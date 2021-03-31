Украина постепенно выходит на пик третьей волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Остановка движения общественного транспорта теоретически правильное решение, однако это вряд ли сработает. Остановка транспорта приведет к массовым протестам и еще большему социальному напряжению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Нардеп подчеркнул, что сегодня в Украине зафиксировано два антирекорда: наибольшее количество госпитализированных пациентов с начала пандемии - 5558 человек, больше всего летальных случаев - 407.

"Как и прогнозировали ученые Национальной академии наук, мы постепенно выходим на пик третьей волны коронавируса. Стоит еще больше усиливать карантин? В некоторых регионах местные власти колеблются - останавливать ли общественный транспорт. Теоретически это правильно. Но я не считаю, что сегодня это сработает. Остановка транспорта приведет к массовым протестам и еще большему социальному напряжению", - подчеркнул парламентарий.

По словам Радуцкого, единственное, что пока снизит социальные контакты - перевод максимального количества людей на дистанционную работу и обучение онлайн. Только таким образом можно снизить нагрузку на общественный транспорт.

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