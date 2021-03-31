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Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США

Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США

Украине следует взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов, заявила заместитель директора миссии USAID Сьюзен Кyтор.

"Чтобы реформы имели успех, их нужно внедрять в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и международных стандартов. Это означает, что Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному, беспристрастному и независимому процессу отбора новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности и профессиональной компетентности, включая участие независимых экспертов. И в этом мы помогаем", - сказала Кутор в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, правительство США, включая USAID, будет продолжать поддерживать украинских партнеров во всех трех ветвях власти, а также в сотрудничестве с гражданским обществом для продвижения существенных судебных реформ и расширения доступа к правосудию для всех украинцев.

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Кутор подчеркнула, что Украина находится в решающей точке для продвижения судебной реформы, которая на самом деле является ключом к разблокированию прогресса в антикоррупционной повестке дня и к укреплению не только доверия инвесторов и общественности к системе, но и к общему экономическому росту.

"Поражает взгляд украинской общественности на судебную систему: по последним опросам Национального демократического института, примерно лишь каждый десятый украинец доверяет судебной системе и судам! Часть проблемы заключается в том, что судебные реформы последних лет были единичными и не полностью решали нарастающие вызовы, которые подрывают верховенство права и справедливое применение правосудия. Я думаю, что украинцы хотят такой судебной реформы, которая была бы целостной и всесторонней", - указала она.

Кутор также добавила, что некоторые положительные шаги сделаны.

"Сейчас Комиссия по вопросам правовой реформы в Украине завершает подготовку своей "Стратегии устойчивого развития судебной системы", которая может служить важной дорожной картой для всесторонней судебной реформы. Власть Украины рассматривает важные законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия и восстановлению Высшей квалификационной комиссии судей. Эти органы судебного управления находятся в центре судоустройства, и их реформа является необходимым условием надежной реформы в других местах системы правосудия. Более того, органы власти планируют важные реформы Конституционного Суда и процесса принятия им решений", - рассказала она.

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Заместитель директора миссии USAID подчеркнула, что благодаря этой стратегии и другим реформам, которые затрагивают центральные судебные органы, Украина имеет уникальную возможность продвинуть существенную судебную реформу.

Автор: 

судебная реформа (1802) США (26815) USAID (90)


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Топ комментарии
+7
Для того чтобы появились нормальные новые судьи ,ВСЕ ненормальные старые должны заехать на ЗОНУ !!!!
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31.03.2021 14:19
+4
Можем не дождаться, суды могут сдать Украину как свою честь и совесть?
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31.03.2021 14:20
+4
Присяжних призначить хто?
В суді над Антоненко засідають і присяжні.
Ми не знаємо хто вони, де і як їх знайшли і призначили.
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31.03.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
Отличная идея! Где отбирать будем? Где у нас добропорядочные?
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31.03.2021 14:17 Ответить
Могу сказать кто не добропорядочный в Чернигове. Создайте реестр, будем отзывы писать
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31.03.2021 14:22 Ответить
Ну кого посольство назовёт, те и будут добропорядочными, разве не очевидно...
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31.03.2021 14:24 Ответить
Посольство США?
Мне ужасно жаль и стыдно, но в нашей стране в настоящее время именно оно и есть средоточием нашей совести, нашего патриотизма и здравого смысла. И даже инстинкт самосохранения нам, украинцам, внушается оттуда. Если Порох еще что-то воспринимал как государственник и действовал соответственно, то шмаркля все вдрызг разбазарила. Но жить-то в этой стране НАМ! А мы сидим и наблюдаем, как доламывают последнее...
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31.03.2021 14:43 Ответить
Це буде мати ось таких вигляд:

Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США - Цензор.НЕТ 725
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31.03.2021 14:17 Ответить
Может суд присяжных прекратит коррупцию в судах ?
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31.03.2021 14:19 Ответить
Присяжних призначить хто?
В суді над Антоненко засідають і присяжні.
Ми не знаємо хто вони, де і як їх знайшли і призначили.
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31.03.2021 14:22 Ответить
суд присяжных и так есть. по особо тяжким. в штатах суд присяжных тоже не все дела рассматривает. и это не панацея, когда клушы без юридического образования, оправдывают убийц.
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31.03.2021 14:24 Ответить
Суд присяжних в Україні це надруга над системою! Чому я знаю як він працює в Україні, а ти-ні? Скільки людей в суді присяжних? Як їх обирають?
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31.03.2021 14:49 Ответить
я знаю только по своему делу, которое я расследовал, что за групповое убийство через 69-ую ук суд присяжных отпустил двоих утырков на 6 и 7 лет, дав меньше-меньшего. а на возражение судей они заявили, что это суд с юр образованием, пускай он и обосновывает такой приговор. у нас в стране правовой культуры на корню нету, о каких еще адекватных присяжных мы можем говорить?
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31.03.2021 14:55 Ответить
Не прекратит.......... расценки вырастут просто.
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31.03.2021 15:09 Ответить
Для того чтобы появились нормальные новые судьи ,ВСЕ ненормальные старые должны заехать на ЗОНУ !!!!
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31.03.2021 14:19 Ответить
от шо ви таке кажете?
а як же змусити добропорядних слугувати олігархічним інтересам?
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31.03.2021 14:19 Ответить
Можем не дождаться, суды могут сдать Украину как свою честь и совесть?
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31.03.2021 14:20 Ответить
Які незалежні члени судових органів?!
Зебилам це не підходить.
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31.03.2021 14:21 Ответить
Це нездійсненно,реформувати на 100% корумповану систему !!! Лише повний демонтаж !!!))
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31.03.2021 14:21 Ответить
Это приказ?
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31.03.2021 14:24 Ответить
До вас по іншому не доходить! Бабло наше любите?-перестаньте красти!
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31.03.2021 14:28 Ответить
До нас?
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31.03.2021 14:29 Ответить
Так, ДО ВАС, Толик! ДО ВАС.
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31.03.2021 14:42 Ответить
Є українці і нормальні люди і є -«толікі» або хахли, совки, рагулі і всяка коло- «какаяразніца» шваль, котра обрала президентом недолугого клоуна на зло всім іншим.
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31.03.2021 14:45 Ответить
если ты в штатах и вправду живёшь а не прокси, то ты, шушваль, тоже себе выбирала клована трампа, или забыло свинособака? И вот таких как ты тварь, у нас в Украине и называют грязными пиндосами
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31.03.2021 15:58 Ответить
Стуль писок, свинособака! Ти, і такі як ти винуваті що країна із такими можливостями продовжує сидіти в совковому лайні ! Ти! І такі як ви обираєте у владу корупціонерів, бандитів і ворожих агентів захлинаючись своєю ненавистю до свого українського! Я срати хтів на те, як ви кого називаєте в своїй в грибній ямі ти живеш, паскуда ти смердяча! Коли ви повиздихаєте всі?!
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31.03.2021 16:15 Ответить
все что ты тут навоняло относиться также само к тебе свинотварь
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31.03.2021 16:16 Ответить
огласите пожалуйста "порог" суммы добропорядочности.
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31.03.2021 14:24 Ответить
Задайте вопрос Ермаку на фейсбуке. Это его епархия.
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31.03.2021 15:10 Ответить
Хватить п-ти!!!!! Я вимагаю щоб в Україні ввели пряме правління Америки, Канади і ЄС! Всіх суддів, прокурорів звільнити без права займати державні посади не тільки їм, а і членам сімей і родин!!! Запросити суддів із цих країн! Відправляти молодь на навчання в ці країні на конкурсній основі! В конкурсних комісіях члени тільки із країн спонсорів!
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31.03.2021 14:27 Ответить
а ты кто такой чтобы требовать?
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31.03.2021 15:59 Ответить
Пшел нах, кацапський виродок. Ви крадете наші гроші.
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31.03.2021 16:16 Ответить
засунь свои деньги себе в очко и поглубже мудило
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31.03.2021 16:19 Ответить
Отмените визы зебилоидам(чтобы н могли "свалить из этой страны"). Поищите непосильно нажитые активы 95 квартала, его главарей и зеленского. Интерпол подключите, фбрчик
какой-нибудь. С Европой перетрите вопросы. И обязательства будут выполнены в полном объеме и в срок
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31.03.2021 14:28 Ответить
хватит уже перебирать наше судейское говно.. - давайте лучше правовое внешнее управление, типа программ времён "плана Маршалла".. - всё равно же у нас "внешнее управления", как утверждают кацапы, а так хоть польза Украине будет
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31.03.2021 14:34 Ответить
Только не при зеЛе.сразу после него так и будем делать
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31.03.2021 14:36 Ответить
Фінансова розвідка повинна опублікувати доклад по Україні!
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31.03.2021 14:46 Ответить
Разрисованные двери - вот главная проблема страны, а они со своей судебной реформой пристают.
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31.03.2021 14:48 Ответить
Зеленский подобрал такую команду, что выполнить с ней такое требование абсолютно невозможно. Судебная мафия и кадры Януковича рулят.
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31.03.2021 15:10 Ответить
всех судей уволить и лишить званий, дипломов и привилегий
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31.03.2021 15:19 Ответить
У нас із владою різні критерії доброчесності. Ті, хто туди попадають, ще по дорозі втрачають честь, сором, совість. Зачароване коло. Тільки реальне жорстке зовнішнє (Європа та Америка) регулювання, на перших порах, зможе розірвати кругову поруку, зокрема у суддівській мафії. А далі невідворотність покарання допоможе вирвати вкорінену мафіозну структуру державної влади. Інакше нам не вибратися.
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31.03.2021 15:19 Ответить
Байден за 2 месяца пребывания в Белом Доме не назначил и не сменил ещё ни одного посла в страны мира.Он резко отстаёт от своих предшественников и этим очень расстраивает карьерных дипломатов США.Это я к тому ,что и Байден и Блинкен вырабатывают стратегию своего поведения на мировой арене,присматриваются к доставшемуся дипломатичекому корпусу и все решения по Украине ещё впереди,хотя главные нарративы уже озвучены.И мне они нравятся.
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31.03.2021 15:20 Ответить
америкосы приезжайте работать судьями в Украину, таких денег в Америке не заработаете...
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31.03.2021 15:29 Ответить
Украине нужно взять на себя обязательство... А брати звісно ж буде влада, а ось тут то і проблема. Та взяти то вона візьме, а от хто буде контролювати ту добропорядочность? Її повинна контролювати добропорядочна влада, а її в Україні ніколи не було. Ось тут то і ходьба по кругу... За добропорядочних наш вумний нарід не хоче голосувати. От на довиборах за сєпара проголосував вумний нарід...
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31.03.2021 15:49 Ответить
 
 