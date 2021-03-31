Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв

Центральная избирательная комиссия сменила председателя ОИК № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"31 марта после перерыва комиссия продолжила работу в режиме заседания. Рассмотрев соответствующее представление партии "Голос" о смене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область). Указанным решением ЦИК сменила председателя этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов. В заседании комиссии объявлен перерыв", - следует из сообщения.

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Как сообщалось, по данным движение ЧЕСНО, на Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.