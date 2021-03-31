"Виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий начнут действовать до июля 2021 года, - замглавы Минцифры Сейтхалилев

Услуга "виртуального номера" для жителей временно оккупированных территорий заработает до июля 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом шла речь во время совещания в отношении запуска услуги "Виртуальный номер" для граждан Украины в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму, которое состоялось сегодня под председательством Сейтхалилева.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами из ВОТ - один из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одним из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам, которые предоставляются с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг", - отметил Снавер Сейтхалилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции

Услуга "Виртуального номера", которую будут предоставлять мобильные операторы, позволит пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного интернета или Wi-Fi, используя специальное приложение. Таким образом, жители временно оккупированных территорий смогут осуществлять и получать по следующим номерам звонки, отправлять и получать SMS-сообщения и т.д.

Кроме этого, граждане, которые будут пользоваться "виртуальными номерами", позже смогут получать онлайн все государственные услуги. Минреинтеграции планирует завершить перевод госуслуг в онлайн-формат до 2023 года.

Услуга "виртуальных номеров" уже предоставляется в более чем 192 странах мира.