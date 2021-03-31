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Суд обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка и еще троих членов НКРЭКУ

Суд обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка и еще троих членов НКРЭКУ

Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос увольнения 4 членов НКРЭКУ, включая ее главу Валерия Тарасюка.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию решения суда от 16 марта. "Обязать Кабинет министров предпринять действия по рассмотрению вопроса относительно увольнения членов НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды либо продления срока их полномочий на должностях в соответствии с законодательством", - указано в решении суда.

Суд обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка и еще троих членов НКРЭКУ 01

Суд постановил, что полномочия Тарасюка и членов НКРЭКУ Кайдаша, Бабий и Магды закончились по истечению трёх месяцев, с даты их назначения (октябрь 2019 года), поскольку назначены они были временно до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ после проведения открытого конкурсного отбора.

Суд указал, что Кабмин еще в декабре 2019 года получил полномочия уволить временных членов НКРЭКУ и назначить конкурсный отбор для выбора новых, но до сих пор так и не сделал этого: Соответственно, согласно решению суда, после истечения срока пребывания на должности по указу президента решения НКРЭКУ принимаются неправомочным и некомпетентным составом. Решение суда принято по иску компании ООО "Техноинвест" (Киевская область.)

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члены комиссии, включая главу Тарасюка, по прежнему занимают эти должности. В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.

Автор: 

НКРЭКУ (479) Тарасюк Валерий (17)


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На нарах нехай продовжують свою діяльність.Будуть встановлювати ціни на віп камери.
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31.03.2021 13:14 Ответить
И зарплаты в сотни тысяч в месяц + премии вернуть в бюджет
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31.03.2021 13:49 Ответить
 
 