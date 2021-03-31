МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата
Сдвиги в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта могут быть достигнуты при наличии политической воли и привлечении всех стран-участниц нормандского формата, сказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента РФ Владимира Путина.
"Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом РФ: российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров "нормандской четверки". Комментировать нарративы Кремля нет смысла. В который раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках минских договоренностей, так и договоренностей нормандской четверки, достигнутых в ходе парижского саммита", - сказал Николенко "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, прежде всего, речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда, улучшения условий жизни людей вдоль линии разграничения.
"Сегодня на заседании ТКГ будет обсуждаться подтверждение режима прекращения огня. Россия имеет прекрасную возможность продемонстрировать, что она не за войну, а за мир. Со своей стороны, Украина последовательно выступает за мир и сохранение человеческих жизней", - подчеркнул спикер МИД.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.
В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"
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І на її місці, я сформулював би думку в іншій редакції, а саме: - "Питання долі Донбасу без української участі вирішити навряд чи вдасться - не ті зараз часи".
І хочу зразу ж зауважити, шо права лідерам всіх країн надається їхніми виборцями та міжнародним правом, а не Мендельшою...
-По-перше: Україна, це не лише Зеленський... бо він скоріше її антипод - як за менталітетом, інтересами так і способом дій на забезпечення її істинних інтересів...
-По друге: з Зеленським вже ніхто не бажає не лише зустрічатися фізично , але й не бажає розмовляти практично ніхто- ні вороги України (Путін) , ні посередники (Макрон та Меркель), ні друзі (Байден). Це ознака його "авторитету та ваги" як керівника держави і характеристика здатності його і його політичної сили, результативності "розбудови ними" як самої України так і міжнародних стосунків (тобто - нуль без палички)
По третє - це ляпас не лише Зеленському, але й громадянам України, які й досі терплять над собою свавілля такого "керівництва"...
-По-четверте: відеоконференція Меркель - Путіна - Макрона... без участі Зеленського... це не "нормандський формат" !!!
По-п'яте - якщо й обговорювалися проблеми України - то не означає, що вони не мали на це права, як і переговори по Україні США з союзниками по НАТО - це їх суверенне право !
Шосте - як розцінювати РЕЗУЛЬТАТИ переговорів - час покаже...
а) якщо результатом відеоконференції стане пряма агресія росії в Україну, чи різке загострення росією ситуації на Донбасі - то це буде означати, що європейці дали на це "добро", тобто антиукраїнська змова... )хоча і Макрон і Меркель на словах за те, щоб на Донбасі "гармати мовчали"...
б) якщо відбудеться зниження військового протистояння - то це означатиме, що Меркель з Макроном хоч трішки, але осадили Путіна і зменшили його антиукраїнський угар...
в) якщо нічого не зміниться в поведінці росії, - означатиме, що осадити Путіна не вдалося, або що Українське питання не було в центрі їхньої уваги...
Хоча моя особиста думка, що ні Меркель ні Макрон не є прихильниками України (скоріше -навпаки) і що їх позиції далекі від позиції Байдена в плані допомоги Україні...
Час покаже...
Ave Pastor !
а беженцам не нужно было жевать сопли
Резюме: попи32ели ни о чём и разошлись.
Тянуть время по максимуму и дальше. Это правильно и это хорошо. Все остальные пути приведут к плохим последствиям.
это не был разговор в рамках норманского формата
как врет Письков и русоСМИ...
По немецкой и французской версии основной мотив встречи
были торги по Навальному, и обсуждение ситуации в Сирии...
***** пыталось заговорить об Украине - но ему напомнили что
он должен обеспечить перемирие на Дондассе...
и еще плешивий что то там мычал об регистрации Срутника-5
но получил ответ что все нужно делать в установлешом законе порядке...
А при Нелоху 43рочки "хочете я вам на роялі зіграю?"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
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Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
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Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
На Крымском мосту очевидцы сняли на видео перемещение колонны российской военной техники. Видео опубликовал Телеграм-канал Краснодарский Край.
колонна самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков, которая двигается на территорию Крымского полуострова.
