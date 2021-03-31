РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11623 посетителя онлайн
Новости
11 566 34

Укрзализныця не выполняла инвестиционные программы, потому что деньги просто куда-то исчезали, - Гусак

Укрзализныця не выполняла инвестиционные программы, потому что деньги просто куда-то исчезали, - Гусак

Хроническое невыполнение Укрзализныцей инвестиционной программы привело к тому, что треть железнодорожных путей находится в критическом состоянии.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя недавнее схождение с рельсов поезда "Интерсити".

"В Украине уже треть железнодорожного пути имеет просроченные сроки плановых ремонтов. И главная причина  - это хроническое невыполнение инвестиционной программы Укрзализныци. В 2015-2018 годах выполнение превышало 70%, а в 2019 году вообще упало до 50%. Ожидаем, что примерно такие же цифры выполнения, очень низкие, будут и за 2020 год", - рассказал Гусак.

При этом он отметил: причина невыполнения УЗ инвестиционной программы не в отсутствии средств. А в том, что финансы непонятно на что использовались.

"Укрзализныця много лет повышала тарифы на перевозку, обосновывая это необходимостью инвестиций и необходимостью покупать новые локомотивы и ремонтировать пути. А по факту ежегодно эти деньги куда-то исчезали", - пояснил Гусак.

Эксперт также назвал печальной тенденцией частую смену руководства Укрзализныци, что, по его мнению, негативно сказывается на работе компании.

"Для такого предприятия, как Укрзализныця, где цикл планирования составляет несколько лет и менеджмент должен иметь хотя бы среднесрочные стимулы, это очень печальная тенденция. Бесспорно, когда руководители Укрзализныци работают чуть больше полугода, в среднем невозможно ожидать осуществления инвестиций, эффект от которых занимает несколько лет. Последствия этого мы видим сейчас", - подытожил Гусак.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци". И.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика. Он стал пятым руководителем УЗ за два последних года.

Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Реформирование компании было начато, но Наблюдательный совет компании заблокировал реформу, а позже единогласным решением освободил Жмака с должности.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что освобождение Жмака с должности руководителя "Укрзализныци" связано с переделом полномочий и финансовых потоков между группами влияния в окружении президента.

Автор: 

Укрзализныця (2752) Гусак Владимир (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Спитайте у головного наглядача Сірожі --Де бабло???)))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:42
+7
А Сірожа Лещ,в цей час пильно наглядає !!!))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:47
+7
а у сереги лещенко новых квартир случайно не нашлось?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спитайте у головного наглядача Сірожі --Де бабло???)))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:42 Ответить
их там много.. лешенко.. найем та прочие.. "антикоррупционеры", при которых бабло просто "исчезает неизвестно куда"))
странное дело - его что, им в коробках привезли?))
а уж со счетов отследить - легко можно.. куда "исчезает"
показать весь комментарий
31.03.2021 12:52 Ответить
Таких наглядачів по Україні сотні ,якщо не тисячи !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 13:03 Ответить
и на всех бабла не хватает уже
показать весь комментарий
31.03.2021 13:06 Ответить
Ці гельмінти дуже швидко розмножуються і в них зростає апетіт !!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 13:09 Ответить
Ну чего, они ж когда-то вернули тысяч 100 в бюджет, потратив при этом сколько-то лямов. Нельзя ж вот так ребят гнобить, они стараются работают... Быстренько выписать всем премии, чтоб не расстраивались.
показать весь комментарий
31.03.2021 23:06 Ответить
тю, так много раз спрашивали.
на что квартирыч, преданно глядя в глаза, отвечал:
- Никакой коррупции тут нет! - раньше, при плохих барыгах, была - но как только мне начали платить по 588 000 грн. в месяц - ну как рукой все сняло! - смотрю, смотрю: нету!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:02 Ответить
сирожа все знает, а где бабки не знает
показать весь комментарий
31.03.2021 13:05 Ответить
Мечтаю о том моменте когда Сырожа поменяет статус из наблюдающего на главного стрелочника и будет визжать "Это не я, а они во всем виноваты".
показать весь комментарий
31.03.2021 20:26 Ответить
По словам фанатов Сирожы - Сирожа очень борется, но у него не получается, ведь он один, а плохих дядь много А вот зарплату получать Сирожа всегда готов
показать весь комментарий
31.03.2021 22:53 Ответить
Ну ,Сірожа відомий Дон Кіхот !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 23:06 Ответить
Юмористы херовы )))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:44 Ответить
ЗЕ КАК ВСЕГДА НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ
показать весь комментарий
31.03.2021 13:07 Ответить
Так скажут что это не его парафия. Не зря ведь наблюдателей понаставляли с миллионными зарплатами?))) Вот они понаблюдали за УЗ, а за бабками забыли присмотреть. Чем больше зарплата, тем меньше ответственность и меньше работать хочется.)))
показать весь комментарий
31.03.2021 20:31 Ответить
Буду краток: их украли.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:44 Ответить
А Сірожа Лещ,в цей час пильно наглядає !!!))
показать весь комментарий
31.03.2021 12:47 Ответить
Не доглядел!
показать весь комментарий
31.03.2021 12:48 Ответить
Ні він весь час бачу Геращенко в фейсбук щось погане пише паскудний тип.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:55 Ответить
а у сереги лещенко новых квартир случайно не нашлось?
показать весь комментарий
31.03.2021 12:49 Ответить
клоунада опять себе премии выписала, ну имейте совесть ну киньте хоть один лям мне на оздоровление??? аа?? я очень послушный в 19 году голосовал за клоуна, гениталии у меня тренированные имею дома пианино и большой опыт, хочу вступить в партию слуги бени и дяди ахмета, очень уважаю фирташа исправно плачу за доставку газа и смотрю перед сном видосики зепрезидента, очень положительный, дайте мне лям.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:50 Ответить
Як можуть гроші просто зникнути? Вони що в сірванті за склом без нагляду лежали. Шапіто зовсім берега зпутало. Пора вішати.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:54 Ответить
Нищебпрод и альфонс с лицом из фильмом ужасов СерЛещь за то, куда исчезли деньги, в курсе.
показать весь комментарий
31.03.2021 12:59 Ответить
Знаем кто урал деньги,знаем как,ничего доказать не можем?
Возникает вопрос,на хрена нам столько силовых структур,мало того плодят новые, а результат?Результат такой,что в стране появляется все больше коррупционеров и негодяев,включая эти же силовые структуры.
Интересная у нас страна,гондурас,не гондурас?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:00 Ответить
В 16 году мне приходилось часто кататься харьковскими электричками.Вместе со мной ездили на работу и с работы и рабочие -путейцы УЗ,В разговорах они были просто в отчаяньи.БылЫе хорошие зарплаты канули в лету.Тогдашняя зарплата едва превыщала минималку.Их считали неквалифицированными изгоями в УЗ.Вот и досчитались!Поезда стали дрифтовать,как трамваи в Харькове.Ежедневно и по нескольку раз.Это как в обувном производстве .Поклейку подошв оплачивать по минимуму.Результат будет таким же.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:04 Ответить
..."деньги куда-то исчезали"... Это не проблема узнать. Существует такое слово - аудит. Все переводы средств отражены в документациях. Проверить надо и начать привлекать...

