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Новости Коронавирус и карантин
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Ведомственные больницы МОЗ и Нацакадемии меднаук отказываются принимать больных коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предотвратить коллапс медсистемы, - Кличко

Ведомственные больницы МОЗ и Нацакадемии меднаук отказываются принимать больных коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предотвратить коллапс медсистемы, - Кличко

Ведомственные больницы Минздрава и Национальной академии медицинских наук отказываются принимать больных коронавирусом киевлян.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапс медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 80%", - отметил Кличко.

Он также уточнил, что на текущей неделе начали разворачивать еще 236 коек для приема больных коронавирусом. Всего с начала новой волны заболевания в городе подготовили почти 1100 коек. По данным мэра, принимают пациентов с коронавирусом в 30-ти медучреждениях столицы.

"В частности, на днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, Минздрав определил, еще в октябре прошлого года. Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, - где есть и койки и медперсонал, - несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - подытожил Кличко.

Читайте также: За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 35 человек, выздоровели - 26, выявили 1 100 новых случаев, - Кличко

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) Киев (25568) Кличко Виталий (4643) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Це ще не колапс?
Як можна було довірити керування містом і країною таким ідіотам...
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31.03.2021 12:45
+2
як же ти, віталька, нє смог увідєть вчєра сєгодняшній дєнь?
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31.03.2021 12:48
+2
Не, ну вы даете! Больницы МОЗа - для МОЗа! Чего не ясно?! Для тупых - на ней прям так и написано. Сами подумайте, вот приходит степанов на массаж в такую больницу, а куда ему куртку за 620 тыщ девать, если тут не больница, а проходной двор? А если благодарные пациенты начнут физически выражать благодарность найвэлычнишому цилытелю **********? В смысле лезть целоваться или обниматься? И это, заметьте, в период разгула вируса, разбушевавшегося по вине тупого населения.
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31.03.2021 12:56
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Це ще не колапс?
Як можна було довірити керування містом і країною таким ідіотам...
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31.03.2021 12:45 Ответить
як же ти, віталька, нє смог увідєть вчєра сєгодняшній дєнь?
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31.03.2021 12:48 Ответить
ну правильно..плебс должен лечится дома... что б статистику не портить.....
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31.03.2021 12:49 Ответить
Нормально ! То есть заболевший ковидом сотрудник ведомственной больницы побежит за медпомощью в коммунальную больницу? Интересно апробировать указанное новшество на заболевших главврачах ведомственных больниц и больниц Национальной академии медицинских наук. Будет "весело"!!!
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31.03.2021 12:55 Ответить
Медики в ведомственных больницах , особенно в Киеве , пригрелись на тёплых местах, серей всего, и не знают, цифры своей зарплаты как ничтожные по сравнению с основным доходом . Оно им надо, тот коронавирус. , чтобы переходить на повышенную оплату, которая для них и есть пониженная. Кличко, не сдавайся.
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31.03.2021 12:56 Ответить
Не, ну вы даете! Больницы МОЗа - для МОЗа! Чего не ясно?! Для тупых - на ней прям так и написано. Сами подумайте, вот приходит степанов на массаж в такую больницу, а куда ему куртку за 620 тыщ девать, если тут не больница, а проходной двор? А если благодарные пациенты начнут физически выражать благодарность найвэлычнишому цилытелю **********? В смысле лезть целоваться или обниматься? И это, заметьте, в период разгула вируса, разбушевавшегося по вине тупого населения.
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31.03.2021 12:56 Ответить
Ха!
тупое население говорите?
гоняли тот сраный самолет - туда-сюда, а потом - деды и бабы в Санжарах виновны шо не читают Инстаграмм и не поняли шо их оказывается..... кацапы охмурили протестовать шо больных х.з. чем и х.з. как оно передается - отправили к ним....
Ты бы сам шо подумал? тока честно
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31.03.2021 13:00 Ответить
Я бы не препятствовал размещению больных. Но оцепление с собаками обеспечил.
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31.03.2021 13:09 Ответить
Я сагласный!
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31.03.2021 13:24 Ответить
Забыл сказать: У кого нет миллиона евро =
Бокс даже позабыл как он у "Рыбки" был "быком"? Даже с Ньюйорка фото есть - два бокса сРыбкой.
И "поцреоты" визжат шо напр. тот политик плохой, а этот - крут, ибо тот говорит "надо разобраться", а этот - "перемога/зрада"
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31.03.2021 12:58 Ответить
Виталий, а где же ваш волшебный пендель?
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31.03.2021 13:25 Ответить
молотов
нужен
....
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31.03.2021 13:47 Ответить
 
 