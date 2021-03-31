Вопрос о рынке земли может быть не поставлен на всеукраинском референдуме: все зависит от того, какая форма будет выбрана инициатором, - Стефанчук
Вопрос о рынке земли может быть не вынесен на всеукраинский референдум
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Возможность проведения всеукраинского референдума относительно закона о рынке земли будет зависеть от того, какая форма будет выбрана инициатором. Мы предложили несколько форм. Первая – это отмена законодательного акта, но в переходных положениях законопроекта о референдуме мы указали, что вопрос о референдумах, которые отменяют законы, будет доступно только с 1 января 2022 года, когда должна быть воплощена земельная реформа и человек почувствует себя собственником", – сказал Стефанчук.
Вторая из предусмотренных форм, по словам первого вице-спикер, – это формулировка вопроса, который выносится на референдум.
"Конституционный суд должен указать: не нарушает ли она принципов, заложенных в закон о референдуме. Если оно будет сформулировано вроде "лишить владельцев права распоряжаться своим земельным участком", то такой вопрос не может быть предметом референдума, так как противоречит протоколу первой Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, где предусмотрено, что право собственности – это незыблемое право", – уточнил Стефанчук.
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Хреново, что они заблокировали КС и оспорить все будет сложно. Заметили как четко новости одна за другой выходят: сначала блокировка работы КС и через день закон о референдуме нарисовался на подпись и на следующий день "рынок земли"
сТефанчук ( этот боров ) , который всех затрахал законом про референдум и "протащил" его - теперь будет решать , какие вопросы можно выносить на этот референдум .
Что и требовалось доказать !
Мне кажется , что после разгона этой зрады , прийдется полностью переделывать законы , которые они тут в турборежиме строчат ( "сосны" , блин ...) .
Навіть не треба з'ясовувати перелік цих чєловєков.
Иными словами, референдум фактически невозможен ни одному вопросу до 2022 года, потому, что любой важный вопрос уже оформлен тем или иным законом.