На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

В Харьковской области за минувшие 3 дня умерли двое детей, у которых был диагностирован СОVID-19.

"Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом. Ребенок 2 месяцев из г. Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В информации отмечается, что это первые детские смерти, зарегистрированные в области с начала пандемии. Всего в Украине от СОVID-19 умерло 20 детей.

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В Харьковской области за последнюю неделю (22.03- 28.03.2021) зарегистрировано 6720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с предшествующей неделей (15.03-21.03.21) на 28%.

По данным областного лабцентра, особенностью третьей волны является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.

В области в марте заболели 1334 ребенка, преимущественно школьники. Дети дошкольного возраста составляют чуть больше трети (38,9%) заболевших. Кроме того, СОVID-19 диагностирован у трех младенцев, рожденных от больных матерей.

"Уменьшению заболеваемости детского населения способствует введение дистанционного учебного процесса, которое имело место в январе 2021 и предложено после весенних каникул. А также, направление в изоляцию групп из детских учебных и общеобразовательных заведений при регистрации первого случая заболевания, соблюдение масочного режима детьми, воспитателями, учителями, как в помещениях, так и в школьных автобусах, привитие детям гигиенических навыков", - отмечается в сообщении лабцентра.