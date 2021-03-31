С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы
Власти Киева приняли решение закрыть детские сады и школы в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в столице.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
"Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля", - подчеркнул Кличко.
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Кстати почему не освободить от карантина тех кто вакцинировался полностью. Правда таких на всю Украину только два человека
С..ка, не мог купить у них яблок по 15 грн - эти тетки всех возрастов были очень заняты, обсуждали какой Порох ужасный и как офигенно будет при Зеленском.
понимаю, в какой они сейчас сраке. Но блин даже не хочется прийти и спросить - ну, как? Получшело?
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"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни. Істото, перечитайте це кілька разів!
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще питання є?
Втім, це ж "Цензор", тут усе можливо.
В идеале конечно чтобы вышел известный волонтер и занялся самосожением, но волонтера жалко)
Днем люди тусуются везде а вечером после 22:00 комендантский час?Бл...какой фееричный идиотизм))))