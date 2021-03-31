Ведомственные больницы МОЗ и Нацакадемии меднаук отказываются принимать больных коронавирусом. Мы делаем все, чтобы предотвратить коллапс медсистемы, - Кличко

Ведомственные больницы Минздрава и Национальной академии медицинских наук отказываются принимать больных коронавирусом киевлян.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапс медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов с коронавирусом. На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 80%", - отметил Кличко.

Он также уточнил, что на текущей неделе начали разворачивать еще 236 коек для приема больных коронавирусом. Всего с начала новой волны заболевания в городе подготовили почти 1100 коек. По данным мэра, принимают пациентов с коронавирусом в 30-ти медучреждениях столицы.

"В частности, на днях, наконец, начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы, напомню, Минздрав определил, еще в октябре прошлого года. Что касается других медучреждений - ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, - где есть и койки и медперсонал, - несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", - подытожил Кличко.

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