, которые отменяют законы, будет доступно только с 1 января 2022 года, когда должна быть воплощена земельная реформа и человек почувствует себя собственником", – сказал Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже не сможет ветировать закон о всеукраинском референдуме: он будет подписан и опубликован, - Стефанчук

Вторая из предусмотренных форм, по словам первого вице-спикер, – это формулировка вопроса, который выносится на референдум.

"Конституционный суд должен указать: не нарушает ли она принципов, заложенных в закон о референдуме. Если оно будет сформулировано вроде "лишить владельцев права распоряжаться своим земельным участком", то такой вопрос не может быть предметом референдума, так как противоречит протоколу первой Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, где предусмотрено, что право собственности – это незыблемое право", – уточнил Стефанчук.

Автор: 

земля (1947) референдум (1504) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+9
ЗЕМЛЯ ПРОДАВАТЬСЯ В УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ !!!!ЗЕМЛЯ ЭТО ДУША А ДУШУ НЕ ПРОДАЮТ !!!
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31.03.2021 11:56
+8
У меня больше вопросов НЕТ !
сТефанчук ( этот боров ) , который всех затрахал законом про референдум и "протащил" его - теперь будет решать , какие вопросы можно выносить на этот референдум .
Что и требовалось доказать !
Мне кажется , что после разгона этой зрады , прийдется полностью переделывать законы , которые они тут в турборежиме строчат ( "сосны" , блин ...) .
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31.03.2021 11:57
+8
Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2197
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31.03.2021 12:08
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Слуг Коломойського цікавить не реформа, їх цікавить дєрєбан.
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31.03.2021 11:47 Ответить
Как это назовут - не важно! Важно что как минимум 1/3 населения все еще верит Клоуну и проголосует как он скажет, остальная часть будет 50/50 вот и получим большинство...
Хреново, что они заблокировали КС и оспорить все будет сложно. Заметили как четко новости одна за другой выходят: сначала блокировка работы КС и через день закон о референдуме нарисовался на подпись и на следующий день "рынок земли"
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31.03.2021 12:41 Ответить
Заблокировали? Це захоплення органів державної влади аваківцями. Державний переворот
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31.03.2021 14:23 Ответить
Вопрос "о рынке земли", протянутым коалицией ЗеленийПЕС будет поставлен прокуратурой новой власти
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31.03.2021 11:48 Ответить
Тобто ерзянін вирішив, що прокуратура в Україні може порушити справу проти голосування у Верховній Раді. Розум є?
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31.03.2021 11:51 Ответить
Я знаю, что порохоботье как и их сывочолый вожак, выступают и против расследования предательских харьковских соглашений Януковича-*****. Но вы не переживайте. До самого факта голосования, за которое кубло уголовной ответственности не несёт, была подача антиконституционного законопроекта и поправок. Только, дёрнув за эти веревки, можно сплести обвинение и повесить на них шмарклявых песов
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31.03.2021 11:59 Ответить
Ваші веселі жабокричі не врятують вашу Шмарклю - восени всі зрадники з СН, ОПи і ОП будуть сидіти на лаві підсудних під вереск і ридання обдовбаних зелебобіків.
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31.03.2021 12:03 Ответить
А разве я против? Тебе слепотрастность не дала это понять или неумение складывать буквы в слова? Подельники по дерибану украинской земли будут отвечать по-любому. И не только зэлэни
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31.03.2021 12:09 Ответить
У більшості країн є ринок землі. Я за ринок землі і в Україні, але слуги коломойського хочуть дерибану. Доречі, Ви у другому турі за кого голосували?
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31.03.2021 12:36 Ответить
Как сложно угадать
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31.03.2021 12:47 Ответить
У більшості країн - цивілізований ринок землі, 200-600 га в одні руки, заборона продажу іноземцям, держбанк землі, а не такий як нам впарює клоун калоші. Слуги олігархату хочуть за безцінь роздерибанити особливо цінні землі та землі запасу, яких 12млн га, земельні паї їх не цікавлять
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31.03.2021 14:27 Ответить
Не будет! Они все протащат через рефферендум и уж поверте будет "большинство". Единственный шанс все это заблокировать (через КС) они присекли. Сейчас КС фактически заблокирован! Задумка у них скорее всего была другая - просто подстраховаться и посадить своих судей, которые одобрять результат референдума, но из за криворукости вышла блокировка, что тоже неплохо
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31.03.2021 12:46 Ответить
А земля окажется у "иностранного инвестора" и без международного скандала и астрономических исков дело не обойдется!
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31.03.2021 12:47 Ответить
Зебилы, такможет быть да, или может быть нет? Что вы предпочитаете? Но запомните: земля и те, кто на ней работает - это то, что вас кормит. Как бы не остаться голодным от неправильного ответа. Правда голод - не тетка, умнеешь быстро, но может быть поздно. Ну а пока наслаждайтесь процессом "народовластия"
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31.03.2021 11:50 Ответить
"Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. И поэтому Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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31.03.2021 11:54 Ответить
ЗЕМЛЯ ПРОДАВАТЬСЯ В УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ !!!!ЗЕМЛЯ ЭТО ДУША А ДУШУ НЕ ПРОДАЮТ !!!
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31.03.2021 11:56 Ответить
А в аренду можно сдавать ? 😏
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31.03.2021 13:13 Ответить
а чому б і ні за хороші гроші в бюджет
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31.03.2021 14:29 Ответить
Сдать душу в аренду - это хуже проституции , там хоть телом торгуют
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31.03.2021 16:41 Ответить
Эти продадут!помните ввели первый лохдаун,и тут же приняли закон о продаже замли,а больше нечего продавать,всё!
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31.03.2021 14:38 Ответить
У меня больше вопросов НЕТ !
сТефанчук ( этот боров ) , который всех затрахал законом про референдум и "протащил" его - теперь будет решать , какие вопросы можно выносить на этот референдум .
Что и требовалось доказать !
Мне кажется , что после разгона этой зрады , прийдется полностью переделывать законы , которые они тут в турборежиме строчат ( "сосны" , блин ...) .
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31.03.2021 11:57 Ответить
Да вообще это бред закон о референдуме
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31.03.2021 13:15 Ответить
Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 158
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31.03.2021 12:07 Ответить
Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2197
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31.03.2021 12:08 Ответить
зеленский жулик-членограй
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31.03.2021 12:16 Ответить
"Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук" - всё зависит не от формы, а от желания Фирташа, Коломойского, Пинчука и других таких же, скупить украинскую землю дёшево.
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31.03.2021 12:24 Ответить
Українці мають зробити все можливе і неможливе, щоб ця свора вдавилася, і більше не одна паскуда не зазіхала на нашу рідну Землю
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31.03.2021 12:49 Ответить
с 1 января 2022 года, когда должна быть воплощена земельная реформа и человек почувствует себя собственником", - сказал Стефанчук. Источник: https://censor.net/ru/n3256702

