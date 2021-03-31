РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5609 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом Коронавирус и карантин
2 001 96

"ЕС" призывает Кабмин выделить Киеву квоты для закупки вакцин непосредственно у производителя, - Марина Порошенко

Столица нуждается в 4 млн доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, "сложилась патовая ситуация".

"В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать COVID-фонд на так называемую "Большую стройку". И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: "Так где же вакцина?", наше правительство только начало о чем-то договариваться", - подчеркнула Порошенко.

Порошенко отметила, что вся страна наблюдает, "какое мизерное количество доз вакцин завезено".

Также читайте: Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону

"А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже и ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки", - объясняет председатель профильной комиссии Киевсовета.

"Европейская Солидарность" потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн - это возможность закупки около 1 млн доз вакцин. Кстати, на днях "Reuters" сообщил, что одной из известных компаний уже разрабатываются лекарства от коронавируса, которые проходят конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету Министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией", - подытожила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут созданы два центра оказания комплексной психоневрологической помощи, - Марина Порошенко

Автор: 

вакцина (3815) Киев (25571) Порошенко Марина (100) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Була б Маринка депутатом в Жмеринці, то стаття була б присвячена виключно Жмеринці.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:54
+12
А чим Київ кращий за інших?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:52
+9
Смотри не вздумай порошенковскими вакцинами колотся и не пользуйся концентраторами, это прсто аморально!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чим Київ кращий за інших?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:52 Ответить
Була б Маринка депутатом в Жмеринці, то стаття була б присвячена виключно Жмеринці.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:54 Ответить
Дві кацапські гниди лизнули одна одну. По темі є щось, курви?
показать весь комментарий
31.03.2021 13:57 Ответить
Це так ти працюєш в потє літса?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:04 Ответить
Ви в 2019 обрали собі зеЛену першу ледю. Вона повинна турбуватися про свій нарід. Не турбується? Чого?
Марина опікується киянами, які вибрали її у Київраду.
В чому проблема?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:19 Ответить
Так я начебто й написав, що вона депутат, а не так "мімо проходящая".
В чому проблема?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:21 Ответить
І про "виключно" для уточнення.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:23 Ответить
Бо вона депутат Київради.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:01 Ответить
Потому что все сконцентрировано в центре и люди с провинций ездят на работу ,в командировки ,по деловым вопросам ,по туризму ,сами заносят и выносят корону . Просто думать надо ,как надо было думать перед вторым туром . А думать не чем.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:48 Ответить
Тобто ти визнаєш, що "вадінтур" голосували люди взагалі без мозку! Молодець- то є так!
А щодо вакцини- нехай до чоловіка звернеться, може придбає?)))
показать весь комментарий
31.03.2021 14:51 Ответить
Шариков ,тыкай своим малолетним ,безмозглым друзьям ,и избирателям ************** лидера современности ,и чемпиона в борьбе с короновирусом , по совместительству нелоха и писюаниста.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:12 Ответить
Альтернативно обдароване- так будеш спілкуватись під лавою з собі подібними, але після того, як пан Зеленський використає тебе у якості роялю! Йди з богом- тут глоду нема!)))))))
показать весь комментарий
31.03.2021 15:22 Ответить
А кто тебе про пана Зеленского говорил ? Походу ты сам решил ,что под него подходит. Заметь это не я.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:55 Ответить
Я пью мало ,но если пью ,то такое https://auchan.zakaz.ua/uk/products/05010494450309/viski-glenmoranzh-700ml-velikobritaniia/ или такое https://goodwine.com.ua/oksamyt-********-marochne-62661.html под мясо ,или такое https://goodwine.com.ua/naddnipryanske-70494.html ,под курицу ,ну ты мои вкусы понял .
показать весь комментарий
31.03.2021 19:04 Ответить
