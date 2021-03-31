Укрзализныця не выполняла инвестиционные программы, потому что деньги просто куда-то исчезали, - Гусак

Хроническое невыполнение Укрзализныцей инвестиционной программы привело к тому, что треть железнодорожных путей находится в критическом состоянии.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя недавнее схождение с рельсов поезда "Интерсити".

"В Украине уже треть железнодорожного пути имеет просроченные сроки плановых ремонтов. И главная причина - это хроническое невыполнение инвестиционной программы Укрзализныци. В 2015-2018 годах выполнение превышало 70%, а в 2019 году вообще упало до 50%. Ожидаем, что примерно такие же цифры выполнения, очень низкие, будут и за 2020 год", - рассказал Гусак.

При этом он отметил: причина невыполнения УЗ инвестиционной программы не в отсутствии средств. А в том, что финансы непонятно на что использовались.

"Укрзализныця много лет повышала тарифы на перевозку, обосновывая это необходимостью инвестиций и необходимостью покупать новые локомотивы и ремонтировать пути. А по факту ежегодно эти деньги куда-то исчезали", - пояснил Гусак.

Эксперт также назвал печальной тенденцией частую смену руководства Укрзализныци, что, по его мнению, негативно сказывается на работе компании.

"Для такого предприятия, как Укрзализныця, где цикл планирования составляет несколько лет и менеджмент должен иметь хотя бы среднесрочные стимулы, это очень печальная тенденция. Бесспорно, когда руководители Укрзализныци работают чуть больше полугода, в среднем невозможно ожидать осуществления инвестиций, эффект от которых занимает несколько лет. Последствия этого мы видим сейчас", - подытожил Гусак.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци". И.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика. Он стал пятым руководителем УЗ за два последних года.

Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство). Реформирование компании было начато, но Наблюдательный совет компании заблокировал реформу, а позже единогласным решением освободил Жмака с должности.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что освобождение Жмака с должности руководителя "Укрзализныци" связано с переделом полномочий и финансовых потоков между группами влияния в окружении президента.