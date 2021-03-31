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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 26, выявили 1 100 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 26, выявили 1 100 новых случаев, - Кличко

Ситуация с COVID-19 в столице не улучшается, за минувшие сутки в больниц госпитализировали 156 пациентов с коронавирусом, а также 636 с подозрением на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"1 100 инфицированных выявили в нашем городе за минувшие сутки. Умерли 35 человек. Всего  за период пандемии в столице 3 405 летальных случаев от вируса. А подтврежденных случаев заболевания - 162 391", - отметил Кличко.

Среди заболевших 567 женщин  в возрасте от 17 до 89 лет и 35 девочек в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, а также 476 мужчин от 17 до 85 лет, и 22 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели такж 25 медиков. 

В больницы госпитализировали 156 пациентов, а также 636 больных с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за сутки 26 людей. Всего COVID-19 побороли 105 605 жителей столицы.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Деснянском районе - 201, Дарницком - 187, Днепровском - 169.

Также читайте: Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25568) Кличко Виталий (4643) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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" В Багдаде все спокойно".. Говорящая голова оповестила очередное утро об этом столичный град.
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31.03.2021 12:17 Ответить
Введи же ты тупой боксер на три недели хотя бы жесткий локдаун и прекрати распространение заразы.
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31.03.2021 12:20 Ответить
да, запрети заразе распростаняться, вот!
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31.03.2021 12:27 Ответить
маршрутки, парки и скверы запертить и зараза остановится.
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31.03.2021 12:33 Ответить
Бокс, вы бы выкладывал статистику напр. со столицы Африки, но правда там слишком много французиков, или с Бельгии, или с Лондона и срав.нивал со своим княжеством. ибо 1100 пораженных поциентов это просто больше кофием обжигаются в день ведь. не, ну х.з. кто ведет его Фейсбук, - пошел он на Путина
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31.03.2021 12:28 Ответить
Завершили вакцинацію (отримали 2 дози ) - 2 особи.Позорище.
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31.03.2021 12:40 Ответить
Вирус, стой! Раз-два.
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31.03.2021 12:41 Ответить
 
 