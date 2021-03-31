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Новости Коронавирус и карантин
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На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

В Харьковской области за минувшие 3 дня умерли двое детей, у которых был диагностирован СОVID-19.

"Ребенок 11 лет из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем - герпесвирусом. Ребенок 2 месяцев из г. Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию - врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В информации отмечается, что это первые детские смерти, зарегистрированные в области с начала пандемии. Всего в Украине от СОVID-19 умерло 20 детей.

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В Харьковской области за последнюю неделю (22.03- 28.03.2021) зарегистрировано 6720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с предшествующей неделей (15.03-21.03.21) на 28%.

По данным областного лабцентра, особенностью третьей волны является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.

В области в марте заболели 1334 ребенка, преимущественно школьники. Дети дошкольного возраста составляют чуть больше трети (38,9%) заболевших. Кроме того, СОVID-19 диагностирован у трех младенцев, рожденных от больных матерей.

"Уменьшению заболеваемости детского населения способствует введение дистанционного учебного процесса, которое имело место в январе 2021 и предложено после весенних каникул. А также, направление в изоляцию групп из детских учебных и общеобразовательных заведений при регистрации первого случая заболевания, соблюдение масочного режима детьми, воспитателями, учителями, как в помещениях, так и в школьных автобусах, привитие детям гигиенических навыков", - отмечается в сообщении лабцентра.

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дети (6514) карантин (16729) смерть (9230) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Хороший повод купить новую куртку Степанову или Ляшко...
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31.03.2021 15:53
+6
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2286
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31.03.2021 15:59
+4
скоро лето, надо уже шортики за 10000 зелени покупать
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31.03.2021 15:55
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Хороший повод купить новую куртку Степанову или Ляшко...
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31.03.2021 15:53 Ответить
скоро лето, надо уже шортики за 10000 зелени покупать
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31.03.2021 15:55 Ответить
За что нам это?
надо молиться и не искушать Масонов.

а если по нормальному - то надо прививаться.... тьху, кстати, Стебанов - в студию. Про-бе-бе-кай-те шото, *** на**** шел бы вы уважаемый ******* такой же **********
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31.03.2021 15:56 Ответить
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2286
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31.03.2021 15:59 Ответить
Школы вообще нужно закрыть до конца года.
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31.03.2021 16:04 Ответить
С такими темпами вакцинации населения то пожалуй что до конца 2022 года...
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31.03.2021 19:03 Ответить
Франция закрывается на полный локдаун с комендантским часом. Происходит что-то вообще странное. Самым действенным оказывается только локдаун? Ждём вакцинацию, но может оказаться, что надежда на это решение будет тщетной- вот что настораживает
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01.04.2021 07:53 Ответить
О тільки що написав коментар до статті, про те що вакцина Пфайзер на 100% забезпечує захист підлітків від корони і сказав що вони і без вакцини переносять цю хворобу безсимптомно і написав, що чекайте далі кошмарну новину, що десь в карпатському селі від корони згину весь 9 клас в якому вчилося 3 учня, які пішли в ліс і зникли через корону, як тут летить новина тяльки з Харківської області. Ну, прям оперативно так працюють...
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31.03.2021 16:09 Ответить
От мене цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що на приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Коввід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
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31.03.2021 16:14 Ответить
Эдуард, с какой целью вы пишете в болде, от болды?
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31.03.2021 16:18 Ответить
Может у него зрение плохое...
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31.03.2021 16:19 Ответить
Саме так. А вам чим не подобається?
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31.03.2021 16:22 Ответить
Мне, наоборот, сильно "подобається".
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31.03.2021 16:27 Ответить
Он антиваксер, много болел.
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31.03.2021 16:31 Ответить
Ні, чудік, я дебілофоб і навпаки хочу, щоб вони не хворіли. Але бачу що багато хто хворий на генетичному рівні, а тут медицина дійсно безсила і не має від ціїє біди ніякої вакцини.
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31.03.2021 16:47 Ответить
Ну, ти бач, як ти швидко вилікувався. Від прибічників вакцин навіть для антиваксерів користь є.
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31.03.2021 16:54 Ответить
То ти в нас прибчник вакцин? Ти вже вакцинувався? Чи тільки среш тут та інших агітуєш, вакцинуватися різним шмурдяком гололвне, щоб звикли.
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31.03.2021 17:11 Ответить
Я вже давно записаний в чергу. Так що твій емоційно неврівноважений лемент мимо каси. Та ще і зір він тобі погіршив...
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31.03.2021 17:14 Ответить
Ти який в черзі? І бути записаним і вакцинуватися це зовсім різні речі. Ти на яку вакцину записався? Стань краще в дві черги, а ще краще в три. Тільки дочекайся, бо корона така штука, що бац... І черги вже не має.... В нас в Україні все вирішують хабарі тож ти не чекай черги піди всунь в карман тобі степанов з ляшком яку хочеш вколять без черги. Задумайся. Не ризикуй. Черги це не вихід...
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31.03.2021 17:20 Ответить
Ти за себе переживай, а про себе я й сам подбаю. І не нервуй так, а то геть осліпнеш.
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31.03.2021 17:24 Ответить
От ти і обісрався. Бач, як легко.
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31.03.2021 17:32 Ответить
Ну, якщо у тебе смердить, то не варто тобі думати, що це хтось обісрався.
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31.03.2021 17:35 Ответить
Іди вакцинуйся дурню! Бо ти вже обісрався не раз.
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31.03.2021 17:40 Ответить
Не переживай. Коли прийде черга я це обов"язково зроблю. А ти лікуй хоча б свою копрофілію.
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31.03.2021 17:46 Ответить
Тобі ніяка вакцина не допоможе.... Це не виліковне. Природа якщо калічить, то з гарантією. Відпочивай.
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31.03.2021 17:50 Ответить
А ти дурніше, ніж навіть здається. Вакцини не лікують хвороби, вакцини їх попереджають.
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31.03.2021 17:54 Ответить
Відпочивай...
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31.03.2021 17:57 Ответить
Беда конечно с этим короновирусом. Но меры которые применяются временные, реакция на сиюминутные проблемы. С учетом понимания, что короновирус и другие вирусы никуда уже не уйдут, а будут только мутировать в более или менее опасные, то пора уже власть имущим разрабатывать новые ПОСТОЯННЫЕ правила жизни для населения. Иначе мы получим детей без нормального образования, взрослых без работы, экономику и бюджет в руинах и т.д. Вакцина может помочь временно.
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31.03.2021 16:19 Ответить
На Харьковщине за последние три дня от СОVID-19 умерли двое детей, в том числе 2-месячный малыш, - Минздрав

Та да..Бедных медиков так застращали, что кроме Ковида никаких болезней не существует!
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31.03.2021 17:55 Ответить
Ага, застращенні, можна і до енцефаліту корону приплести - ніхто ні про шо не здогадається. Ніби раніше на таке не хворіли від такого не помирали. Герпес - страшна річ насправді.
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31.03.2021 18:36 Ответить
Як і порок серця, від которого теж на жаль помирають, а іноді навіть після народження. Але лякалки зараз дуже потрібні владі. Після клятих дверей ОП, йм аж кортить загнати публіку в "стойло" комендатської години.
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31.03.2021 21:02 Ответить
Про двомісячну дитину нічого не сказано, та там теж може бути все, шо завгодно. Шо може бути простіше звалити все на вірус і відповідальності ніякої?
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31.03.2021 21:09 Ответить
 
 