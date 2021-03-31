Более 60 мертвых серых журавлей: в "Аскании-Новой" снова массово гибнут краснокнижные птицы

На Херсонщине полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении преcс-службы полиции Херсонской области в Facebook.

"К начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплинка) обратился руководитель биосферного заповедника "Аскания-Нова", который сообщил, что на их территории были обнаружены мертвые птицы, внесенные в Красную книгу Украины.

По словам начальника отделения полиции Сергея Ященко, полиция проверила предоставленную директором научно-исследовательского учреждения информацию. Сообщение нашло свое подтверждение. В заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование. В настоящее время в исследовательском институте Харькова еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Всего от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвых птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины.

Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединены в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". Уголовное производство находится на контроле руководства областной полиции.

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Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, животные отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых животных обнаружили 17 марта.

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