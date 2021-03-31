Хмельнитчина может попасть в "красную" зону карантина уже в ближайшие дни, - Степанов

Хмельницкая область, где, как ранее сообщалось, загружены 94% коек для пациентов с COVID-19, может попасть в "красную" зону карантина в ближайшие дни.

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно областей, которые не находятся в "красном" уровне эпидопасности, самая напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим, что в ближайшие дни она может быть переведена на "красный" уровень эпидопасности, потому что есть нарушения критериев", - подчеркнул глава Минздрава.

Степанов обратился к органам местной власти с призывом уделить еще большее внимание соблюдению карантинных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине загружены свыше 94% коек для больных коронавирусом.

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