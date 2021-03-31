Первое реконструированное отделение экстренной помощи на Кировоградщине готово к открытию, до конца недели будут готовы еще три, - ОГА

Реконструированное отделение экстренной медицинской помощи в Добровеличковской больнице на Кировоградщине готово к открытию. Еще в трех отделениях других населенных пунктов региона строительные работы завершатся до конца текущей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Кировоградская ОГА.

"Это совершенно новый формат приемных отделений. Задача программы "Большая стройка" - обеспечить пациенту обследование, диагностику и лечение в одном месте. В экстренных ситуациях такой комплексный подход экономит драгоценное время для спасения жизней", - отметил глава ОГА Андрей Назаренко.

Назаренко добавил, что процессу строительных работ по реконструкции приемных отделений в больницах Александрии, Светловодска и Кропивницкого немного помешала погода, но до конца недели работы будут завершены.

Отмечается, что данные приемные отделения станут одними из шести отделений опорных больниц Кировоградской области, которые по программе Президента "Большая стройка" в 2021 году будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Так, помощь больным в них будет оказываться намного быстрее и в комфортных для пациентов и персонала условиях.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в текущем году в Украине реконструируют 177 приемных отделений.

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