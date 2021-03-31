США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ в Украине: "Мониторинговая миссия играет важную роль"

США приветствуют принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года.

"США приветствуют продление мандата СММ ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет важную роль в Украине, осуществляя непосредственное наблюдение за ходом конфликта. Мы вновь призываем предоставить доступ СММ ко всей территории Украины, включая Крымом", - подчеркнуло посольство США в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, некоторые страны-члены ОБСЕ блокировали продление мандата СММ ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев, однако 31 марта Постоянный совет ОБСЕ достиг консенсусного решения.

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