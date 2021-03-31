2 апреля Печерский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому, - пресс-секретарь райсуда (обновлено)
Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.
Об этом заявил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На 10.00 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.
Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.
Отметим, что данную информацию Чергавый подтвердил также агентству Укринформ.
"В Печерский райсуд подали ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому. Ходатайство рассмотрит следственный судья Сергей Вовк в 10 часов 2 апреля", - сказал он.
В Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
Что касается меры пресечения, то следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых: не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.
"Таким образом, сторона обвинения намерена обеспечить выполнение процессуальных обязательств подозреваемым, который систематически не является на вызовы в органы досудебного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах Конституционный суд Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в Офисе генпрокурора.
При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК. "Она дает возможность подозреваемому пересмотреть свое отношение к выполнению процессуальных обязательств и соблюдать требования уголовного процессуального законодательства. Если этого не произойдет, и препятствование уголовному производств с его стороны будет продолжаться, не исключаем, что в дальнейшем будем обращаться в суд с ходатайством о применении более суровой меры пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.
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Ну, да. А кто ж еще?
нє, коли виродки запихують у тюрму ще більших виродків на то можна дивитись з великим інтересом, навіть коли це вкрай гібридно і головне, неймовірно.
Ага, ми вже знаємо результат. Яким чином буде досягнутий - то вже справа техніки. Якою будемо насолоджуватись.
Борьба нанайских мальчиков)))