"ЕС" призывает Кабмин выделить Киеву квоты для закупки вакцин непосредственно у производителя, - Марина Порошенко

Столица нуждается в 4 млн доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, "сложилась патовая ситуация".

"В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать COVID-фонд на так называемую "Большую стройку". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "Так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", - подчеркнула Порошенко.

Порошенко отметила, что вся страна наблюдает, "какое мизерное количество доз вакцин завезено".

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"А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже и ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки", - объясняет председатель профильной комиссии Киевсовета.

"Европейская Солидарность" потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн - это возможность закупки около 1 млн доз вакцин. Кстати, на днях "Reuters" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету Министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - подытожила Марина Порошенко.

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