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Сомнений в том, что Украина получит транш от МВФ в этом году, нет, - советник Зеленского Устенко

Сомнений в том, что Украина получит транш от МВФ в этом году, нет, - советник Зеленского Устенко

Украина ожидает получить транш от МВФ примерно осенью. Сомнений в том, что этот транш поступит нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, переговоры с фондом идут "по нескольким направлениям".

"Идет переговорный процесс сразу по нескольким направлениям, одно из которых – МВФ и наше Министерство финансов, здесь обсуждаются вопросы, связанные с 2022 годом. Речь идет о дефиците государственного бюджета, Украина должна в конце концов сократить дефицит госбюджета. Второе направление переговоров связано с Министерством экономики, здесь речь идет о развитии конкуренции, демонополизации, деофшоризации. Параллельная переговорная ветка - Министерство энергетики и МВФ, здесь говорится о том, каким образом активизировать внутреннюю газодобычу, какие подвижки должны быть сделаны на рынке энергетики", - сказал Устенко.

Также, несмотря на карантин, депутаты обсуждают проблемы реформ в Украине.

"И очень важная переговорная ветка – вопросы, связанные с институциональной поддержкой в плане проведения судебной реформы, антикоррупционной архитектуры, и здесь мяч находится на поле парламента. Большая часть законопроектов уже внесена в Верховную Раду, они обсуждаются в комитетах, фракциях. И то, что Рада ушла на карантин, не значит, что это не будет обсуждаться, идет обсуждение в онлайн-режиме", - сказал советник президента.

"В моем понимании нет никаких сомнений, что мы получим транш до конца года. Это более чем ожидаемо, вопрос, можем ли мы получить его раньше, например, летом. Как самый поздний вариант - осень текущего года", - добавил Устенко.

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Автор: 

МВФ (3335) транш (279) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+9
"Стариє пєсні о...том же самом"))) ЗЕлена пляснява увесь минулий рік клялася-божилася, що "ось-ось, у нас всьо на мазі, ми з МВФ вже домовилися, зуб даємо, що в 2020 році отримаємо транш"
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31.03.2021 16:28
+5
Тобто не буде взагалі... Хто б сумнівався... А восени або "падишах" помре, або віслюк здохне...
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31.03.2021 16:34
+3
Вся проблема этого мира в том, что дураки всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений... ( Бертран Рассел)
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31.03.2021 16:37
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пока нет потвори зелені
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31.03.2021 16:25 Ответить
...значит, пора продавать доллары...
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31.03.2021 16:27 Ответить
"Стариє пєсні о...том же самом"))) ЗЕлена пляснява увесь минулий рік клялася-божилася, що "ось-ось, у нас всьо на мазі, ми з МВФ вже домовилися, зуб даємо, що в 2020 році отримаємо транш"
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31.03.2021 16:28 Ответить
старт этой уверенности был ещё летом 2019 года.
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31.03.2021 17:10 Ответить
Але розуміння пріоритетів держави і ешелонування ресурсів під їх реалізацію- відсутні, як у ЗЕ так і в нинішнього Кабміну-парламенту.. Пустушки... а не державні діячі!!!
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31.03.2021 17:32 Ответить
Тобто не буде взагалі... Хто б сумнівався... А восени або "падишах" помре, або віслюк здохне...
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31.03.2021 16:34 Ответить
Судя по тому какие вы законы принимаете и какие хотелки зеля подает в ВР - транш будет (если будет) по минимуму. Лишь бы не сдохли.
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31.03.2021 16:37 Ответить
Вся проблема этого мира в том, что дураки всегда уверены в себе, а умные люди полны сомнений... ( Бертран Рассел)
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31.03.2021 16:37 Ответить
Проблема цього світу в тому,що дурнів завжди і всюди є більше.Але тільки в нас вони складають абсолютну більшість,цілих сімдесят п"ять відсотків.І ще вони дуже політично активні...І ще вони легко зомбуються...Знаю це точно,сам такий...
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31.03.2021 17:00 Ответить
😂
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31.03.2021 16:38 Ответить
Тада. В прошлом году тоже сомнений не было. Так без сомнений и прозетели ЗЕляди.

