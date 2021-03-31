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Новости Коронавирус и карантин
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Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов

Хмельнитчина может попасть в

Хмельницкая область, где, как ранее сообщалось, загружены 94% коек для пациентов с COVID-19, может попасть в "красную" зону карантина в ближайшие дни.

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно областей, которые не находятся в "красном" уровне эпидопасности, самая напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на "красный" уровень эпидопасности, потому что есть нарушения критериев", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов обратился к органам местной власти с призывом уделить еще большее внимание соблюдению карантинных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине загружены свыше 94% коек для больных коронавирусом.

Также смотрите: Степанов о производстве украинской вакцины от COVID-19: Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Хмельнитчина (896) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Где вакцина, свиньи?
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31.03.2021 13:22 Ответить
Відповідь: а от ваш Порошенко знаєте який, у-у-у...
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31.03.2021 13:24 Ответить
Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов - Цензор.НЕТ 4727
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31.03.2021 13:37 Ответить
Придурки,, закройте Киев и область, закройте школы, не подвергайте опасности детей младших классов, вас же скоро на клочки рвать начнут люди. Неужели даже чувство самосохранения атрофировалось С мозгами понятно - их и отродясь у вас не было.
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31.03.2021 13:24 Ответить
снбо собирается, но организационные коронавирусные вопросы не решает...
в настоящих условиях не преступление ли это?
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31.03.2021 13:35 Ответить
не рвуть, поки що. А прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 15:06 Ответить
Хмельниччина може потрапити в "червону" зону карантину вже найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9671
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31.03.2021 14:53 Ответить
сусідка вмерла, 32 роки... R.І.Р. Вчителька.
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31.03.2021 15:02 Ответить
 
 