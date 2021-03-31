Мендель о переговорах Макрона, Путина и Меркель: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины"

Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения в отношении нашей страны без нее самой не могут и не будут приниматься.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Комментирую переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе, Мендель заявила, что "никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

"Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", - подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

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По ее словам, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и "никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься".

"У Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем, Евросоюз зарекомендовал себя как надежного партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма, отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью", - подытожила Мендель.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"

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