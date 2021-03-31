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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Виртуальные номера" для жителей оккупированных территорий начнут действовать до июля 2021 года, - замглавы Минцифры Сейтхалилев

Услуга "виртуального номера" для жителей временно оккупированных территорий заработает до июля 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом шла речь во время совещания в отношении запуска услуги "Виртуальный номер" для граждан Украины в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму, которое состоялось сегодня под председательством Сейтхалилева.

"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами из ВОТ - один из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одним из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам, которые предоставляются с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг", - отметил Снавер Сейтхалилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции

Услуга "Виртуального номера", которую будут предоставлять мобильные операторы, позволит пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного интернета или Wi-Fi, используя специальное приложение. Таким образом, жители временно оккупированных территорий смогут осуществлять и получать по следующим номерам звонки, отправлять и получать SMS-сообщения и т.д.

Кроме этого, граждане, которые будут пользоваться "виртуальными номерами", позже смогут получать онлайн все государственные услуги. Минреинтеграции планирует завершить перевод госуслуг в онлайн-формат до 2023 года.

Услуга "виртуальных номеров" уже предоставляется в более чем 192 странах мира.

Автор: 

Крым (26409) мобильная связь (434) Донбасс (26956) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+11
т.е. теперь сепарня сможет не покупая карту украинского оператора получать доступ к госсуслугам? охренительное достижение. вот просто обнять и плакать.... пздц
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31.03.2021 15:55
+4
Там же наші люді....
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31.03.2021 15:57
+4
Щоб їм ще зручніше було дистанційно "мінувати" інфраструктуру території України...
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31.03.2021 16:04
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т.е. теперь сепарня сможет не покупая карту украинского оператора получать доступ к госсуслугам? охренительное достижение. вот просто обнять и плакать.... пздц
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31.03.2021 15:55 Ответить
Там же наші люді....
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31.03.2021 15:57 Ответить
Я так розумію ви просто жартуєте, хоча дійсно ще є люди, які так вважають, нажаль.
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31.03.2021 16:07 Ответить
Ну звісно ж жартую... Дійсно наші звідти вже давно виїхали та облаштувались до нового місця.
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31.03.2021 16:15 Ответить
віртуальний номер на лоба сепаратисту?
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31.03.2021 15:59 Ответить
Щоб їм ще зручніше було дистанційно "мінувати" інфраструктуру території України...
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31.03.2021 16:04 Ответить
Командование США повысило уровень боевой готовности в Европе до «неминуемого кризиса»
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/31/119744/komandovanie-ssha-povysilo-uroven-boevoj-gotovnosti-v-evrope-do-neminuemogo-krizisa.shtml Такие дела, в общем...
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31.03.2021 16:06 Ответить
Та нахрен этому зоопарку ещё какие то услуги оказывать, идиоты
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31.03.2021 16:20 Ответить
надеюсь, бесплатно? налогоплательщики Украины легко оплатят и мобильную связь гражданам "республик". Мы все оплатим: и обучение, и оздоровление, и связь...
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31.03.2021 16:32 Ответить
молодец Украина, своих не бросает
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31.03.2021 17:03 Ответить
своих? или твоих???
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31.03.2021 17:34 Ответить
Этоженашалюдя! Она должна иметь хорошую связь! Шпионить и сиксотить, наводить и разводить! Давайте, жгите!
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31.03.2021 17:07 Ответить
это вы за счет моей зарплаты и за счет мизерных пенсий моих родителей так гуляете???
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31.03.2021 17:36 Ответить
За чей счёт очередной банкет и облизывание задниц отдельным гражданам? На сколько, вследствии этого аттракциона невиданной щедрости для одних, операторы повысят свои тарифы для других, для граждан НЕ оккупированной территории?
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31.03.2021 17:56 Ответить
А що непогано - там багато сєпарських сімей отримують дві - три пенсії, тепер ще
їм допомога як качати з України фінанси
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31.03.2021 23:52 Ответить
 
 