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Кабмин запретил с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги

Кабмин запретил с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги

Кабинет Министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.

Соответствующее правительственное постановление №269 от 29 марта 2021 года в среду обнародовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

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В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

Автор: 

Кабмин (14028) россия (95638) санкции (11310) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+15
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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31.03.2021 11:53
+11
Лаптеногий, выкинь пиндосовский айфон и иди на тракторе давить гусей.
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31.03.2021 12:25
+9
Те, що виробляємо самі, купувати у ворога? Без дна.
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31.03.2021 11:56
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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31.03.2021 11:53 Ответить
когда была мобилизация, ты гнида пряталась, боялась выйти из подъезда за пивом. теперь лозунги пихаешь. добровольцев никто не отменял, вперед, герой.
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31.03.2021 12:02 Ответить
Вы, когда пишите, то не расскачивайтесь, бо у вас боевые ордена и медали бренчат спасу нет
Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 3534
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31.03.2021 12:18 Ответить
ой как по мне КМУ Шмыгайло опять попутало скорее имелось ввиду ВЫВОЗ В ПРАШКУ ИЗ УКРАИНЫ.... кацабы могут только СМЕРТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ... и точка....
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31.03.2021 12:25 Ответить
Врядли. Побутовой химией из кацапии у нас действительно все забито. А подсолнечное масло лучше здесь народу впаривать - гешефт больше. Тем более ну откуда в кацапии соняшники?
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31.03.2021 12:33 Ответить
Так кацапи ж кажуть шо й сало в Україну продають.
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31.03.2021 14:01 Ответить
Там кроме ваты в голове нет ни фига ,а вата не бренчит ..
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31.03.2021 12:34 Ответить
чего пенишься? прокис?
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31.03.2021 12:22 Ответить
Просто весенне обострение у него для идиотов обычное дело.
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31.03.2021 12:36 Ответить
отправить тебя гниду на фронт с флагом -СМЕРТЬ кацапским оккупантам, это обострение))) ты падла серливая хоть копейку кинул волонтерам или на счета МО?
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31.03.2021 14:22 Ответить
О каком фронте ,ты убогий свистишь дальше дурки никто тебя никуда не отправит ну разве что здесь ВСЕ на хер посылают.
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31.03.2021 14:34 Ответить
еще раз спрашиваю тебя гниду- ты падла серливая хоть копейку кинул волонтерам или на счета МО? потеряешься?)))
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31.03.2021 14:49 Ответить
Ты дурачок, ничего не спрашиваешь и никому не отвечаешь , ты просто бредишь и все смеются с твоего бреда ...
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31.03.2021 16:36 Ответить
Краску в баллончиках запретите, ага. Из всех стран.
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31.03.2021 11:54 Ответить
Щоб знов не писали на дверях Вова-ЛОХ.
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31.03.2021 12:00 Ответить
Правильно. Пусть кисточками мазюкают!
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31.03.2021 12:11 Ответить
А чи не можуть вороги підливати в олію якогось яду нам? Вони ж вороги. Олія від ворога - ні, дякую.
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31.03.2021 11:54 Ответить
Олією свої ж задавлять , і ворожої не треба . Її ціною , яка в українських магазинах , подекуди вже більш ніж вдвічі вища ,ніж в магазинах сусідських країн . При тому що в тих країнах продається наша ж , українська , експортна олія . .
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31.03.2021 12:07 Ответить
так-так, жахливо. Але ворожу перти сюди - в жодному разі
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31.03.2021 12:09 Ответить
Там дешевше, бо такий контракт заключили, але все дія закінчується, в тій же бельгії олія підскочила в ціна з 1 євро до 2,5.
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31.03.2021 15:38 Ответить
Те, що виробляємо самі, купувати у ворога? Без дна.
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31.03.2021 11:56 Ответить
мабудь так багато виробляли, що на всіх не вистачає!
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31.03.2021 12:01 Ответить
а електроенергію так і постачають
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31.03.2021 12:07 Ответить
ну хоть теперь то кацапы смогут жопы подтирать бумагой вместо лопуха
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31.03.2021 11:58 Ответить
і що ж тепер робити якщо закінчується "розходник"?
Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 9986
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31.03.2021 12:56 Ответить
А потом тот же Копмин жалостно просит у Меркель и Микрона - Введите Путину, но с вазелином....
Я бы на месте Меркель послал бы так шоп "4-контакта" группировка в Нормандии(слава Вильгельму!) - стала - двухзаконтаченной группой.
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31.03.2021 11:59 Ответить
