В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака, - прокуратура

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению врачей Национального института рака по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделки медицинской документации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к ее смерти.

Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач умершей пациентки и врач-патологоанатом, которые проводили вскрытие ее тела, вступив в преступный сговор между собой, внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти этой женщины.

Факт совершения указанных преступлений выявлен в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий, проведенных в другом уголовном производстве, что в дальнейшем подтверждено судебно-медицинской экспертизой и следственными действиями.

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Действия врача, который проводил анестезиологическое обеспечение операции, квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного). Лечащего врача и врача-патологоанатома - по ч. 3 ст. 358 УК Украины (составление работником юридического лица независимо от формы собственности, не являющимся должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас обвинительный акт в отношении трех врачей Национального института рака направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.