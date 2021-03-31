"Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

На вчерашнем заседании Верховной Рады в сессионном зале нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке написала, что "надо валить из этой страны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, переписку народного депутата сфотографировал корреспондент ресурса Буквы.

Так, Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала народный депутат.





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