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США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине: "Мониторинговая миссия играет важную роль"

США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине:

США приветствуют принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года.

"США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет важную роль в Украине, осуществляя непосредственное наблюдение за ходом конфликта. Мы вновь призываем предоставить доступ СММ ко всей территории Украины, включая Крымом", - подчеркнуло посольство США в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, некоторые страны-члены ОБСЕ блокировали продление мандата СММ ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев, однако 31 марта Постоянный совет ОБСЕ достиг консенсусного решения.

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США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине: Мониторинговая миссия играет важную роль 01

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наблюдатель (844) ОБСЕ (4880) США (26815) Донбасс (26956)


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Хлопці гинуть ,без права на відповідь ,а місія моніторіт !!!)))
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31.03.2021 15:34 Ответить
 
 