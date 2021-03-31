МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата

Сдвиги в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта могут быть достигнуты при наличии политической воли и привлечении всех стран-участниц нормандского формата, сказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента РФ Владимира Путина.

"Показательными стали сигналы наших европейских партнеров по итогам разговора с президентом РФ: российская сторона должна выполнять обязательства соблюдать режим прекращения огня, подчеркивается необходимость продолжения переговоров лидеров "нормандской четверки". Комментировать нарративы Кремля нет смысла. В который раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства - как в рамках минских договоренностей, так и договоренностей нормандской четверки, достигнутых в ходе парижского саммита", - сказал Николенко "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прежде всего, речь идет о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня, разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда, улучшения условий жизни людей вдоль линии разграничения.

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"Сегодня на заседании ТКГ будет обсуждаться подтверждение режима прекращения огня. Россия имеет прекрасную возможность продемонстрировать, что она не за войну, а за мир. Со своей стороны, Украина последовательно выступает за мир и сохранение человеческих жизней", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе.

В ходе переговоров Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"