С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы

Власти Киева приняли решение закрыть детские сады и школы в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в столице.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

"Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля. Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Ограничения будут действовать, как минимум, до 16 апреля", - подчеркнул Кличко.

Читайте: Ситуация с COVID-19 в Киеве критическая. В пятницу могут принять решение о новых ограничениях, - Рубан