Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан

Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве является критической. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

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