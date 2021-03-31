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Новости Коронавирус и карантин
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С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы

С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы

Власти Киева приняли решение закрыть детские сады и школы в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в столице.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

"Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля", - подчеркнул Кличко.

Читайте: Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25571) Кличко Виталий (4643) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+41
З 5 квітня Київ закриває всі школи і дитсадки, у нас немає іншого вибору, - Кличко - Цензор.НЕТ 2542
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31.03.2021 15:54
+34
"у нас нет другого выбора"- зебилы73

С 5 апреля Киев закрывает все школы и детсады, у нас нет другого выбора, - Кличко - Цензор.НЕТ 3661
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31.03.2021 15:34
+33
З 5 квітня Київ закриває всі школи і дитсадки, у нас немає іншого вибору, - Кличко - Цензор.НЕТ 6651
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31.03.2021 15:44
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Та всё в Украине сопоставимо с Европой -- токо не ездимо...*)
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31.03.2021 19:36 Ответить
Выбрали чудо с отбитыми ****ми. Теперь хавайте!!
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31.03.2021 19:40 Ответить
Не мытьем, так катаньем. Главное заставить украинцев вакцинироваться любым способом
Кстати почему не освободить от карантина тех кто вакцинировался полностью. Правда таких на всю Украину только два человека
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31.03.2021 19:45 Ответить
Согласен. Думать и искать компромисс тяжелее, чем запрещать и угрожать.
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31.03.2021 21:27 Ответить
Сегодня на рынке в Киеве покупаю нужное. Продавцы причитают о карантине, о том, что заработка нет. Я говорю, все же из вас за ЗЕ голосовали? Они почти хором, а он что может сделать? Он не виноват. Я ляпнул, а кто виноват, Порошенко? Как вы думаете, что они ответили?
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31.03.2021 20:00 Ответить
помню, ровно 2 года назад, тоже на базаре (в близком окружении дебилов нет) орали - хуже не будет! я впервые такое слышал своими ушами, не поверил, переспросил.
С..ка, не мог купить у них яблок по 15 грн - эти тетки всех возрастов были очень заняты, обсуждали какой Порох ужасный и как офигенно будет при Зеленском.
понимаю, в какой они сейчас сраке. Но блин даже не хочется прийти и спросить - ну, как? Получшело?
...
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31.03.2021 21:49 Ответить
эти бабки в 2014 орали: Путин приди, Путин памаги! эти безмозглые бабки и позали войну, всё и везде похеривают, все плохие, только жиды Зелёнские и Рабиновичи хорошие!
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31.03.2021 23:48 Ответить
Крысы Мавзолейные,а правда что на РАБссии дохнет 10 000 РАБссиянцев особенно на Севере Камчатке Куринах и прочих труднодоступных районах Крайнего Севера и ГУЛАГа Сралина...Брешуть наверное Навальные блогеры...
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31.03.2021 20:43 Ответить
Статья?
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01.04.2021 10:01 Ответить
Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни. Істото, перечитайте це кілька разів!
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще питання є?
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01.04.2021 20:04 Ответить
Сподіваюся, адмін не буде видаляти статті з Конституції України?

Втім, це ж "Цензор", тут усе можливо.
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01.04.2021 20:05 Ответить
шо да то да
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05.04.2021 18:36 Ответить
Падлы, это вам не Бельгия кастрированая, комендатский час не дадим ввести.
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31.03.2021 21:05 Ответить
Ашо ты сделаешь?Наш народ-быдло на поводке.Ну выйдем мы с тобой и дальше?
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01.04.2021 10:42 Ответить
Главное начать) Даже в Нидерландах планокуры вышли и кстати добились кое чего в итоге по судебной линии. А у нас народ бедней злей и не так боится смерти от Ковида, поскольку в отличии от европейцев есть и другие проблемы. Поддержат.!
В идеале конечно чтобы вышел известный волонтер и занялся самосожением, но волонтера жалко)
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01.04.2021 14:32 Ответить
Порошенко во всем виноват: Ересько, Гонтарева, Супрун и т д Комментарии излишни
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31.03.2021 21:19 Ответить
Ничего не даст, только народ раздраконят.
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31.03.2021 21:26 Ответить
Ветренко в компании "https://gas.ua/ Нафтогаз " получал в среднем 23,73 млн в месяц, всего за год - 284,64 млн гривен. Соответствующие данные и.о. министра внес в ежегодную декларацию, которая была опубликована в ЕГРД 31 марта.
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31.03.2021 21:33 Ответить
считать чужие деньги - плохая примета. Своих можно не досчитаться.
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31.03.2021 21:50 Ответить
Манипуляции. Это не чужие. Это народные деньги присваиваются отдельными лицами.
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31.03.2021 23:18 Ответить
Запоржье тут причем напихуйю
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31.03.2021 22:18 Ответить
Как вы достали уже со своим вирусом и ограничениями! Можно на другую планету улететь?
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31.03.2021 22:50 Ответить
Только с отбитыми мозгами и клоунам не понятно, что наполовину заполненный транспорт не является условием для заражения вирусом. Сколько месяцев езжу, никто при мне даже не кашлянул и все в масках. Разнос вирусов идет в детсадах, школах и при общении. Всем надо понимать, что никто не должен принимать гостей и ходить в гости. Заболевший пришел в чужую квартиру, там и оставил вирусы.
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31.03.2021 23:16 Ответить
ВСЕ НА ВЕЛОСИПЕДЫ! Пидалик жги!
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01.04.2021 01:07 Ответить
Це тре було вже давно зробити а не гратися в дорослий локдаун
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01.04.2021 07:24 Ответить
Чем поможет комендантский час?Ну ввели в Италии комендантский час,и что?Толку ноль.Это прямое нарушение Конституционных прав,у нас и пандемии как таковой нет.Какой процент заболеваемости должен быть,чтоб обьявить пвндемиТот,который ВОЗ изменил? Думайте мозгами а не жопой
Днем люди тусуются везде а вечером после 22:00 комендантский час?Бл...какой фееричный идиотизм))))
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01.04.2021 10:47 Ответить
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