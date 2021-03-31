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Новости
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Более 60 мертвых серых журавлей: в "Аскании-Новой" снова массово гибнут краснокнижные птицы

Более 60 мертвых серых журавлей: в

На Херсонщине полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении преcс-службы полиции Херсонской области в Facebook.

"К начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплинка) обратился руководитель биосферного заповедника "Аскания-Нова", который сообщил, что на их территории были обнаружены мертвые птицы, внесенные в Красную книгу Украины.

По словам начальника отделения полиции Сергея Ященко, полиция проверила предоставленную директором научно-исследовательского учреждения информацию. Сообщение нашло свое подтверждение. В заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование. В настоящее время в исследовательском институте Харькова еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Всего от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвых птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины.

Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединены в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". Уголовное производство находится на контроле руководства областной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство

Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, животные отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых животных обнаружили 17 марта.

Также читайте: Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких

Херсонская облгосадминистрация просит аграриев временно не использовать препараты для борьбы с грызунами.

Более 60 мертвых серых журавлей: в Аскании-Новой снова массово гибнут краснокнижные птицы 01

Нацполиция (16487) птицы (54) Аскания-Нова (19)


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Топ комментарии
+7
Тварі, ви що робите?
Аваков, хто покараний за злочин?
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31.03.2021 15:10
+6
Та задолбали вже з тією совковою отрутою для мишей.
Не припинити дію ліцензій на ці доісторичні препарати токсичні для птахів і вивести їх з ринку?
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31.03.2021 15:07
+3
Кого-то надо отфиздить как следует, видимо.
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31.03.2021 15:09
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Та задолбали вже з тією совковою отрутою для мишей.
Не припинити дію ліцензій на ці доісторичні препарати токсичні для птахів і вивести їх з ринку?
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31.03.2021 15:07 Ответить
Кого-то надо отфиздить как следует, видимо.
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31.03.2021 15:09 Ответить
в свое время, когда был конкурс на название нового авто заз, предлагал назвать
- аскания-нова...а назвали славута
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31.03.2021 15:09 Ответить
Там имєнно слово нова абсолютно лішнєє було
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31.03.2021 15:43 Ответить
Тварі, ви що робите?
Аваков, хто покараний за злочин?
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31.03.2021 15:10 Ответить
А хіба чорти можуть карати чортів? Можуть, але дуже рідко, коли загострюється внутрішня конкуренція. Хоча ні, все одно карають або кращого або шістку.
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31.03.2021 15:35 Ответить
а кто владелец этих заповедных земель
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31.03.2021 15:17 Ответить
?
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31.03.2021 15:18 Ответить
Заповедник ли. Безнаказанность порождает вседозволенность. Только констатация и все. Никого же не посадили с первого случая.
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31.03.2021 15:45 Ответить
Фермерам плевать на журавлей,орлов,сов и прочих птиц.
Бабло на первом месте
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31.03.2021 15:58 Ответить
А как в прошлые года не травили?
Значит закупили какую то ядреную гадость!
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31.03.2021 16:38 Ответить
"Аграрії" підори...
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31.03.2021 20:52 Ответить
 
 