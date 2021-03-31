С начала апреля предприниматели из "красных" зон смогут подавать заявки на получение 8 тыс. грн компенсации, - Шмыгаль

Минэкономики и другие ответственные ведомства в течение недели должны подготовить документы, необходимые для единовременной выплаты ФОПам в "красных" зонах эпидопасности.

Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль сделал во время заседания правительства 31 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сразу хочу дать поручение Министерству экономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через "Дію". И произошли соответствующие выплаты", - заявил Шмыгаль.

Также он обратился к Министерству развития громад и территорий и попросил "включаться в работу по координации с местными властями". Последних правительство призвало также осуществлять доплаты бизнеса в пределах своего региона и собственных возможностей.

"Это будут ответственные решения со стороны местных руководителей, мы ждем их", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, накануне ВР одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн

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