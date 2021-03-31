С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах, - Кличко

Централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", - сказал Кличко.

По прогнозу синоптиков, уже с этой неделе среднесуточная температура - выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление.

"Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - отметил Кличко.

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