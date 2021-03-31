2 апреля Печерский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому, - пресс-секретарь райсуда (обновлено)

Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.

Об этом заявил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На 10.00 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.

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Отметим, что данную информацию Чергавый подтвердил также агентству Укринформ.

"В Печерский райсуд подали ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому. Ходатайство рассмотрит следственный судья Сергей Вовк в 10 часов 2 апреля", - сказал он.

В Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Что касается меры пресечения, то следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых: не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

"Таким образом, сторона обвинения намерена обеспечить выполнение процессуальных обязательств подозреваемым, который систематически не является на вызовы в органы досудебного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах Конституционный суд Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК. "Она дает возможность подозреваемому пересмотреть свое отношение к выполнению процессуальных обязательств и соблюдать требования уголовного процессуального законодательства. Если этого не произойдет, и препятствование уголовному производств с его стороны будет продолжаться, не исключаем, что в дальнейшем будем обращаться в суд с ходатайством о применении более суровой меры пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.