Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин высказала уверенность в том, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет.

Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Речь госсекретаря США Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для администрации Байдена, и нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет", - сказала Квин.

В свою очередь заместитель политического советника Линетт Бенке указала, что в посольстве США в Украине очень надеются, что оба президента смогут поговорить напрямую, но не стоит забывать, однако, сколько всего достигнуто на других уровнях, несколько ниже уровня лидеров стран.

"В начале февраля, очень быстро после начала работы этой администрации, Государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Министр обороны Таран разговаривал с министром обороны Остином. Глава Офиса президента Ермак разговаривал с советником по национальной безопасности США Салливаном. В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами", - добавила Бенке.

"Между тем наша помощь в области безопасности и развития и в дальнейшем не будет уменьшаться. Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере 125 млн долларов на помощь в области безопасности 5 марта", - подчеркнула Бенке.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве США убеждены, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок".

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