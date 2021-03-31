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Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв

Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв

Центральная избирательная комиссия сменила председателя ОИК № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"31 марта после перерыва комиссия продолжила работу в режиме заседания. Рассмотрев соответствующее представление партии "Голос" о смене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область). Указанным решением ЦИК сменила председателя этой окружной избирательной комиссии и одного из ее членов. В заседании комиссии объявлен перерыв", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК

Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв 01
Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв 02

Как сообщалось, по данным  движение ЧЕСНО, на Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.

Автор: 

ВР (29257) выборы (24733) ЦИК (3644) мажоритарный округ (80) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+28
Очевидно, что победил Кошулинский и сейчас в "турборежиме" идет фальсификация.
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31.03.2021 14:28
+20
2019: Зробимо їх разом.
2021: Надо валить из этой страны.
Зате поржали. Краще ж сміятися, ніж плакати.
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31.03.2021 14:19
+15
а де там ті снєсуни?

https://twitter.com/___tshp_____ ТШП -

танєпарься ти, парахабот.
Ну падумаіш клоун, ну от шо он может плахова сдєлать для страни?
Закони жи ні он прінімаіт.
Армія обновілась плагадаря валантьорам.
Ну шо можит пайті нє так?
Єссі шо - снісьом ********, патамуша ми - сіла, ми - норот.
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31.03.2021 14:24
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Хвилинка "п - патріотизму" від "слуг": нардепка Анна Колісник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни", перебуваючи під наглядом фотокорів #Букв.

Довыборы в Раду: ЦИК сменила голову ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 1592 Довыборы в Раду: ЦИК сменила голову ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 1267
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31.03.2021 14:18 Ответить
2019: Зробимо їх разом.
2021: Надо валить из этой страны.
Зате поржали. Краще ж сміятися, ніж плакати.
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31.03.2021 14:19 Ответить
і то можуть лише сплагіатити ))) https://www.youtube.com/watch?v=TaC19zfwkz8
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31.03.2021 14:27 Ответить
ЦІКАВО ЧИ СКОРО.
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31.03.2021 17:15 Ответить
Головне не кого обрали виборці, а як порахують бюлетені зе-виродки.
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31.03.2021 14:20 Ответить
видать ЗЕльный кабан Верастюк не пролазит в Раду
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31.03.2021 16:25 Ответить
Где ******** ?
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31.03.2021 14:22 Ответить
Этот?
Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву - Цензор.НЕТ 1033
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31.03.2021 14:42 Ответить
Зебіле, ну скільки ж можна тобі казати, то не Порошенко тобі в штани сере, то ти сам обсираєшся!
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31.03.2021 14:49 Ответить
Знаю, знаю Ваш жлобяра ещё тот. пердне и сам от жадности вынюхает
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31.03.2021 15:24 Ответить
Порох не Зеля,він не бз№дить,краще соплі в Шмарклі витри,утирок зелений.
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31.03.2021 16:06 Ответить
Он.
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31.03.2021 16:39 Ответить
а де там ті снєсуни?