Альтернативно обдаровані знайшли ашанзаказ?))) Ну помрій казковий, помрій, можливой тобі пощастить знайти пляшку й обгортку з під цього!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 19:09 Ответить
Ви хоч заголовок статті осити здатні?
А за вакциною можете звернутися до своєї першої леді мультимільйонерші, яку ви зрбили разом, два рази. Чи їй на вас похрін?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:40 Ответить
А яким чином перша леді до соєвих полюцій? Чи вона щось вимагала?
Чи нарошені сказали, що вакцину почали продавати першому ліпшому? Хоча ти правий- нарасійське лайно продадуть, але коли його собі сам.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:02 Ответить
На полюціях ти краще знаєшся.
Яким боком Марина Порошенко та її чоловік до придбання вакцини?
І прочитай статтю, Чи ганьбись, тобі ж не звикати.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:10 Ответить
Припарене, ти хоч щось можеш путнє заперечити, чи й надалі будеш пропагувати ліки для соєвих скотів?
Що зробив твій кОндитер і його мадам, для захисту українців від "ковід"?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:48 Ответить
На, вивчай. І не забудь привести факти добродіянь твого Янелоха з його зЕЛеною.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie
показать весь комментарий
31.03.2021 18:55 Ответить
Тим краще, бо якщо Київраді, напряму дозволити домовитись про постачання, і Порошенко 100% домовиться, але зеленоморді цього не дозволять, бо тоді їх винесуть вперед ногами
показать весь комментарий
31.03.2021 16:02 Ответить
Про "зелений коридор" він вже домовився- досить!
показать весь комментарий
31.03.2021 16:11 Ответить
Під особистий контроль взяв порятунок Журавля, пожираючи криветки з шашликами і запиваючи винцем.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:57 Ответить
Принаймині парад під час розстрілу наших хлопців не проводив!
показать весь комментарий
31.03.2021 19:08 Ответить
Це точно. Він військових парадів боїться, як чорт ладану. У нього сердючки з кроліками. білики з могіільовою та топтання по прапору.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:15 Ответить
Овоч, аутист, Марина в КИЇВраді!!!! Тобі варто звертатися до арахамій та дубінських саме вони займаються проблемами всієї України!!
показать весь комментарий
31.03.2021 19:22 Ответить
Як же ти, бідолашний, з такими діагнозами живеш? Хоча, без них важко псувати повітря за потужного безальтернативця!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 19:42 Ответить
Ооо, так. Кловун наркоман, з яким відмовляється спілкуватися президент США, це справжня альтернатива. Для аутистів та овочів
показать весь комментарий
31.03.2021 20:27 Ответить
Так так, думка прихильника політичного лузера дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
показать весь комментарий
31.03.2021 21:08 Ответить
Думка 73% аутистів та даунів узагалі нікого у світі не хвилює. Президент США ігнорує, нормандський формат уже готові узагалі проводити без України: "Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели відеоконференцію із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час онлайн-зустрічі, серед іншого, обговорювали ситуацію на сході України. Президента України Володимира Зеленського до участі в цій конференції не запрошували". 73% бидло ніхто у світі не сприймає
показать весь комментарий
31.03.2021 21:15 Ответить
5 років крала с чоловіком, можеш і поділитися з Києвом)))
показать весь комментарий
31.03.2021 13:54 Ответить
Смотри не вздумай порошенковскими вакцинами колотся и не пользуйся концентраторами, это прсто аморально!
показать весь комментарий
31.03.2021 13:58 Ответить
а он уже и вакцины выпускает?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:26 Ответить
Пускає він дещо інше, але для його отари це все одно божа роса!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 14:33 Ответить
Що крала? Факти, будьте ласкаві. Чи хоч порівняйте "зубАжіння" при Порошенкові з "процвітанням" при ВАЗеленському.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:03 Ответить
У таких немає завдання донести достовірну інформацію, їх завдання тільки гавкати.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:03 Ответить
За ДВА РОКИ, твоя ЗЕлупенська банда не знайшла ні на Петра, ні на Марину - НІХРЕНА! Тому запхай свою брехню про "накрала", собі в тріщину!
показать весь комментарий
31.03.2021 14:05 Ответить
У него не трещина ,у него каньон , и туда весь мозг вытек.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:50 Ответить
Хто в кого крав?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:15 Ответить
Беня з фуйлом мізки у тепілів.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:20 Ответить
Как вы ***************** за***************

