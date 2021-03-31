Сомнений в том, что Украина получит транш от МВФ в этом году, нет, - советник Зеленского Устенко
Украина ожидает получить транш от МВФ примерно осенью. Сомнений в том, что этот транш поступит нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
По его словам, переговоры с фондом идут "по нескольким направлениям".
"Идет переговорный процесс сразу по нескольким направлениям, одно из которых – МВФ и наше Министерство финансов, здесь обсуждаются вопросы, связанные с 2022 годом. Речь идет о дефиците государственного бюджета, Украина должна в конце концов сократить дефицит госбюджета. Второе направление переговоров связано с Министерством экономики, здесь речь идет о развитии конкуренции, демонополизации, деофшоризации. Параллельная переговорная ветка - Министерство энергетики и МВФ, здесь говорится о том, каким образом активизировать внутреннюю газодобычу, какие подвижки должны быть сделаны на рынке энергетики", - сказал Устенко.
Также, несмотря на карантин, депутаты обсуждают проблемы реформ в Украине.
"И очень важная переговорная ветка – вопросы, связанные с институциональной поддержкой в плане проведения судебной реформы, антикоррупционной архитектуры, и здесь мяч находится на поле парламента. Большая часть законопроектов уже внесена в Верховную Раду, они обсуждаются в комитетах, фракциях. И то, что Рада ушла на карантин, не значит, что это не будет обсуждаться, идет обсуждение в онлайн-режиме", - сказал советник президента.
"В моем понимании нет никаких сомнений, что мы получим транш до конца года. Это более чем ожидаемо, вопрос, можем ли мы получить его раньше, например, летом. Как самый поздний вариант - осень текущего года", - добавил Устенко.
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А вот в каком размєрє?
Варіантов много.
От сотєн мілліардов дєнєг до одного толстого мужского полового...
Обіцяв: «Я іду в президенти, щоб зламати існуючу систему». Що в підсумку зламав?
- Зламав підтримку України з боку основних стратегічних партнерів.
- Зламав довіру МВФ.
- Зламав економіку, яка до нього зростала 13 кварталів поспіль. Зламав довіру до судочинства, дозволивши повернутись Портнову та взяти під контроль українські суди.
- Зламав ставлення до Революції гідності, призначаючи таких людей, як Татаров, на державні посади.
А що він там зламав, прилаштувавши всіх своїх друзів з 95 кварталу, вирішуйте самі.
Але ні! Одну реформу пан Зеленський все ж здійснив: позавчора він підписав указ про те, щоб в орденському ланцюзі президента замість 12 декоративних ланок було 16. Як хтось дуже влучно помітив: «Дивні люди. Голосували за прикольних, а жити хочуть, як при розумних.»
Дайош ще одну ланку в президентський ланцюжок і ще одне колесо в президентський лісапед!
Данный фонд, создание которого так активно оппонировал экс-министр финансов Украины Уманский, был фактически прикрытием факта секвестра государственного бюджета Украины. Международный аудит выявит это буквально за пару часов.
Кроме всего прочего это означает, во-первых то, что Украина подала в МВФ не совсем достоверные сведения о бюджетном дефиците. МВФ прекрасно это знает, но ей нужно официальное подтверждение.
Во-вторых международный аудит выявит вопиющие факты нарушения правил государственных закупок определяемые украинским законодательством.
Естественно Зеленский на это не пойдет и второго транша не будет.
2020 04 23 О кредите МВФ - 2 https://timeze2019.blogspot.com/p/2_10.html
- Бертран Рассел