https://twitter.com/___tshp_____ ТШП -

танєпарься ти, парахабот.
Ну падумаіш клоун, ну от шо он может плахова сдєлать для страни?
Закони жи ні он прінімаіт.
Армія обновілась плагадаря валантьорам.
Ну шо можит пайті нє так?
Єссі шо - снісьом ********, патамуша ми - сіла, ми - норот.
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31.03.2021 14:24 Ответить
Довыборы в Раду: ЦИК сменила главу ОИК № 87 на Прикарпатье, комиссия вновь ушла на перерыв - Цензор.НЕТ 2767
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31.03.2021 14:26 Ответить
а ха ха ха ха
зеленые депутанги с собой привезли нового главу ОИК и резко поменяли главполицая области. это "выборы по зеленому"
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31.03.2021 14:24 Ответить
Не знав що партія "Голос", яка і заявляла клопотання про зміну голови ТВК - то "зельониє"
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31.03.2021 14:26 Ответить
да ты вообще много чего не знаешь
кроме того ты, который вчера хвалился что умеешь читать, вдруг резко поглупел и не смог увидеть в моем сообщении слово "привезли с собой", зато увидел "заявили ходотайство о замене"
ну а то что голос давно спелся с зепутангами - новость наверное только для тебя
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31.03.2021 14:47 Ответить
+ Матьківщина!!!)))
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31.03.2021 15:05 Ответить
фото надо из Лукашенщины - баба с окна вылазит с сумкой, или пакетом бюллетеней, а ее мацает мусор, бррррр, помогает спуститься
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31.03.2021 14:25 Ответить
Яка ***..... перерва? За Законом про вибори НД ії не може бути!!! Засідання ОВК пезперервне!!!
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31.03.2021 14:26 Ответить
Закон? Пліснява і слова токого не знає.
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31.03.2021 15:03 Ответить
Технический перерыв разрешен. Человек физиологически не может без сна, даже если предложить за трёх суточную, непрерывную работу по подсчёту голосов, по миллиону долларов за каждые сутки.
Существует четко прописанная ПРОЦЕДУРА приёма документов областной комиссией у нескольких десятков территориальных комиссий, и ее нельзя нарушать иначе наблюдатели и представители от партий, тут же обжалуют результат в суде. Да и сами члены комиссии вряд ли станут нарушать ПОРЯДОК, так как они принимают присягу члена комиссии.
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31.03.2021 20:36 Ответить
курви й метр, але як сопить та тужиться...
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31.03.2021 21:51 Ответить
Очевидно, что победил Кошулинский и сейчас в "турборежиме" идет фальсификация.
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31.03.2021 14:28 Ответить
Виходячі з свого багаторазового досвіду як Голови ОВК на різних видах виборів ...СТОБУДОВО!!!!
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31.03.2021 14:32 Ответить
хотів підтримати, але останнього слова не знаю... Це про дороги?
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31.03.2021 21:52 Ответить
За такі вибори нарід і голосував у 19 році.
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31.03.2021 14:42 Ответить
причем он сам настолько испугался что сразу же заявил о своем поражении
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31.03.2021 14:49 Ответить
ВСІ ТІНІ СВОЄЇ БОЯТЬСЯ.
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31.03.2021 17:19 Ответить
це якийсь шифр, що знаєш тільки ти та ще троє?
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01.04.2021 01:15 Ответить
а все очень просто
если выборы не проиграны (результаты неправильно посчитаны) то требуют пересчета а не перевыборов
разницу чувствуете?
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01.04.2021 02:33 Ответить
та не вже? Якщо з самого початку все фальш, то перерахунок- це полюція?
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01.04.2021 10:26 Ответить
угу
потому что приставка "пере" означает переделку чего бы то ни было. "перевыборы" - голосование еще раз. а если еще раз - то как ты думаешь - он выиграл первый раз?
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01.04.2021 10:31 Ответить
щоб щось "думати", треба від чогось відштовхуватись... Проголосувало 35%, якщо б я знав статистику по віку, то міг би висловити припущення... ************ від того, що чудять Зе!Бені, а тому й припускаю (впевнений), що ділять не між собою, а саме не "пускають" Кошулинського.
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01.04.2021 10:54 Ответить
смотри все просто
если он уверен что его обманули по голосам - идет пересчет и он не признает поражение
а если он требует перевыборы то это значит что он уверено что люди проголосовали не так как он ожидал. ты понимаешь о чем я? два этапа выборов - голосование и подсчет. если уверен что за тебя проголосовали то поражение не признается и идет пересчет. а если уверен что не проголосовали - то перевыборы.
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01.04.2021 10:57 Ответить
все ще простіше, знаючи (перечитуючи) твої дописи, констатую, що ніколи не визнаєш помилковість власних тверджень...
Вчора покопирсався в інеті та перечитав хоч щось від Кошулинського, а тому вважаю, що перший допис на котрий я відреагував є маніпулятивним... Керуюсь, різною фінансовою спроможністю кандидатів та статистикою, щодо ймовірних рейтингів ще до відмови Марусі.
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01.04.2021 11:11 Ответить
я редко когда ошибаюсь в своих утверждениях просто. я не делаю их просто так.
требование перевыборов равнозначно признанию поражения. как думаешь - почему шевченко не требует перевыборов? и не потребует. максимум - пересчет. потому что знает что должен победить (честно или нет - не столь важно).
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01.04.2021 11:17 Ответить
мало того, кошулинский подтвердил результаты параллельного подсчета его представителями и совпадение с данными экзитпола. а по данным экзитпола - он второй. а если он это подтвердил то он что? правильно - признал поражение.

