Кабмин запретил с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги
Кабинет Министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.
Соответствующее правительственное постановление №269 от 29 марта 2021 года в среду обнародовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно ему, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.
В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.
Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.
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Я бы на месте Меркель послал бы так шоп "4-контакта" группировка в Нормандии(слава Вильгельму!) - стала - двухзаконтаченной группой.
ТО ЕСТЬ РАБОТАЕТ НА БЮДЖЕТ СТРАНЫ АГРЕССОРА
В то же время украинцам до сих пор не разрешают дёшево растамаживать авто из ЕС , а помощь от ЕС в миллионах постоянно берут и НЕ КРАСНЕЮТ
а що, до цього, саме ці продукти які виробляються в країні у величезних обсягах, ввозили з рашки?!?!?!?!!?
цей дибілізм від влади в цій країні колись закінчиться чи його треба зносити до самого фундаменту?