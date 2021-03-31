РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11458 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 820 16

Украина постепенно выходит на пик третьей волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Украина постепенно выходит на пик третьей волны коронавируса, -

Остановка движения общественного транспорта теоретически правильное решение, однако это вряд ли сработает. Остановка транспорта приведет к массовым протестам и еще большему социальному напряжению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Нардеп подчеркнул, что сегодня в Украине зафиксировано два антирекорда: наибольшее количество госпитализированных пациентов с начала пандемии - 5558 человек, больше всего летальных случаев - 407.

"Как и прогнозировали ученые Национальной академии наук, мы постепенно выходим на пик третьей волны коронавируса. Стоит еще больше усиливать карантин? В некоторых регионах местные власти колеблются - останавливать ли общественный транспорт. Теоретически это правильно. Но я не считаю, что сегодня это сработает. Остановка транспорта приведет к массовым протестам и еще большему социальному напряжению", - подчеркнул парламентарий.

По словам Радуцкого, единственное, что пока снизит социальные контакты - перевод максимального количества людей на дистанционную работу и обучение онлайн. Только таким образом можно снизить нагрузку на общественный транспорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мутации коронавируса могут провоцировать новые волны COVID-19 несмотря на массовую вакцинацию, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Меркельша долокдаунилась ,украинские крадуцкие тоже долокдаунятся
показать весь комментарий
31.03.2021 13:26
+2
на пікє волни крадуцькому легше красти.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:11
+1
Зачем вообще вести разговор об остановке транспорта, если люди в масках? Если люди не масках, то заставьте их носить или выбрасывайте из транспорта, а транспорт не трогайте. Или признайте, что маски не работают.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на пікє волни крадуцькому легше красти.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:11 Ответить
Сравнить зарплату с высерами.....
любой тут с комментаторов мог бы сказать то же самое и даже не быть таким одиозным как этот мущинка
показать весь комментарий
31.03.2021 13:12 Ответить
Ну, почему ты такой противный? Ты объясни нам, коронавирус. Че ты до всех до нас докопался?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:13 Ответить
тупоголовий виродок крадуцький радіє, що Україна виходить на пік захворюваності! Це ж треба бути таким довбойопом, щоб радіти із щоденних 400+ смертей!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:13 Ответить
Правильно, навіщо напружувати нарід? Хай пропаде, без напруження?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:18 Ответить
"есть предложение, товарищи, назвать этот пик - пик радуцкого. поступило предложение проголосовать за этот вопрос в целом" (С)
показать весь комментарий
31.03.2021 13:19 Ответить
Ах, как вас мотает по кочкам- то 'смешные клованы', как вдруг уже 'фашистский режим'
показать весь комментарий
31.03.2021 15:15 Ответить
Меркельша долокдаунилась ,украинские крадуцкие тоже долокдаунятся
показать весь комментарий
31.03.2021 13:26 Ответить
Зачем вообще вести разговор об остановке транспорта, если люди в масках? Если люди не масках, то заставьте их носить или выбрасывайте из транспорта, а транспорт не трогайте. Или признайте, что маски не работают.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:29 Ответить
А какая связь между масками и транспортом?'Очки не действуют никак?' Маски + дистанция 1.5 м минимум + чистые руки позволяют снизить риск заражения в течение какогото времени. НЕТ,ИЛИ ДАЙ ТАБЛЕТКУ ОТ ВСЕГО ИЛИ ВЫВСЕВРЕТЕ.
показать весь комментарий
01.04.2021 10:10 Ответить
Неужели массажист,откуда узнал?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:29 Ответить
 
 