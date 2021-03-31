"Слуга народа" Колесник о своей переписке: "Надо валить из этой страны" - это об отдыхе на майские праздники

Нардеп "Слуги народа" Анна Колесник заявила, что вчерашняя ее переписка во время заседания Верховной Рады, в которой она написала, что "надо валить из этой страны", касалась отдыха за границей на майских праздниках.

Об этом "слуга народа" Анна Колесник написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другуюуезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковал мои слова", - заявила Колесник.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала "слуга народа".

Позже Колесник удалила свою страницу из соцсети.



