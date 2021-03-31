Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США
Украине следует взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов, заявила заместитель директора миссии USAID Сьюзен Кyтор.
"Чтобы реформы имели успех, их нужно внедрять в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и международных стандартов. Это означает, что Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов. И в этом мы помогаем", - сказала Кутор в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, правительство США, включая USAID, будет продолжать поддерживать украинских партнеров во всех трех ветвях власти, а также в сотрудничестве с гражданским обществом для продвижения существенных судебных реформ и расширения доступа к правосудию для всех украинцев.
Кутор подчеркнула, что Украина находится в решающей точке для продвижения судебной реформы, которая на самом деле является ключом к разблокированию прогресса в антикоррупционной повестке дня и к укреплению не только доверия инвесторов и общественности к системе, но и к общему экономическому росту.
"Поражает взгляд украинской общественности на судебную систему: по последним опросам Национального демократического института, примерно лишь каждый десятый украинец доверяет судебной системе и судам! Часть проблемы заключается в том, что судебные реформы последних лет были единичными и не полностью решали нарастающие вызовы, которые подрывают верховенство права и справедливое применение правосудия. Я думаю, что украинцы хотят такой судебной реформы, которая была бы целостной и всесторонней", - указала она.
Кутор также добавила, что некоторые положительные шаги сделаны.
"Сейчас Комиссия по вопросам правовой реформы в Украине завершает подготовку своей "Стратегии устойчивого развития судебной системы", которая может служить важной дорожной картой для всесторонней судебной реформы. Власть Украины рассматривает важные законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия и восстановлению Высшей квалификационной комиссии судей. Эти органы судебного управления находятся в центре судоустройства, и их реформа является необходимым условием надежной реформы в других местах системы правосудия. Более того, органы власти планируют важные реформы Конституционного Суда и процесса принятия им решений", - рассказала она.
Заместитель директора миссии USAID подчеркнула, что благодаря этой стратегии и другим реформам, которые затрагивают центральные судебные органы, Украина имеет уникальную возможность продвинуть существенную судебную реформу.
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какой-нибудь. С Европой перетрите вопросы. И обязательства будут выполнены в полном объеме и в срок