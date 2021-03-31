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Новости
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С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - Кличко

С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - Кличко

Централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", - сказал Кличко.

По прогнозу синоптиков, уже с этой неделе среднесуточная температура - выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление.

"Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - отметил Кличко.

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Киев (25568) Кличко Виталий (4643) Тарифы на отопление (721) отопительный сезон (530)


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да уже пора судя по погоде на неделю, нехрен переплачивать... Украина - Казахстан 2:0 будет сегодня, проверите вечером мой прогноз, словаки вчера россию вздули 2:1
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31.03.2021 12:34 Ответить
Ну правильно ,в хатах похолодает ,простуженных станет побольше ,они пойдут по больницам ,где подхватят Ковид всё логично .
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31.03.2021 12:39 Ответить
Хорошо чтобы похолодало. Как бы сейчас +27 в квартире, и открытые окна не помогают.
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31.03.2021 13:09 Ответить
Он радуется или бидкается, что теплосистема в Киеве "является одной из крупнейших в Европе"? Если она ему так в тягость, то почему людям не дают делать автономное теплоснабжение в квартирах, а обдирают мародерскими порошенковско-зебильными тарифами? Чтоб гешефт не потерять?
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31.03.2021 12:44 Ответить
не рановато ли?
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31.03.2021 12:56 Ответить
На завтра +18, но с 5 апреля только начнут процесс отключения.
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31.03.2021 13:02 Ответить
А ты посмотри погоду на выходные и после, 3-4 градуса, ******* будет сидеть дома и дрожать...
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31.03.2021 13:17 Ответить
+8 на выходные, как и сегодня, радиаторы давно отключены, стояки кипяток, в квартире +27.
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31.03.2021 13:35 Ответить
 
 