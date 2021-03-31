В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш
Сегодня - день памяти полковника СБУ Александра Хараберюша. 31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
В ведомстве напомнили, что почти 17 лет своей жизни Хараберюш посвятил защите Украины и стал одним из лучших контрразведчиков.
"После начала российской агрессии полковник Хараберюш координировал спецоперации по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага на востоке страны. Четыре года назад Александр погиб от рук террористов, взорвавших его авто в центре Мариуполя.
Помним наших Героев!" - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.
31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.
Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).
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31 БЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ КОНТРРОЗВІДНИКА ПОЛКОВНИКА СБУ ОЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША
Його відданість справі захисту Батьківщини, його професійність і віддача були кісткою в горлі російських загарбників.
Тож за ним стежили, виношували план знищення і довго обирали методи та виконавців.
Так однією із вбивць стала Прасолова Юлія, яка зізналась в тому, що підклала вибухівку в автомобіль, в якому в Маріуполі підірвався полковник СБУ Олександр Хараберюш.
Ця потвора була серед інших, визволених з-під варти ворогів України і переданих Зеленським бойовикам у 2019 році.
Загалом, щодо обміну полоненими у 2019 році, згідно даних Чистилища сайту "Миротворець", громадяни України, передані в результаті обміну російському агресору, як правило завербовані російськими спецслужбами зрадники Батьківщини і антиукраїнські пропагандисти, бойовики і підготовлені росією вбивці і диверсанти.
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
Яких ви змін в цій країні очікуєте, якщо відкриті вороги до влади продовжують приходити.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ 2018, 23:07
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/4/7197233/
ось, теракти, ватки
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
https://ord-ua.com/2016/04/11/saga-o-tyazhelyih-trudovyih-budnyah-sotrudnikov-donetskogo-upravleniya-sb-ukrainyi-v-borbe-za-bablo-pod-znamenem-ato-prodolzhenie/ Сага о «тяжелых» трудовых буднях сотрудников Донецкого Управления СБ Украины в борьбе за «бабло»