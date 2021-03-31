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Новости Коронавирус и карантин
15 091 16

Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан

Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан

Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве является критической. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

Читайте также: Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба

Автор: 

карантин (16729) Киев (25568) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Гадаєш, Шарій тобі манну з неба принесе?
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31.03.2021 12:11
+3
А что ожидать после толп на улицах на таких солнечных выходных?
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31.03.2021 12:14
+1
Сидіть тихо а то Путін нападе. Якщо чесно то з тим бардаком який творить криворізький нарк і його шобли а ще + падлашенок і його ко невдовзі може відбутись повстання людей,реальне криваве повс.тання.
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31.03.2021 12:01
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Сидіть тихо а то Путін нападе. Якщо чесно то з тим бардаком який творить криворізький нарк і його шобли а ще + падлашенок і його ко невдовзі може відбутись повстання людей,реальне криваве повс.тання.
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31.03.2021 12:01 Ответить
І хто новий месія?
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31.03.2021 12:07 Ответить
Противсіх.
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31.03.2021 12:13 Ответить
Гадаєш, Шарій тобі манну з неба принесе?
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31.03.2021 12:11 Ответить
Він готовий вбивати і вмирати по вимозі якогось кацапа, котрий сидить на віші в Іспанії?
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31.03.2021 12:13 Ответить
Та то ;Смицький; Його тут всі знають.
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31.03.2021 12:17 Ответить
Я не знаю і я тут років сім.
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31.03.2021 12:18 Ответить
Людина під цим іменем є на ФБ.
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31.03.2021 12:19 Ответить
Андрійко, ти ж голосував за Зеленського, признайся.
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31.03.2021 12:17 Ответить
Підгоряє в запорєбрікових тварин.Вже в портки ссуться не тільки від Порошенка, а і від Бубочки. Навіть Бубочка їх лякає, і це - добре!
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31.03.2021 13:18 Ответить
А что ожидать после толп на улицах на таких солнечных выходных?
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31.03.2021 12:14 Ответить
В НЙ вчора реально багато людей було на вулицях але владі більше немає чого тягнути із практично нульовим рівнем захворювання-місто повністю виходить із лак дауна з 1 травня.
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31.03.2021 12:16 Ответить
Ну и при чём тут это?
Сколько в НЙ новых заражений в сутки на миллион населения?
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31.03.2021 12:38 Ответить
26 чел умерли - это критическая?
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31.03.2021 12:16 Ответить
Мутанты какие-то во власти
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31.03.2021 12:40 Ответить
Навіщо школи відкрили? Послухали воплі ""яжематерей"", діти приносять ковід додому, іздять в транспорті без масок, а з ними батьки
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31.03.2021 13:59 Ответить
 
 