Був там Зеленський чи не був
Денграданты и деградация лозунг этих керівников
Конец света! Путин, Меркель и Макрон говорили без Зеленского 31 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d0%b2.html#comments Комментарии: 1
Любое ритуальное слово по Донбассу нужно сегодня РФ только для этой цели - вбросить немного дер…ма на наш внутренний рынок. Понимая, что у нас есть отличная партия любителей измазать этим собственную страну).
Злорадство. С последующим истерическим «надувательством» объемного такого мыльного шарика. Ещё одна любимая пропагандистская фишка небольшой, но устойчивой политической группы под ником «партия ЕС»…
Такие оценки https://www.facebook.com/mpodolyak2 озвучил сегодня в Фейсбуке советник главы ОП Михаил Подоляк.
Итак, банальная информационная вводная. РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), это потрясающий агрессивный изгой глобальной политики, вечно пытается выйти на любые диалоги с западными демократиями. Не ради реальных переговоров, но пропагандистких понтов ради для внутреннего и гибридного) рынков. Зная, разумеется, что сеть их «полезных идиотов», которые раздуют «переговоры» до небес обетованных, везде полно. Даже у нас.
Так вот, случилась стандартная видеоконференция с Францией (господин Макрон) и Германией (госпожа Меркель). По целому ряду классических «ни о чем-ных» (потому что в диалоге присутствует собственно Россия) позиций. Короче, созвонились и что/то обсудили. Чисто, повторюсь, пропагандистских эффектов ради. Хотите повестку? Пожалуйста.
«Противодействие пандемии. Возможная экспансия странной вакцины Спутник на европейские рынки с возможностью ее юридической регистрации там. Жизнь и судьба российского сидельца Навального, который активно лечился от российского отравления в Германии. Раздел Сирии (кстати, обсуждали без двух самых главных заинтересантов - США и Турции и ничего ведь, обсудили). Ливия (тоже обсудили без прочих игроков). Ядерная программа Ирана (вау, опять без США? странно/странно, американская общественность наверняка с ума должна сойти от этого - ирония; и даже без Ирана с МАГАТЭ). Возможность достройки распил-потока 2 (Северный который)».
Повестка понятна? Точно понятна? Тогда идём дальше. И вот среди всего этого странного многообразия один из вопросов на секунд 30 касался ситуации на Донбассе.
Франция/Германия прямо потребовали от РФ придерживаться мирных договоренностей, прекратить эскалацию и все/таки провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Жестко, четко, кратко. РФ же, как всегда рассказала традиционную сказу о белом бычке, о якобы невыполнении Минска со стороны Украины, о невозможности всего остального. Несколько секунд ритуальных слов. И?..
А все как всегда. Известная «партия любителей фэйков» молниеносно заявила, что это был чуть ли не «Нормандский формат», где большие дяди вели разговоры про Украину без Украины).
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE-%D1%87.html «Переговоры об Украине без Украины». О чем Путин будет говорить с Макроном и Меркель без Зеленского
Анекдот? Чистейший. Но не для членов «партии ЕС-фэйка». Т.к. абсурдная логика этих парней и околопарней проста - «караул, но нас не хотят видеть за столом переговоров». Хотя темы были совсем другими. Это были не переговоры. Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия). За столом не сидели десятки других стран, включая те же США)…
Шире. Любое ритуальное слово по Донбассу нужно сегодня РФ только для этой цели - вбросить немного дер…ма на наш внутренний рынок. Понимая, что у нас есть отличная партия любителей измазать этим собственную страну).
И потому «группа в полосатых политических купальниках», - эти вечные герои сериала Ильфа и Петрова, - благим матом орет: «все, конец, Нормандский формат прошел без Украины».
Глупость? Первостатейная. Вернуть ребят из галлюциногенновых далей можно? Нет. Категорически. Потому что их мир не предполагает и толики адекватности. Только злорадство, фальшь и безупречный цинизм. Какой папа, такие pr-дети)…
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Подоляк забыл добавить, что у Зеленского на участие в такой пустой болтовне нет ни желания, ни времени, поскольку он как раз в это время занимается решением чрезвычайно важных проблем в Украине: