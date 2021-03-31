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Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин высказала уверенность в том, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет.

Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Речь госсекретаря США Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет", - сказала Квин.

В свою очередь заместитель политического советника Линетт Бенке указала, что в посольстве США в Украине очень надеются, что оба президента смогут поговорить напрямую, но не стоит забывать, однако, сколько всего достигнуто на других уровнях, несколько ниже уровня лидеров стран.

"В начале февраля, очень быстро после начала работы этой администрации, Государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Министр обороны Таран разговаривал с министром обороны Остином. Глава Офиса президента Ермак разговаривал с советником по национальной безопасности США Салливаном. В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами", - добавила Бенке.

"Между тем наша помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться. Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере 125 млн долларов на помощь в области безопасности 5 марта", - подчеркнула Бенке.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве США убеждены, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная в делах США Квин

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20452) США (26791) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+13
В "ближайшее время" ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Белого дома....и то лишь после сигнала....
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31.03.2021 11:51
+10
О чем им разговаривать? Бубочка будет рассказывать Байдену, что он не лох? Так он не просто лох, а конченный лошара и лузер, раз Пуйло, Меркель, Макрон без него решают ситуацию на Донбассе
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31.03.2021 11:53
+8
Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7164
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31.03.2021 11:57
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В "ближайшее время" ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Белого дома....и то лишь после сигнала....
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31.03.2021 11:51 Ответить
О чем им разговаривать? Бубочка будет рассказывать Байдену, что он не лох? Так он не просто лох, а конченный лошара и лузер, раз Пуйло, Меркель, Макрон без него решают ситуацию на Донбассе
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31.03.2021 11:53 Ответить
знов почте присмикатися і розказувати що його в доску прокурор зараз все порішає і заведе 100500 кримінальних справ на того, на кого "його величність Президент Байден" вкаже
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31.03.2021 11:59 Ответить
Байден- алле! ето Вавка..ай момент... гоу хом Вавка.. гоу хом Вавка.. с Банковой...
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31.03.2021 12:27 Ответить
Где-то так, через лэт сэм-восэм. Обделался ЗЕ.
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31.03.2021 11:54 Ответить
скоріш за все, після того, як Порох особисто попросить Байдена заспокоїти бубочку, щоб не капризив.
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31.03.2021 11:57 Ответить
США и УКРАИНА братья на ВЕКА !
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31.03.2021 11:54 Ответить
Зебилы фас. Начинайте писать про плохого Порошенко.
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31.03.2021 11:55 Ответить
Змiст розмови, приблизно, такий- "Геть звидсi, розбiйник!"
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31.03.2021 11:56 Ответить
Про що можна розмовляти малоосвіченою, недалекою людиною, для якої важливий не зміст розмови, а сам її факт.
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31.03.2021 11:56 Ответить
Ну якщо можна обирати між відсутністю розмови і розмовами в стилі "прибери цього, признач ось цього", то я обираю перший варіант.
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31.03.2021 11:56 Ответить
Бггг,а хто вам вибір деє?
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31.03.2021 12:04 Ответить
Вова-ЛОХ вже сидить біля телехвону і чекає.
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31.03.2021 11:57 Ответить
Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7164
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31.03.2021 11:57 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3507786.html
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31.03.2021 11:58 Ответить
Судячи з того як Байден поговорив з П...ним, то з нєлохом, котрий бачить мир в очах х...ла, розмова буде далеко не приємною.
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31.03.2021 11:58 Ответить
просто еще не подобрали памперс нужного размера...
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31.03.2021 11:59 Ответить
А шо такое, мама Римма три ХХL, в один сшить таки не может?
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31.03.2021 12:07 Ответить
В таком его просто долго искать будут.
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31.03.2021 12:14 Ответить
Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 7512
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31.03.2021 12:01 Ответить
Это уже не смешно))))))
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31.03.2021 12:01 Ответить
Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 7448
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31.03.2021 12:03 Ответить
Конечно произойдёт, от чего же ему не произойти? Завхоз дЕрьмак памперсы и вазелин с корвалолом для Вавы завёз, реанимационный автомобиль с врачами дежурят, - разговору подготовились. Теперь Вава пущай попотеет и попукает подольше в ожидании разговора. Пускай побудет в шкуре приговорённого к высшей мере наказания. Ожидание расстрела пострашнее самого расстрела.
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31.03.2021 12:05 Ответить
Это все Порох подстроил. Вот взял и всрал найвэлычнишого лидэра **********. Лидер ********** уже и цепку удлиннил себе на пузе, теперь аж до... пианинной игралки достает. Шестнадцать элементов!!! Вся ОПа уссывается от восторга, а клятый Байден даже посмотреть не хочет. Наверное, нужно президентскую булаву фантиками от конфет обклеить. Должно же Байдену хоть что-то нравиться?!
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31.03.2021 12:05 Ответить
Да, по-честному, не каждая украинская домохозяйка, по нужде, на один гектар с Зелей сядет. Что уже говорить за президента целой страны))
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31.03.2021 14:56 Ответить
Да никто не сомневается. Сразу как только подаст в отставку.
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31.03.2021 12:12 Ответить
І немає сумніву що Зеленському ця розмова не сподобається.
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31.03.2021 12:12 Ответить
На фестивале "Червона рута" в 1989 году пел песню "Наркомани на городі",кажись Андрей Миколайчук
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31.03.2021 12:21 Ответить
Так то вони на городі були в 1989 році, а тепер ці паскуди пробралися в ОП, і бубочка у них головний.
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31.03.2021 12:35 Ответить
Зеля тоді був 11 лєтнім пианєром... а може й камсамалістом
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31.03.2021 12:38 Ответить
Кажуть що дЕрмак жре наркоту Брешуть блогери мабуть
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31.03.2021 12:23 Ответить
Жере, жере, якщо йому найвеличніший оставить.
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31.03.2021 12:37 Ответить
как показывает практика, можно прекрасно поговорить и без зелоха
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31.03.2021 12:24 Ответить
Премьер министр Британии победивший нацистскую Германию Уинстон Черчилль проиграл выборы в 1945 году и ушел в отставку,а знаменитую Фултонскую речь о начале Холодной войны с дохлым советским быдлом произнес в 1946 году,так что быть у власти необязательно чтобы быть реальным влиятельным политиком в Мире...
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31.03.2021 12:36 Ответить
... сразу же после фильма "Бэлингкет".....
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31.03.2021 13:48 Ответить
Интересно, а как можно объяснить отсутствие уже лет пять полноценного посла США в Украине, тоже Зеля, коррупция, финансы, МВФ, или что-то другое?
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31.03.2021 14:01 Ответить
Про що мова! Квін просто "соплі підтирає". Коли вже Меркель, Макрон і Путін відмовилися обговорювати з участю "найвеличнішого" ситуацію по Донбасу, то при чому тут Байден. Воно йому не "горить", назначить когось із представників і нехай той "вправляє мізки".
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31.03.2021 14:34 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.
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31.03.2021 16:41 Ответить
 
 