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В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака, - прокуратура

В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака, - прокуратура

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врачей Национального института рака по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделки медицинской документации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины.

Факт совершения указанных преступлений выявлен в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, проведенных в другом уголовном производстве, что в дальнейшем подтверждено судебно-медицинской экспертизой и следственными действиями.

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Действия врача, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Лечащего врача и врача-патологоанатома - по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас обвинительный акт в отношении трех врачей Национального института рака направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

прокуратура (5017) врачи (1516) Национальный институт рака (17)


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Топ комментарии
+10
То, что дело довели до суда - это уже прогресс. Раньше врачебные ошибки "гасились" на этапе экспертиз, которые проводили их коллеги.
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31.03.2021 14:44
+6
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:46
+3
Ничего им не будет.
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31.03.2021 14:34
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Ничего им не будет.
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31.03.2021 14:34 Ответить
Онкология не лечится , если лечиться то редко
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31.03.2021 14:51 Ответить
смотря, чья жинка...если так много уже разузнали, значит смогли и осталось совсем немного...
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31.03.2021 15:01 Ответить
звичайно, якщо все було так, як у статті, то тут, бузумовно кримінад і треба саджати..

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.Источник: https://censor.net/ru/n3256757

а от якби оця примітка виконувалася - було б врятонвано не одну людську долю і не одне загублене життя..
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31.03.2021 14:39 Ответить
На ваших глазах убивают, насилуют, грабують, а по законодатедьчтву лицо которое соверщает такие преступление будет невинным пока не докажет это суд??? шо это за бред??? а если суд этого не докежет по разным причинам...??? статья невиности до суда не может применяться до таких тяжких преступлений, суд должен только назначать срок наказания. Другое дело до мало резонансных и малозначимых преступлений, там можно ждать и судового определения... и то спорно.
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31.03.2021 14:41 Ответить
То, что дело довели до суда - это уже прогресс. Раньше врачебные ошибки "гасились" на этапе экспертиз, которые проводили их коллеги.
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31.03.2021 14:44 Ответить
в Украине аниматор-амаматор Зеля Доктор-Смерть, вместе со своими подлениками, творит подобное (в других масштабах) с целой страной..
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31.03.2021 14:44 Ответить
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:46 Ответить
у нас на работе собрали деньги на операцию женщине. Оперировали в Киеве. Онкология у нее была. Возможно, даже в этом институте. Они там уже давно наверное миллионеры все.
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31.03.2021 14:47 Ответить
На Верховинной не клиника - банда по выкачиванию средств... обходите ту сатанинскую багадельню стороной.
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31.03.2021 14:58 Ответить
Мой товарищ в Киеве имел проблемы со злоопухолью. Обратился в больницу для чернобыльцев на ул.Верховинной в августе прошлого года по поводу срочной операции. Как же срочной?! Его медики мурыжили нресколько месяцев какими-то приоомываниями да тянули деньгу тыщами. Прооперировали лишь в ноябре, когда каждый день был на счету - и в февреле с.г. мужика не стало - опухоль сделала свое темное дело. Браво нашей медицине!..
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31.03.2021 14:47 Ответить
Мабуть якась не проста була паціентка. Врачі обіцяли, що все буде гуд, а бабосики косили з сімї не маленькі. А фокус не пройшов, тепер потрібно буде відкуплятися, хоча через це ще більше будуть страждати і нші хворі та їх родини. А потім цих "врачів" ще й підвищать. Такими цінними кадрами наша гнила система не розкидається.
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31.03.2021 15:39 Ответить
и такие коновалы хотят какой то там закон о нерукоприкладстве к их мордам ?! они пусть радуются, что им вскрытия тупым, ржавым колуном не делают при жизни.
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31.03.2021 16:10 Ответить
 
 