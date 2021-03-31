Сомнений в том, что Украина получит транш от МВФ в этом году, нет, - советник Зеленского Устенко

Украина ожидает получить транш от МВФ примерно осенью. Сомнений в том, что этот транш поступит нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, переговоры с фондом идут "по нескольким направлениям".

"Идет переговорный процесс сразу по нескольким направлениям, одно из которых – МВФ и наше Министерство финансов, здесь обсуждаются вопросы, связанные с 2022 годом. Речь идет о дефиците государственного бюджета, Украина должна в конце концов сократить дефицит госбюджета. Второе направление переговоров связано с Министерством экономики, здесь речь идет о развитии конкуренции, демонополизации, деофшоризации. Параллельная переговорная ветка - Министерство энергетики и МВФ, здесь говорится о том, каким образом активизировать внутреннюю газодобычу, какие подвижки должны быть сделаны на рынке энергетики", - сказал Устенко.

Также, несмотря на карантин, депутаты обсуждают проблемы реформ в Украине.

"И очень важная переговорная ветка – вопросы, связанные с институциональной поддержкой в плане проведения судебной реформы, антикоррупционной архитектуры, и здесь мяч находится на поле парламента. Большая часть законопроектов уже внесена в Верховную Раду, они обсуждаются в комитетах, фракциях. И то, что Рада ушла на карантин, не значит, что это не будет обсуждаться, идет обсуждение в онлайн-режиме", - сказал советник президента.

"В моем понимании нет никаких сомнений, что мы получим транш до конца года. Это более чем ожидаемо, вопрос, можем ли мы получить его раньше, например, летом. Как самый поздний вариант - осень текущего года", - добавил Устенко.

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