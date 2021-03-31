С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль
Минэкономики и другие ответственные ведомства в течение недели должны подготовить документы, необходимые для единовременной выплаты ФОПам в "красных" зонах эпидопасности.
Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время заседания правительства 31 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Сразу хочу дать поручение Министерству экономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через "Дію". И произошли соответствующие выплаты", - заявил Шмыгаль.
Также он обратился к Министерству развития громад и территорий и попросил "включаться в работу по координации с местными властями". Последних правительство призвало также осуществлять доплаты бизнеса в пределах своего региона и собственных возможностей.
"Это будут ответственные решения со стороны местных руководителей, мы ждем их", - добавил Шмыгаль.
Как сообщалось, накануне ВР одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн
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Вот тут нам и попёрло..
Ну просто офигеть.
Ведь ФОПы получали месячный доход на уровне фуфельной средней ЗП наверное.
Для меня, например, это меньше трети месячной ЗП. Нифига не понятно, как на такое может прожить зебил и считать это достаточной компенсацией за угробленный бизнес.