все. я потерял интерес к этой теме. мне все больше кажется что кошулинский лег под шевченко. есть такое подозрение.
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01.04.2021 11:19 Ответить
я не твій опонент, щоб не сприймати іншу точку зору... Скажу так, я знаю більше, оскільки географічно є ближче, а тому як висновок, прийму вислів:"есть такое подозрение", щодо всього написаного. Та підсумовую, що місцеві добре знають ху із ху Шевченко.
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01.04.2021 11:27 Ответить
ну если они знают то почему голосуют за него и вирастюка а не за кошулинского? подумай
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01.04.2021 11:32 Ответить
знову маніпулятивне ствердження, оскільки я не можу сказати, що хтось за когось проголосував, бо дані "вибори" вже для мене фальсифіковані, ************** від зашквару комісії та т.д.
У місті мого проживання був випадок, при обранні мера, де різниця між 1-им та 2-им у шість голосів... Це не те, що похибка, а взагалі "рішення" одного зацікавленого члена комісії з можливістю впливу (зайвих галочок у бюлетені).
Нехай переможе той, кого обрали, а не за кого "працювали" продажні шкурки.
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01.04.2021 11:59 Ответить
в чем манипуляция? за вирастюка и шевченко местные не голосуют?
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01.04.2021 12:05 Ответить
я тебе так скажу - если бы за вирастюка и шевченко было очень мало голосов то никакими манипуляциями при подсчете натянуть нереально. вообще. тем более что наблюдатели от кошулинского присутствуют при подсчете. так почему там голосуют за вирастюка и шевченко? ответь сам себе
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01.04.2021 12:06 Ответить
твоя ціль, довести мене до того, щоб я сказав, що ти правий?
Все, що написано вище, ось моя позиція... Один, місцева гордість у спортивних досягненнях, чому б не проголосувати за свого? Інший має "вплив" на дороги (роботу у Буковелі), контролює їхню побудову та замкнув це на собі, скільки людей готові "продати" свій голос, щоб їх побудували (з класифікацією, що вкраде, але побудує)? Кошулинський, в даному випадку- це засланий козачок, а тому й писав, що не володію інформацією про вік виборців із 35%.
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01.04.2021 12:20 Ответить
да нет же. я пытаюсь тебе обьяснить что твое убеждение в однозначной победе кошулинского в прикарпатье - миф. люди там таки голосуют за вирастюка и шевченко. по разным причинам. я хочу чтобы ты задумался почему так.
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01.04.2021 12:31 Ответить
проїхали... Все, що зверху від нас є по темі, а "переливанням" займатись не буду... Знаю, до чого підводиш, але це твої проблеми із "Свободою", а не мої... Та перестань маніпулювати (твое убеждение в однозначной победе кошулинского), бо це не так, а впевненість, що якщо почали цей цирк, то і є свідченням того, що Зе!Бені програли.
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01.04.2021 12:44 Ответить
Чесні Вибори по Зебільному......
Що там АВАКОВ уже не на стражі порядку і ЧЕСНИХ виборів ))
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31.03.2021 14:41 Ответить
Ух Ви напевно давно не цікавитесь "творчістю" колись шанованої людини.
То у Кварталі клоуна "ізображає" то у фільмах сумнівної якості знімається.
Маєш бізнеш, повагу від громади..... ніт ще у політику поліз, певно в голові пусто
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31.03.2021 14:46 Ответить
Швидше,в нього бабло скінчилось,не під церквою ж 3,14дарастюку ж стояти,хто ж такому бичку подасть,хай би краще йшов городи копати.
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31.03.2021 16:09 Ответить
це бичок має мережу фитнес клубів, тобто є не бідним, але дурним
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31.03.2021 16:47 Ответить
как же он сетью фитнес клубов очисткой руководил
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31.03.2021 17:25 Ответить
При всій повазі (колишній) до персонажу -- так.
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31.03.2021 15:06 Ответить
Він такий саме клоун ,як і Віслючок ,відрізняється лише габарітами !!!)))
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31.03.2021 15:08 Ответить
"Кінець епохи договорняків", бгг) Жрі..ТЄ, ЗЕбіли!
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31.03.2021 14:45 Ответить
..короче, второе и третье место уже известны - учОные из комиссии не могут определиться с пЕрвым..)
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31.03.2021 14:46 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26495508.html Братва решать едет.