Навіть не треба з'ясовувати перелік цих чєловєков.
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31.03.2021 12:30 Ответить
Вірно, що таке земля і власність на неї? тьфу! На референдум потрібно виносити ВАЖЛИВІШІ питання, такі як - чи підтримуєте ви легалізацію маріхуани/проституції? чи згодні ви на те щоб у днр і лнр вирити особливий економічний котлован в якому можна буде ефективно мити державні гроші? чи згодні ви на те, щоб садити невідомо кого за невідомо що? і вааапшє - вьі за всьо карошєє, вєрна?
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31.03.2021 12:30 Ответить
Українці .. то що перетворимо Україну в Палестину 2.0 ......для ОСОБЛИВО ратуючих за РОЗБАЗАРЕННЯ СвЗемлі України ...Палестина ВІДКРИЛА "ринок" Землі ...динаміка ВТРАТИ державності .. і експансії Ізраїлю за 73 роки ...Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9160
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31.03.2021 12:43 Ответить
Вот поэтому нам нужно иметь сильную армию с ядерной дубиной, чтобы охладить пыл как внешних так и внутренних врагов.
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31.03.2021 13:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/462251 А як армія впливає, на внутрішні процеси, зокрема, на те, що розкрадається все? Та ніяк.
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31.03.2021 13:40 Ответить
Армия может обнулить все законы и одеть наручники предателям у власти, если они начинают быковать. Земля - это квинтэссенция украинской нации.
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31.03.2021 13:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/462251 Я згоден з тобой, з тим, що земля квінтесенція. Але у нас не було і, мабуть, не буде традицій, коли армія вирішує питання "вдягання наручників". Питання землі не хвилює навіть націоналістів.
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31.03.2021 16:08 Ответить
що ти маєш проти Ізраїлю? Це їхня рідна споконвічна земля, а не Палестини
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31.03.2021 14:33 Ответить
Против простых евреев ничего не имею, но как объяснить это говно? https://www.kommersant.ru/doc/4235573 Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века» .
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31.03.2021 16:22 Ответить
Жить за счет США и лизаться с РФ? Как так?
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31.03.2021 16:24 Ответить
"в переходных положениях законопроекта о референдуме мы указали, что вопрос о референдумах, которые отменяют законы, будет доступно только с 1 января 2022 года"

Иными словами, референдум фактически невозможен ни одному вопросу до 2022 года, потому, что любой важный вопрос уже оформлен тем или иным законом.
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31.03.2021 13:21 Ответить
Сдедите внимательно за напёрстками
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31.03.2021 13:36 Ответить
И тут,нае....ли.а говорила шмаркля,только референдум!!!помните?
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31.03.2021 14:35 Ответить
 
 