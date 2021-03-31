"Слуга народа" Колесник о своей переписке: "Надо валить из этой страны" - это об отдыхе на майские праздники
Нардеп "Слуги народа" Анна Колесник заявила, что вчерашняя ее переписка во время заседания Верховной Рады, в которой она написала, что "надо валить из этой страны", касалась отдыха за границей на майских праздниках.
Об этом "слуга народа" Анна Колесник написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другуюуезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковал мои слова", - заявила Колесник.
Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", – написала "слуга народа".
Позже Колесник удалила свою страницу из соцсети.
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моя ты ляля , як же ти втомилася, як же ти переробилася
Отаких повій привів Зеленський у владу.
Ну якщо фантазії нуль, то попросіть авторський колектив студії сором-95 вигадати нестандартну відмазку. Може хоч тоді "мудрий нарід" "паржот"?
Прямо, цитата из сериальной песни Голобородька...
это об отдыхе на майские праздникиэто контрольный, "майские праздники" - только у ваты и рыгов.
И Стас молодец. Которому пахнет ею возле кабинета. Обещает ведь сделать. Не отмазывается. Интересно, куда махнут на майские...
Вчителька ти наша!
Да уже сваливайте хоть на отдых,хоть на всегда, хоть в Ростов , хоть в Италию, Израиль или Вашингтон,только все и навсегда и захватите с собой вашего предводителя отца демократии и гиганта мыслей, как угробить страну и пусть пилку не забудет, а то корона косо приросла.
на пару дней выходных за кордон едет. это при закрытых кордонах в ЕС.
на Мальдивы бедняжка летит видимо. там по словам архамии сейчас дешево
ЗБЛБЛД....
Чи після розводу лохів на виборах 2019 року про реакцію вже можна "нє паріцца"?
Ну,з одним зрозуміло,а інші ?
В ГУГЛЕ в поиске НОВЫЙ АВТОРСКИЙ МЭМ СЛУГ НЕЛОХА - надо валить...
Мнения 31-мар, 06:419 1 566 0
У кого-то прочитал, что сейчас человеки стремительно глупеют. То ли от соцсетей, то ли йода не хватает.
И мы живем не в эпоху постправды, а скорее в эпоху гиперреализма, когда уже нет никакой разницы между правдой и ложью именно по причине тотального идиотизма потребителя информации.
Идиотократия на марше. И Украина, естественно, впереди планеты всей.
Вот все эти Юзики, Коли Тищенко - это ведь просто власть идиотов.
И Зеленского выбрали именно потому, что для идиотов он понятен.
Тот же Рахманин, к примеру - слишком сложен, тексты длинные. А Зеленский прост и краток, как слово «х@#» на заборе.
И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное.
Ну и результаты, соответственно - проваленная вакцинация, проваленное «Большое строительство», даже с санкциями - начали и забросили.
Отличительная черта идиота - неспособность довести ни одно дело до конца. Проще переключиться на новое. А потом забросить и его.
Да, и выхода из этой ситуации не предвидится.
После Зеленского могут выбрать еще более тупого.
Станислав Речинский