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Новости Агрессия России против Украины
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В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш

В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш

Сегодня - день памяти полковника СБУ Александра Хараберюша. 31 марта 2017 в центре Мариуполя террористы взорвали его автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

В ведомстве напомнили, что почти 17 лет своей жизни Хараберюш посвятил защите Украины и стал одним из лучших контрразведчиков.

"После начала российской агрессии полковник Хараберюш координировал спецоперации по противодействию диверсионно-разведывательным группам врага на востоке страны. Четыре года назад Александр погиб от рук террористов, взорвавших его авто в центре Мариуполя.

Помним наших Героев!" - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он погиб за Украину": в Мариуполе появились бигборды в память о контрразведчике СБУ Хараберюше. ФОТО

31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).

В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш 01

контрразведка (496) СБУ (19920) Хараберюш Александр (14)


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Топ комментарии
+32
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 7556
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31.03.2021 12:44
+26
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 6817
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31.03.2021 12:45
+25
А так бы хотелось , что бы они сверху видели , как Украина ценой их жизней стала БОГАТОЙ , СОБОДНОЙ , УСПЕШНОЙ Европейской державой!!!!
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
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31.03.2021 12:49
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В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 7556
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31.03.2021 12:44 Ответить
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 6817
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31.03.2021 12:45 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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31.03.2021 12:46 Ответить
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/?__cft__%5b0%5d=AZVsK0tIgH5QrysxzhmSo-MnFsmxfD0PXkRru1ExRo1axCwsi57VpvNClJnGG3sg_Er76nuPE-OgyI5NK2xYjS78Lrm0Sp0WxH9QL1FXhPWBaP2SaEwrtTeji5ZMJa1KiOd_2NM7gNcNopouXoS5_OYBvqtKbfAEg8qMG5a7SmeFedxlSf-kOpgvXVaqU79wNao&__tn__=-UC%2CP-R Центр Миротворець

31 БЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ КОНТРРОЗВІДНИКА ПОЛКОВНИКА СБУ ОЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША

Його відданість справі захисту Батьківщини, його професійність і віддача були кісткою в горлі російських загарбників.
Тож за ним стежили, виношували план знищення і довго обирали методи та виконавців.

Так однією із вбивць стала Прасолова Юлія, яка зізналась в тому, що підклала вибухівку в автомобіль, в якому в Маріуполі підірвався полковник СБУ Олександр Хараберюш.

Ця потвора була серед інших, визволених з-під варти ворогів України і переданих Зеленським бойовикам у 2019 році.
Загалом, щодо обміну полоненими у 2019 році, згідно даних Чистилища сайту "Миротворець", громадяни України, передані в результаті обміну російському агресору, як правило завербовані російськими спецслужбами зрадники Батьківщини і антиукраїнські пропагандисти, бойовики і підготовлені росією вбивці і диверсанти.
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31.03.2021 12:49 Ответить
На широкий жест нашего Президента расея и лидеры ЕС отреагировали соответственно, теперь переговоры по урегулированию агрессии раши против Украины проводятся без участия Оманского осла...
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31.03.2021 13:23 Ответить
А так бы хотелось , что бы они сверху видели , как Украина ценой их жизней стала БОГАТОЙ , СОБОДНОЙ , УСПЕШНОЙ Европейской державой!!!!
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
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31.03.2021 12:49 Ответить
Вони в Добропіллі Аксьогова в депутати ВР обрали - організатора референдуму в 2014 році, громадянина кацапії, особу. що у розшуку перебувала.
Яких ви змін в цій країні очікуєте, якщо відкриті вороги до влади продовжують приходити.
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31.03.2021 13:07 Ответить
Настоящий мужик был! Очень и очень жаль, что дерьмаки и иже сними, совершенно чуждые и бесполезные в Украине особи, продолжают поглощать кислород, а ценнейшего офицера не стало. Да и паскуда, которая заложила мину, если не ошибаюсь, обменяна и избежала наказания. А значит, счет за смерть котрразведчика ХАРАБЕРЮША не закрыт.
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31.03.2021 12:52 Ответить
а потім зелене чмо випустило терористку на свободу.....тай таке
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31.03.2021 12:52 Ответить
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 4461

.
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31.03.2021 12:55 Ответить
Убийца Хараберюша рассказала, кто ее вербовал и сколько заплатил - СМИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ 2018, 23:07
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/4/7197233/
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31.03.2021 12:55 Ответить
Героям слава!!!
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 9552
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31.03.2021 13:04 Ответить
ватні даунбасяни ******* запитувати, чому днр/лнр - терористичні організації? де теракти?
ось, теракти, ватки
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31.03.2021 13:08 Ответить
плохо когда о контрразведчике знают все
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31.03.2021 13:08 Ответить
В подмосковном поселке Новые Вешки 61-летний Владимир Барданов, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, в течние 9 часов
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
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31.03.2021 13:33 Ответить
Вечная память ГЕРОЮ !!!
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31.03.2021 14:05 Ответить
Убили его точно так, как Шеремета и закладку тоже делала женщина. Но Аваков в упор не видит аналогий. Или упорно не хочет видеть?
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31.03.2021 14:12 Ответить
Возможно ли было предотвратить покушение? Есть авто, в которых много камер, и если кто-то подходит в упор и начинает трогать и ковыряться, авто мгновенно оповещает владельца на телефон.
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31.03.2021 18:45 Ответить
Цікавенькі факти:
https://ord-ua.com/2016/04/11/saga-o-tyazhelyih-trudovyih-budnyah-sotrudnikov-donetskogo-upravleniya-sb-ukrainyi-v-borbe-za-bablo-pod-znamenem-ato-prodolzhenie/ Сага о «тяжелых» трудовых буднях сотрудников Донецкого Управления СБ Украины в борьбе за «бабло»
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31.03.2021 14:39 Ответить
Героям Слава!
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31.03.2021 15:13 Ответить
убийцу Хараберюша отпустил зеленский
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31.03.2021 15:33 Ответить
Земля пухом этому настоящему воину!
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01.04.2021 00:44 Ответить
 
 