Довибори в Раду: ЦВК змінила голову ОВК № 87 на Прикарпатті, комісія знову пішла на перерву - Цензор.НЕТ 5270
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31.03.2021 15:05 Ответить
А ДЕ ДВЕРІ ЯКИХ ВСІ БОЯТЬСЯ.
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31.03.2021 17:21 Ответить
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 15:57 Ответить
ото зараз, щоб ви знали, шановне товариство, - наші майбутні президентські вибори....регіонали тихенько і нервово курять у куточку....а що, так можна було?
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31.03.2021 16:03 Ответить
Это не выборы, а пародия какая то. Необходимо переголосовать с наблюдателями и контролем за урнами. Там считать голоса с такой явкой часа 2 от силы.
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31.03.2021 16:49 Ответить
Считать не долго. Ехать с разных концов области, ждать в очереди, сдавать документы по ПРОЦЕДУРЕ - вот тут немало времени.
Если цифры не бьют, хотя бы на один голос, то окружная отправляет на "уточнений", а это надо вернуться, собрать с рабочих мест всю ДВК заново, вскрыть пакеты, пересчитать, заполнить протокол заново и снова привезти его в ОВК... Потому законам дается несколько суток.
Высадка массового десанта Слуг, скорее давление на результаты выборов.
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31.03.2021 20:44 Ответить
якої в дупу області округ це вам не вибори депутатів в обл раду, тим більше там до обл центру з найдвіддаленішої точки на конях день їхати.
100 тис. виборців, приблизно 120 дільниць явка 30 % Ну що там рахувати........
рахують довго бо щось не то виходить, тобто виходить не те що зебіли напланували, от і відбуваються подібні танці....
А як всі кляли баригу на крові..... президентські у 19 році були єдині чесні вибори в Україні, але то таке.
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31.03.2021 21:51 Ответить
метрова курва працює, а ви його за людину прийняли?
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31.03.2021 21:56 Ответить
Хам.
Это название прибора, который измеряет кривые.

"Ходы кривые роет, разумный, хитрый крот. Отважные герои, всегда идут в обход" (с).
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31.03.2021 23:47 Ответить
метрова хвойда, йди в Зе!Бені...
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01.04.2021 01:21 Ответить
Ну не сто, а примерно 200 000 на каждом округе. Но проблему с ДВК никто не отменял. Кстати, вы правы, я несколько зациклился на недавних, местных. Но тогда еще хуже, потому что тяжелее. У нас в областном центре, более ста ДВК и уж как там любят делать ошибки и не собираться на подписание "уточненного" протокола...
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31.03.2021 23:46 Ответить
 
 