Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв
Центральная избирательная комиссия сменила председателя ОИК № 87 в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"31 марта после перерыва комиссия продолжила работу в режиме заседания. Рассмотрев соответствующее представление партии "Голос" о смене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область). Указанным решением ЦИК сменила председателя этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов. В заседании комиссии объявлен перерыв", - следует из сообщения.
Как сообщалось, по данным движение ЧЕСНО, на Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.
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зеленые депутанги с собой привезли нового главу ОИК и резко поменяли главполицая области. это "выборы по зеленому"
кроме того ты, который вчера хвалился что умеешь читать, вдруг резко поглупел и не смог увидеть в моем сообщении слово "привезли с собой", зато увидел "заявили ходотайство о замене"
ну а то что голос давно спелся с зепутангами - новость наверное только для тебя
Существует четко прописанная ПРОЦЕДУРА приёма документов областной комиссией у нескольких десятков территориальных комиссий, и ее нельзя нарушать иначе наблюдатели и представители от партий, тут же обжалуют результат в суде. Да и сами члены комиссии вряд ли станут нарушать ПОРЯДОК, так как они принимают присягу члена комиссии.
если выборы не проиграны (результаты неправильно посчитаны) то требуют пересчета а не перевыборов
разницу чувствуете?
потому что приставка "пере" означает переделку чего бы то ни было. "перевыборы" - голосование еще раз. а если еще раз - то как ты думаешь - он выиграл первый раз?
если он уверен что его обманули по голосам - идет пересчет и он не признает поражение
а если он требует перевыборы то это значит что он уверено что люди проголосовали не так как он ожидал. ты понимаешь о чем я? два этапа выборов - голосование и подсчет. если уверен что за тебя проголосовали то поражение не признается и идет пересчет. а если уверен что не проголосовали - то перевыборы.
Вчора покопирсався в інеті та перечитав хоч щось від Кошулинського, а тому вважаю, що перший допис на котрий я відреагував є маніпулятивним... Керуюсь, різною фінансовою спроможністю кандидатів та статистикою, щодо ймовірних рейтингів ще до відмови Марусі.
требование перевыборов равнозначно признанию поражения. как думаешь - почему шевченко не требует перевыборов? и не потребует. максимум - пересчет. потому что знает что должен победить (честно или нет - не столь важно).
все. я потерял интерес к этой теме. мне все больше кажется что кошулинский лег под шевченко. есть такое подозрение.
У місті мого проживання був випадок, при обранні мера, де різниця між 1-им та 2-им у шість голосів... Це не те, що похибка, а взагалі "рішення" одного зацікавленого члена комісії з можливістю впливу (зайвих галочок у бюлетені).
Нехай переможе той, кого обрали, а не за кого "працювали" продажні шкурки.
Все, що написано вище, ось моя позиція... Один, місцева гордість у спортивних досягненнях, чому б не проголосувати за свого? Інший має "вплив" на дороги (роботу у Буковелі), контролює їхню побудову та замкнув це на собі, скільки людей готові "продати" свій голос, щоб їх побудували (з класифікацією, що вкраде, але побудує)? Кошулинський, в даному випадку- це засланий козачок, а тому й писав, що не володію інформацією про вік виборців із 35%.
Що там АВАКОВ уже не на стражі порядку і ЧЕСНИХ виборів ))
То у Кварталі клоуна "ізображає" то у фільмах сумнівної якості знімається.
Маєш бізнеш, повагу від громади..... ніт ще у політику поліз, певно в голові пусто
сетью фитнес клубовочисткой руководил
Если цифры не бьют, хотя бы на один голос, то окружная отправляет на "уточнений", а это надо вернуться, собрать с рабочих мест всю ДВК заново, вскрыть пакеты, пересчитать, заполнить протокол заново и снова привезти его в ОВК... Потому законам дается несколько суток.
Высадка массового десанта Слуг, скорее давление на результаты выборов.
100 тис. виборців, приблизно 120 дільниць явка 30 % Ну що там рахувати........
рахують довго бо щось не то виходить, тобто виходить не те що зебіли напланували, от і відбуваються подібні танці....
А як всі кляли баригу на крові..... президентські у 19 році були єдині чесні вибори в Україні, але то таке.
Это название прибора, который измеряет кривые.
"Ходы кривые роет, разумный, хитрый крот. Отважные герои, всегда идут в обход" (с).