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Новости
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2 апреля Печерский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому, - пресс-секретарь райсуда (обновлено)

2 апреля Печерский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому, - пресс-секретарь райсуда (обновлено)

Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.

Об этом заявил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На 10.00 2 апреля назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия", - сказал он, отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.

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Отметим, что данную информацию Чергавый подтвердил также агентству Укринформ.

"В Печерский райсуд подали ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому. Ходатайство рассмотрит следственный судья Сергей Вовк в 10 часов 2 апреля", - сказал он.

В Офисе генпрокурора агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что мера пресечения Тупицкому будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Что касается меры пресечения, то следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупикого под залог в сумме 45 тыс. 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых: не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

"Таким образом, сторона обвинения намерена обеспечить выполнение процессуальных обязательств подозреваемым, который систематически не является на вызовы в органы досудебного расследования, прокурора и следственного судьи, а также использует в личных интересах Конституционный суд Украины для препятствования уголовному производству", - отметили в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК. "Она дает возможность подозреваемому пересмотреть свое отношение к выполнению процессуальных обязательств и соблюдать требования уголовного процессуального законодательства. Если этого не произойдет, и препятствование уголовному производств с его стороны будет продолжаться, не исключаем, что в дальнейшем будем обращаться в суд с ходатайством о применении более суровой меры пресечения", - добавили в Офисе генпрокурора.

Автор: 

суд (25110) Тупицкий Александр (234) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+7
Сергей Вовк?!!!
Ну, да. А кто ж еще?
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31.03.2021 13:51
+3
Антоненка тримають в СІЗО вже більше року без доказів . А в цього маса доказів а він ще не в тюрмі.
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31.03.2021 16:28
+2
вовк тупицкого, а тупицкий вовка, так победим!!!
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31.03.2021 14:43
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простить и отпустить.
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31.03.2021 13:48 Ответить
Сергей Вовк?!!!
Ну, да. А кто ж еще?
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31.03.2021 13:51 Ответить
вовк тупицкого, а тупицкий вовка, так победим!!!
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31.03.2021 14:43 Ответить
Цікаво, чи створять судді прецедент, чи підуть на розкол?
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31.03.2021 13:57 Ответить
сомнительно. тем более "судьи" пещерского суда.
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31.03.2021 16:12 Ответить
ну печерський може прийняти будь що, питання наскільки він смєлий. тож шоу не за горами
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31.03.2021 14:02 Ответить
невже це хитрови..бане чмо сяде на лаву підсудних?!?!?!!?
нє, коли виродки запихують у тюрму ще більших виродків на то можна дивитись з великим інтересом, навіть коли це вкрай гібридно і головне, неймовірно.
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31.03.2021 15:17 Ответить
це брат того самого Вовка, який від антикорупційного суду ховається...
Ага, ми вже знаємо результат. Яким чином буде досягнутий - то вже справа техніки. Якою будемо насолоджуватись.
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31.03.2021 15:59 Ответить
Антоненка тримають в СІЗО вже більше року без доказів . А в цього маса доказів а він ще не в тюрмі.
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31.03.2021 16:28 Ответить
ЗАЛОГ 45 тысяч гривен?????
Борьба нанайских мальчиков)))
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31.03.2021 22:59 Ответить
 
 