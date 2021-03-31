За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 26, выявили 1 100 новых случаев, - Кличко

Ситуация с COVID-19 в столице не улучшается, за минувшие сутки в больниц госпитализировали 156 пациентов с коронавирусом, а также 636 с подозрением на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"1 100 инфицированных выявили в нашем городе за минувшие сутки. Умерли 35 человек. Всего за период пандемии в столице 3 405 летальных случаев от вируса. А подтврежденных случаев заболевания - 162 391", - отметил Кличко.

Среди заболевших 567 женщин в возрасте от 17 до 89 лет и 35 девочек в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, а также 476 мужчин от 17 до 85 лет, и 22 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели такж 25 медиков.

В больницы госпитализировали 156 пациентов, а также 636 больных с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за сутки 26 людей. Всего COVID-19 побороли 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Деснянском районе - 201, Дарницком - 187, Днепровском - 169.

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