Но... У кого на это духу хватит?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:05 Ответить
серОжа лещенко на новую квартиру копит наверное...
показать весь комментарий
31.03.2021 13:35 Ответить
Чув це путліровськи хакери крадуть бабло з рахунків усіх держустанов України. До 2014 року кровавий тиран їм їх сам віддавав, а зара при потужних патріотах вони хакерами крадуть. І ніхто нічого не може проти них заподіяти Ох туга, туженька. Коли вже ця москальна згине і тоді вже воровати в нас не буде і заживемо ми нарешті!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:36 Ответить
Так деньги не украдены, а непонятно куда исчезнувшие.))) Дайте время - они поищут и может обнаружат черную дыру или еще какую аномалию. тут ведь главное в том, что деньги есть, но исчезают, а значит можно еще найти.)))
показать весь комментарий
31.03.2021 20:37 Ответить
Покійний Кирпа в домовині перевертається. Якби ж він знав, що так можна, то був би живий!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:16 Ответить
Дэнги давай!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:33 Ответить
Главный вопрос - КУДА или КОМУ?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:16 Ответить
Нравится "обоснование" от первого "управленца" УЗ "куда то исчезали инвестиционные деньги". НИКОГДА не хватит денег при таком "упрощённом" подходе. Исчезли десятки миллиардов( "куда то" ха,ха) но у нас зо% путей в АВАРИЙНОМ состоянии! Вы идиот такое заявлять? Если есть 1мм !!! аварийного пути то зная это и допуская его эксплуатацию вы попадаете под действия УК Украины. "Таварищи "ВСЕХ "контрольных" силовых органов вы такие же ? Вам в лицо признаются что в "не известном направлении" уплыли миллиарды денег и при этом инфраструктура по которой перемещаются грузы повышенной опасности и люди- эксплуатируются при аварийном состоянии( эксплуатация НЕ ДОПУСТИМА) В нашей стране все недоделанные и потерявшие страх и совесть? ( Судя по полному отсутствию реакции)
показать весь комментарий
31.03.2021 17:25 Ответить
Коррупции на УЗ нет, просто деньги куда-то исчезали. И работы все производятся, правда только на половину. Сразу видно английское образование у человека. Там до сих пор спорят что раньше появилось яйцо или курица. И у англичан пол стакана до сих пор непонятно налитый - то-ли наполовину пустой, то-ли наполовину полный.)))
показать весь комментарий
31.03.2021 20:34 Ответить
Деньги никогда просто не исчезают. Они попадают в чей-то карман. А до тех пор, пока у вас деньги оп и неожиданно исчезли, УЗ будет продолжать быть убыточный, а вы будете блеять, что видите ли денег на обновление инфраструктуры у вас нет, денег на вагоны тоже, а на локомотивы тем более.
показать весь комментарий
31.03.2021 22:45 Ответить
 
 