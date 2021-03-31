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Новости Коронавирус и карантин
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Власть Черкасс не будет запрещать людям посещать парки и ТРЦ даже в случае попадания в "красную" зону, - мэр Бондаренко

Власть Черкасс не будет запрещать людям посещать парки и ТРЦ даже в случае попадания в

Власти Черкасс не планируют прекращать работу ТРЦ и запрещать посещать парки, ведь это грозит большими финансовыми потерями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью местному изданию "RegioNews" заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в городе полностью контролируема.

"Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры. Скажу откровенно, закрытие маленьких магазинчиков, где посетителей бывает до 10 человек в день, на ситуацию никак не повлияет. Есть большие супермаркеты, где скопление людей гораздо больше", - отметил мэр Черкасс, комментируя возможность попадания города в "красную" зону карантина.

Бондаренко отметил, что город не может позволить себе снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн грн.

"Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами. Во время второго локдауна я и все мои работники ушли более чем на 10 дней в отпуск за свой счет, тем самым сэкономив бюджетные средства. Почему бы президенту, премьер-министру и всем другим не сделать тоже самое?" - добавил мэр.

Также смотрите: Ужесточать карантин в Черкассах не будут, ситуация полностью контролируема, - мэр Бондаренко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Черкассы (839) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
вы сами с собой спорите? - прикольно - согласитесь - объявлять, в стране, для бизнеса мелкого - локдаун - а самому ехать в Буковель и фотиться без маски - вверх цинизма ,за меньшее, политики уходили, в отставку ,не у нас конечно?
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31.03.2021 13:05
+4
Интересно, а где запрещают посещать парки в красной зоне? Ну а с торговыми центрами он явно погорячился. Тогда в чем карантин? В закрытии мелких магазинчиков, где и так очень мало посетителей ?
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31.03.2021 12:59
+4
Підкормлений ким треба мер чудово об'єднав в одному реченні парки на свіжому повітрі і комерційні ТРЦ А потім буде скавчати про те, що центральна влада не допомагає під час спалаху епідемії.
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31.03.2021 13:06
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Интересно, а где запрещают посещать парки в красной зоне? Ну а с торговыми центрами он явно погорячился. Тогда в чем карантин? В закрытии мелких магазинчиков, где и так очень мало посетителей ?
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31.03.2021 12:59 Ответить
вы сами с собой спорите? - прикольно - согласитесь - объявлять, в стране, для бизнеса мелкого - локдаун - а самому ехать в Буковель и фотиться без маски - вверх цинизма ,за меньшее, политики уходили, в отставку ,не у нас конечно?
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31.03.2021 13:05 Ответить
"кошелек или жизнь ?"

конечно же кошелек !!!!!!!!!!!
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31.03.2021 13:00 Ответить
дал о себе знать, лихорадочно запирая сейф в кабинете - там просто документация и ничего больше(не было и не валялось - Баканов - не завидуй)))
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31.03.2021 13:03 Ответить
Підкормлений ким треба мер чудово об'єднав в одному реченні парки на свіжому повітрі і комерційні ТРЦ А потім буде скавчати про те, що центральна влада не допомагає під час спалаху епідемії.
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31.03.2021 13:06 Ответить
Питання на логіку: чим відвідування ТРЦ небезпечніше з точки зору зараження за відвідування супермаркету?
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31.03.2021 13:08 Ответить
В супермаркете больше людей, опасней. Тобто, бильше скупчення, на кассах, опасней всего, думаю, общественный танспорт. Потому он и работает. Остальное так, подгадить)
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31.03.2021 13:12 Ответить
Тим самим, чим відвідування нічного клубу небезпечніше за відвідування лікарні. Нагальною необхідністю. Без клубів і ТРЦ можна легко прожити хоч декілька місяців карантину, а без продуктових магазинів і лікарень - куди проблемніше.
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31.03.2021 13:13 Ответить
У нічному клубі натовп людей в тісному приміщенні, у ТРЦ зазвичай народу навіть МЕНШЕ, ніж у супермаркеті...
А необхідність у кожного своя... У когось може взуття порвалося - його в неті не замовиш, міряти треба!
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31.03.2021 13:19 Ответить
Або сантехніку прорвало і треба в той же Епіцентр чи Леруа...
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31.03.2021 13:21 Ответить
Сантехніку можна онлайн замовити. Із одягом складніше.
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31.03.2021 14:47 Ответить
на всю країну один адекватний мер.
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31.03.2021 13:07 Ответить
Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в "червону" зону, - мер Бондаренко - Цензор.НЕТ 4007+++++
"Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали Источник: https://censor.net/ru/n3256725

Вопрос к мэру Черкасс:
Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 60% потерь, расстегните пояса и опустите...."
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31.03.2021 13:35 Ответить
Да, там пространство большое и есть возможность соблюдать дистанцию.
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31.03.2021 13:08 Ответить
Давайте, продолжайте, местная власть. Только потом не пеняйте на центральную, что у вас все плохо!
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31.03.2021 13:50 Ответить
У этого прихвостня коломтйши и его приближенных, пол Черкасс "свой бизнес", какой смысл вводить ограничения. Ему нужно, чтобы его снова толпа избрала, там распил ибет по четко отработанной схеме, и за поддержку "нужных" решений роздаются щедрые подарк. А болваны хлопают в ладоши за тротуарчик. Только половину стоимости за тротуарчик делят, "народные меры", после "прозрачных тендеров"
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31.03.2021 15:16 Ответить
Как можно ставить рядом парки и ТРЦ?
Это как красное и квадратное!
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31.03.2021 16:54 Ответить
 
 