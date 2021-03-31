"ЕС" призывает Кабмин выделить Киеву квоты для закупки вакцин непосредственно у производителя, - Марина Порошенко
Столица нуждается в 4 млн доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.
По ее словам, "сложилась патовая ситуация".
"В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать COVID-фонд на так называемую "Большую стройку". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "Так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", - подчеркнула Порошенко.
Порошенко отметила, что вся страна наблюдает, "какое мизерное количество доз вакцин завезено".
"А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже и ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки", - объясняет председатель профильной комиссии Киевсовета.
"Европейская Солидарность" потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн - это возможность закупки около 1 млн доз вакцин. Кстати, на днях "Reuters" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету Министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - подытожила Марина Порошенко.
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Марина опікується киянами, які вибрали її у Київраду.
В чому проблема?
В чому проблема?
А щодо вакцини- нехай до чоловіка звернеться, може придбає?)))
А за вакциною можете звернутися до своєї першої леді мультимільйонерші, яку ви зрбили разом, два рази. Чи їй на вас похрін?
Чи нарошені сказали, що вакцину почали продавати першому ліпшому? Хоча ти правий- нарасійське лайно продадуть, але коли його собі сам.
Яким боком Марина Порошенко та її чоловік до придбання вакцини?
І прочитай статтю, Чи ганьбись, тобі ж не звикати.
Що зробив твій кОндитер і його мадам, для захисту українців від "ковід"?
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А по-чесноку - закупки были(!)(в норм. странах, как Гвинея и Камерун) да - тока по предзаказу, и тупо играть с цифрами - нет резона(у), просто надо сказать шо Стебанов обосрался.
самостоятельно действовать не дает степанов и кабмин
в мене така сама фігня
Не знаєте, де вона? Чому нарідом не опікується?