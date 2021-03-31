В течение двух лет на Луганщине обновят треть трасс государственного значения, - "Укравтодор"

В этом году на Луганщине планируют отремонтировать 250 км дорог государственного значения. Таким образом, вместе с обновленными в 2020 году маршрутами, программа Президента "Большая стройка" охватит около 400 км дорог, то есть треть от всех трасс государственного значения области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

По словам замначальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олега Кравцова, масштаб дорожных работ в регионе в 2020 году стал рекордным за время независимости.

Так в эксплуатацию ввели уже 133 км обновленных дорог, еще на 67 км осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.

В 2021 году эти показатели планируется превысить минимум на 20%. В частности, работы после зимней паузы начинаются на участках трасс Н-21 и Н-26, а также на ряде трасс регионального и территориального значения.

Отмечается, что трассы Н-26, Р-66 и Т-13-02 будут отремонтированы за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Согласно проекту, там кроме асфальтового покрытия, планируют отремонтировать все искусственные сооружения и осуществить освещение населенных пунктов по современным европейским стандартам.

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По инициативе главы "Укравтодора" Александра Кубракова, на объектах "Большой стройки" будут работать специалисты независимого технадзора. Например, на дороге Н-26 будут привлечены специалисты украинского филиала французской компании "Ежис Интернешнл".

Также работы охватят и искусственные сооружения региона, в частности мосты. Некоторые из них были построены в прошлом веке и нуждаются в капитальном ремонте покрытия, опор и элементов проезжей части.

"Мы надеемся, что при поддержке "Укравтодора" и Кабмина, 2021 станет годом восстановления мостов Луганщины. В разработке 15 проектов по капитальному ремонту мостов", - рассказал Кравцов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования Укравтодор сможет до конца 2023 обновить всю сеть общегосударственных дорог в Украине - более 20 тыс. км.

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