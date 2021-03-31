Власть Черкасс не будет запрещать людям посещать парки и ТРЦ даже в случае попадания в "красную" зону, - мэр Бондаренко

Власти Черкасс не планируют прекращать работу ТРЦ и запрещать посещать парки, ведь это грозит большими финансовыми потерями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью местному изданию "RegioNews" заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в городе полностью контролируема.

"Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры. Скажу откровенно, закрытие маленьких магазинчиков, где посетителей бывает до 10 человек в день, на ситуацию никак не повлияет. Есть большие супермаркеты, где скопление людей гораздо больше", - отметил мэр Черкасс, комментируя возможность попадания города в "красную" зону карантина.

Бондаренко отметил, что город не может позволить себе снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн грн.

"Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами. Во время второго локдауна я и все мои работники ушли более чем на 10 дней в отпуск за свой счет, тем самым сэкономив бюджетные средства. Почему бы президенту, премьер-министру и всем другим не сделать тоже самое?" - добавил мэр.

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