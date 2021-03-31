Прогнозируем рост количества больных коронавирусом в течение минимум двух недель, - Степанов
В настоящее время в "красной" зоне карантина находится 11 регионов Украины. При этом ситуация с коронавирусом улучшилась в трех областях.
Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем увеличение количества больных и количества госпитализаций в течение минимум ближайших двух недель", - отметил Степанов.
Он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин.
"Это самая лучшая стратегия, которая показала свою эффективность...Сегодня у нас 11 регионов находятся на "красном" уровне эпидопасности, из которых в трех регионах, именно западных (Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой) областях мы видим стабилизацию ситуации и улучшение ситуации", - отметил Степанов.
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