да в магазинах полно кацапских товаров, в инете тем более
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31.03.2021 12:01 Ответить
на заправке давно был? хлеб жрешь, а там удобрения из зсаРашки, только уже через Болгарию, в 3 раза дороже, их раньше запретили.
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31.03.2021 12:05 Ответить
А российские ( и белорусские) удобрения будут завозить ?
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31.03.2021 12:10 Ответить
Я от думаю, що таке "мотузка з інших легованих сталей"
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31.03.2021 12:11 Ответить
Хотелось бы понять УРОВЕНЬ КОРРУМПИРОВАННОСТИ в украинской власти , если Васадзе спокойно завозит с РФ авто ( Рено) и делает вид , шо собирает их на ЗАЗ
ТО ЕСТЬ РАБОТАЕТ НА БЮДЖЕТ СТРАНЫ АГРЕССОРА
В то же время украинцам до сих пор не разрешают дёшево растамаживать авто из ЕС , а помощь от ЕС в миллионах постоянно берут и НЕ КРАСНЕЮТ
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31.03.2021 12:13 Ответить
Теперь только можно вспоминать, что концерн Пежо в 1996 году на базе этой запорожской мануфактуры хотел наладить производство 406-х. Но выбрали корейский хлам
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31.03.2021 12:21 Ответить
корейский хлам?! ты о чем? если Васадзе лепит хлам, это не значит что он корейский...в Корее такого нет
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31.03.2021 12:24 Ответить
Если мне не изменяет память, то ланосы это легкий рестайлинг какого-то забытого опеля Хай бы корейцам отдали, они сейчас сонаты и вера крузы собирали, а не думали над стеклоподьемниками на задних дверях
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31.03.2021 12:27 Ответить
Опель - Дэу - Ланос.
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31.03.2021 13:21 Ответить
Круто!!Осталось газ и ТВЭЛы запретить..Привет Северная Корея..
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31.03.2021 12:17 Ответить
Лаптеногий, выкинь пиндосовский айфон и иди на тракторе давить гусей.
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31.03.2021 12:25 Ответить
Ношу обувь dimax,смарт китайский,гусей во Владивостоке нет(передавили всех,я не успел)
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01.04.2021 02:15 Ответить
Аещьо гусей и помидоры. И обязательно чьонить слепить из говна! И тогда - привет, Росия!
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31.03.2021 12:28 Ответить
газ заборонений з 2015 року. ТВЕЛИ - на 50%
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31.03.2021 13:12 Ответить
Ну да..Забороненый..Общался в чатрулетке с хлопцем из западного села(украинский понимаю,он-русский)..Платежка за газ-2000грн..Говорит,что всем селом п..ят лес..
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01.04.2021 02:18 Ответить
у вас крім українського титану є ще хоч якийсь?
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31.03.2021 13:13 Ответить
Для этого и торгуем..Вам -подсолнечное масло,нам-титан..
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01.04.2021 02:21 Ответить
А, наприклад, https://bt.rozetka.com.ua/ua/refrigerators/c80125/strana-registracii-brenda-87790=428998/ холодильники ?
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31.03.2021 12:20 Ответить
це писець якийсь!?!?!?!
а що, до цього, саме ці продукти які виробляються в країні у величезних обсягах, ввозили з рашки?!?!?!?!!?
цей дибілізм від влади в цій країні колись закінчиться чи його треба зносити до самого фундаменту?
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31.03.2021 12:37 Ответить
Що таке "мотузка з інших легованих сталей"? Може, це трос (рос), линва (укр.)? Поясніть.
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31.03.2021 12:50 Ответить
Вот почему военный налог идет с зп а не с торговли с Россией? пусть будет налог 10-20% на ВСЕ товары и услуги из Рашки и никому не прийдет в голову покупать газ напрямую, а не через гозовые хабы в европе. А на эти деньги закупать перспективные ракетные комплексы типа Вильха-2М для ЗСУ.
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31.03.2021 12:58 Ответить
Дожились, туалетную бумагу импортировать, свою некуда девать

Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 3443
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31.03.2021 12:59 Ответить
Дожились что из кацапии уже олию (патсолничнае масло) импортируем
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31.03.2021 14:26 Ответить
а бумага какая?... газета "правда"?
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31.03.2021 13:42 Ответить
Это анекдот что-ли ? Украина импортировала масло из РФ ?
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31.03.2021 13:45 Ответить
Може денеровці, навіть гугл лише пише про експорт і перше місце України.
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31.03.2021 15:43 Ответить
типа оно ввозилос)) типа унас нет полей с подсолнухом и бумаги ахахххахх
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31.03.2021 14:25 Ответить
"Верёвки из легированных сталей" - это что такое?
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31.03.2021 14:52 Ответить
Це для Вірастюка.
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31.03.2021 15:44 Ответить
наконец то на на восьмом году войны..
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31.03.2021 15:39 Ответить
А заодно нужно запретить ВЫВОЗ подсолнечного масла. Пусть подумают над этим
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31.03.2021 15:40 Ответить
Вже не будуть вивозити в таких розмірах, того року сою було вигідніше саджати, тому врожай соняшника впаде в 3-4 рази.
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31.03.2021 15:45 Ответить
 
 