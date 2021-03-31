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С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль

С начала апреля предприниматели из

Минэкономики и другие ответственные ведомства в течение недели должны подготовить документы, необходимые для единовременной выплаты ФОПам в "красных" зонах эпидопасности.

Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время заседания правительства 31 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сразу хочу дать поручение Министерству экономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через "Дію". И произошли соответствующие выплаты", - заявил Шмыгаль.

Также он обратился к Министерству развития громад и территорий и попросил "включаться в работу по координации с местными властями". Последних правительство призвало также осуществлять доплаты бизнеса в пределах своего региона и собственных возможностей.

"Это будут ответственные решения со стороны местных руководителей, мы ждем их", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, накануне ВР одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн

Читайте также: Государство готово выплатить предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн, - Шмыгаль

Автор: 

выплаты (650) предприниматели (1234) Минэкономразвития (652) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
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Все продолжают работать и подают заявки.
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31.03.2021 16:15
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С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль
Вот тут нам и попёрло..
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31.03.2021 16:11 Ответить
Все продолжают работать и подают заявки.
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31.03.2021 16:15 Ответить
Где кто работает? Всё наглухо закрыто! И патрули ходят проверяют
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31.03.2021 16:40 Ответить
Всі працюють через "запасний вихід", 2 дні тому в Франику спокійно вибирав люстру потім в мебельному диван.
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31.03.2021 22:17 Ответить
можно оформить фопа? я первый - скажу шо нет клиентов, ибо я собираю кальмаров редкого вида - "Шмыгалелохоразводчик" - собрать мало кто может, верней, не только лишь все...
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31.03.2021 16:19 Ответить
Заступник голови КСУ задекларував храм https://www.slovoidilo.ua/2021/03/31/novyna/finansy/zastupnyk-holovy-ksu-zadeklaruvav-xram
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31.03.2021 16:22 Ответить
Что это за предприниматели такие, что их спасет эта смехотворная сумма? Это подачка для нищих.
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31.03.2021 16:22 Ответить
Это средняя зарплата по стране.
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31.03.2021 16:37 Ответить
286 баксов.
Ну просто офигеть.
Ведь ФОПы получали месячный доход на уровне фуфельной средней ЗП наверное.

Для меня, например, это меньше трети месячной ЗП. Нифига не понятно, как на такое может прожить зебил и считать это достаточной компенсацией за угробленный бизнес.
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31.03.2021 16:43 Ответить
ты очевидно никогда не вел хозяйственную деятельность раз путаешь доход с прибылью
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31.03.2021 17:20 Ответить
Прийдеться самим їсти готувати,а не по кабаках і саунах шастати.
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31.03.2021 22:19 Ответить
 
 