А по-чесноку - закупки были(!)(в норм. странах, как Гвинея и Камерун) да - тока по предзаказу, и тупо играть с цифрами - нет резона(у), просто надо сказать шо Стебанов обосрался.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:54 Ответить
Да что ж за предложение такое? А как же откаты
показать весь комментарий
31.03.2021 13:54 Ответить
А что, в Киеве особенные украинцы? Если на то пошло, то нужно западные регионы вакцинировать в первую очередь
показать весь комментарий
31.03.2021 13:57 Ответить
Патц
показать весь комментарий
31.03.2021 13:59 Ответить
А що заважає аддєскім або харківським дєпутатам вимагати квоти?! Порошенко - представляє нас киян. А де ваші слуги, чим зайняті? Невже знову дєрєбаном?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:00 Ответить
Не особенные. Но их овердо..я и ещё и катаются в разные стороны постоянно. Поэтому да, надо. И деньги есть, о чём в первом абзаце написано. И с той же инициативой должны Харьков с Одессой выступить, это как минимум. В Западной уже жопа, так что и не обсуждается. Но Корону мы ещё летом победили, это всё осложняет.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:07 Ответить
У вирастюка просите,а у Марини забота о киевлянах,ее избравших.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:14 Ответить
The opinion of russian asshole, doesn't interest Ukrainians
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
ты плохо понимаешь печатный текст?
самостоятельно действовать не дает степанов и кабмин
показать весь комментарий
31.03.2021 14:03 Ответить
регіонам така безпорадна центральна влада не потрібна
показать весь комментарий
31.03.2021 13:59 Ответить
Тільки через Степашку, інакше ніяк. Його рідня теж хоче такі курточки.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:00 Ответить
a
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
Тільки через Степашку. Інакше ніяк. Його рідня теж хоче такі курточки.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
що, цензор заглючив?
в мене така сама фігня
показать весь комментарий
31.03.2021 14:03 Ответить
Совсем совесть потеряла, хочет Степанова без галифе за несколько сот тысяч к куртке оставить.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
Я думаю кожна областна рада має право закупати вакцини напряму. Центральна влада повністю корумпована і провалила вакцинізацію!
показать весь комментарий
31.03.2021 14:07 Ответить
Коли ми кажемо, що зебіли ніхера не роблять для запобіганню поширення корони на держ рівні, вони кажуть - це справа місцевих рад. Коли місцеві депутати ініціюють заходи, зебіли кажуть, що міцеві депутати не мають права цим займатися. Комусь ще потрібні докази, що країною правлять тупоголові довбні?!
показать весь комментарий
31.03.2021 14:11 Ответить
Треба перестати слухати корумпованих зе-дебілів і проявляти ініціативу-виходити на прямі і прозорі закупки вакцини.Що зробить центральна влада? Введе націонал ну гвардію?
показать весь комментарий
31.03.2021 14:13 Ответить
Надо обратиться к чоловику, чтоб тот объяснил ей про потужну реформу децентрализации
показать весь комментарий
31.03.2021 14:09 Ответить
Ты когда перестанешь здесь вонять и приедешь в Киев на порохопротест? Можешь со своими однояйцевыми братьями-близнецами (одно яйцо на троих) Миком и Миром
показать весь комментарий
31.03.2021 14:21 Ответить
Тут ніхто не розуміє твого свинячого рохкання. Пиши загальнозрозумілою, патц.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:22 Ответить
Ой, сплутав. Мырославчика забанили за черноротость, це ж и есть Мик. Ну тогда с Миром и Мырославом
показать весь комментарий
31.03.2021 14:24 Ответить
Ти би дуже здивувався побачивши Гарлем сьогодні, кацапура, ти живеш стереотипами 80х років минулого століття. Я думаю, Хайфа, де твоя мама працює в борделі для арабів давно переплюнула НЙ по кількості бруду на вулицях.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:20 Ответить
Це вже нехай ваш "велічайший" пояснює своїй зЕЛені.
Не знаєте, де вона? Чому нарідом не опікується?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:48 Ответить
Не к чоловику ,а к Зеле,которий провалил все что смог.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:16 Ответить
На наше село ,тоже нужна квота.Киев должен нам отдать!
показать весь комментарий
31.03.2021 14:39 Ответить
 
 