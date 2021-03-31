В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш

Сегодня - день памяти полковника СБУ Александра Хараберюша. 31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

В ведомстве напомнили, что почти 17 лет своей жизни Хараберюш посвятил защите Украины и стал одним из лучших контрразведчиков.

"После начала российской агрессии полковник Хараберюш координировал спецоперации по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага на востоке страны. Четыре года назад Александр погиб от рук террористов, взорвавших его авто в центре Мариуполя.

Помним наших Героев!" - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).