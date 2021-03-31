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Новости Коронавирус и карантин
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Прогнозируем рост количества больных коронавирусом в течение минимум двух недель, - Степанов

Прогнозируем рост количества больных коронавирусом в течение минимум двух недель, - Степанов

В настоящее время в "красной" зоне карантина находится 11 регионов Украины. При этом ситуация с коронавирусом улучшилась в трех областях.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем увеличение количества больных и количества госпитализаций в течение минимум ближайших двух недель", - отметил Степанов.

Он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин. 

"Это самая лучшая стратегия, которая показала свою эффективность...Сегодня у нас 11 регионов находятся на "красном" уровне эпидопасности, из которых в трех регионах, именно западных (Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой) областях мы видим стабилизацию ситуации и улучшение ситуации", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Планируем рост, планируем снижение, третью волну, пик, четвертую, пик, пятую и бла бла бла. Ванга херов.
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31.03.2021 13:39 Ответить
А шо там.. С утра 3 области в красную зону, к обеду - две в минус, сегодня растёт, завтра - не растёт.. в какие кнопки калькулятора попаду, такие цифры и будут))
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31.03.2021 13:50 Ответить
В чем суть адаптивного карантина, если все работает и транспорт переполненный ездит?
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31.03.2021 13:56 Ответить
Так шо ,Степашка прикупит ещё один лепень по цене хаты ?
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31.03.2021 14:15 Ответить
Главное не сколько заболеет, а как их протестирует степашка кого и по сколько раз.
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31.03.2021 14:17 Ответить
Там вроде голоса собирали за его отставку, ну сложно поверить что не насобирали, даже петиция за сутки соберет наверное, ну тошно его видеть....
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31.03.2021 14:57 Ответить
изолируйте этого дебила и больше не цитируйте его высеры
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31.03.2021 17:18 Ответить
 
 