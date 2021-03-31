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Мендель о переговорах Макрона, Путина и Меркель: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины"

Мендель о переговорах Макрона, Путина и Меркель:

Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения в отношении нашей страны без нее самой не могут и не будут приниматься.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Комментирую переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе, Мендель заявила, что "никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

"Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", - подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

Также читайте: Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель

По ее словам, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и "никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься".

"У Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем, Евросоюз зарекомендовал себя как надежного партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма, отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью", - подытожила Мендель.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"

Также читайте: Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31306) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1311) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+35
УЖЕ
Уже принимаются
А девочка проснулась
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31.03.2021 12:02
+30
Тут без коментарів-влада ідіотів повинна піти і якомога швидше.
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31.03.2021 12:02
+22
І ножкою так тупць, тупць.. А ще відосік зняти треба... про двері.
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31.03.2021 12:03
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А что ж это НЕЛОХ вместо себя дурную бабу вперед выставил?
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31.03.2021 16:19 Ответить
А наш МИД набрал в рот воды Так и не сказал - Любые разговоры об Украине , без участия Украины, не будут иметь никаких последствий Только ОП разродился опосля Надо делать заявления своевременно..., а не опосля.
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31.03.2021 16:23 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.
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31.03.2021 16:40 Ответить
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