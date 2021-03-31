В ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19, за сутки выявили 237 новых случаев, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 31 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2637 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины с 19 марта 2021 находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом-медицинском центре (Больница Водников). Несмотря на проводимую терапию состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть была зафиксирована 29 марта 2021. Информация об указанном случае поступила в Командование Медицинских сил Вооруженных Сил в вечером 30 марта 2021.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 18 500 человек, летальных случаев 62.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 842 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирована 37 человек.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11 476 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 384 военных медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 привиты 1566 человек.

"Чтобы уберечь себя и свою семью от инфицирования, Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает сделать прививки и соблюдать правила карантина и личной гигиены", - добавили в ведомстве.