Наша песня хороша. Начинай сначала.
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31.03.2021 16:38 Ответить
дуракам - не подают.....
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31.03.2021 16:40 Ответить
так у вас и в прошлом году "не было сомнений"!
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31.03.2021 16:41 Ответить
А какой смысл брать крелиты если их разворовывают, сколько не дай а все равно мало, только народу надо их возврашать , а не власти и олигархам, они налоги не платят в бюддет, а берут от туда.
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31.03.2021 16:42 Ответить
Ни сомнений, ни денег. Немцы дадут немного под вчерашний сговор и будущее разминирование с изначально известным результатом. МВФ денег не даст.
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31.03.2021 16:42 Ответить
Шо?Опять?
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31.03.2021 16:42 Ответить
Так, так. Сумнівм є лише у вашій притомності.
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31.03.2021 16:44 Ответить
А он точно нужен, или же кредиты и займы для любой власти это благо?
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31.03.2021 16:47 Ответить
Ещё один чемпион мира по брехне Зеленского, этот недоэкономист Устенко!! Два года назад обещали вместе золотые горы , а получились огромные горы вранья и навоза!!
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31.03.2021 16:48 Ответить
Конєчно получат транш.
А вот в каком размєрє?
Варіантов много.
От сотєн мілліардов дєнєг до одного толстого мужского полового...
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31.03.2021 16:50 Ответить
Минуточку!Это не тот ли советник, который парой дней раньше заявлял, что Украине МВФ нафиг не нужен и у нас амором денег?
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31.03.2021 16:53 Ответить
Квиздіть - не мішки ворочать
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31.03.2021 17:02 Ответить
У советника язык заплетался, поэтому он пропустил слово НЕ -- перед получит.
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31.03.2021 17:06 Ответить
31 березня, виповнюється річниця першого туру президентських виборів. Відповідно до https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/stattja/polityka/druha-richnycya-prezydentskyx-vyboriv-zelenskyj-vykonav-15-svoyeyi-prohramy аналізу незалежних експертів, за 2 роки Зеленський виконав 14% своєї програми. І це при ПОВНОМУ контролі за ВР, урядом і правоохоронними органами.
Обіцяв: «Я іду в президенти, щоб зламати існуючу систему». Що в підсумку зламав?
- Зламав підтримку України з боку основних стратегічних партнерів.
- Зламав довіру МВФ.
- Зламав економіку, яка до нього зростала 13 кварталів поспіль. Зламав довіру до судочинства, дозволивши повернутись Портнову та взяти під контроль українські суди.
- Зламав ставлення до Революції гідності, призначаючи таких людей, як Татаров, на державні посади.
А що він там зламав, прилаштувавши всіх своїх друзів з 95 кварталу, вирішуйте самі.
Але ні! Одну реформу пан Зеленський все ж здійснив: позавчора він підписав указ про те, щоб в орденському ланцюзі президента замість 12 декоративних ланок було 16. Як хтось дуже влучно помітив: «Дивні люди. Голосували за прикольних, а жити хочуть, як при розумних.»
Дайош ще одну ланку в президентський ланцюжок і ще одне колесо в президентський лісапед!
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31.03.2021 17:08 Ответить
Основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.

2020 04 23 О кредите МВФ - 2 https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html
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31.03.2021 17:26 Ответить
Сомнений у него нет) а у страны нет транша. Это два разных факта на текущий момент.
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31.03.2021 18:03 Ответить
Закрыл бы ты рот, дядя. А то накаркаешь...
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31.03.2021 20:52 Ответить
У кого нет сомнений?
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31.03.2021 21:07 Ответить
единственное что есть сомнение в советнике зеленского и в самом зеленском
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01.04.2021 20:07 Ответить
Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.
- Бертран Рассел
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18.06.2021 17:28 Ответить
 
 