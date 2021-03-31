"Справа громад" подала иск в суд за клевету против советника Офиса Зеленского Подоляка

Общественная организация "Справа громад" подала иск в суд против советника Офиса Зеленского Михаила Подоляка за клевету.

Об этом представители ОО сообщили во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Вчера с трибуны парламента представитель ГБР, который отчитывался перед парламентом, официально сообщил, что ГБР не зафиксировало никаких политических сил или каких-то политиков, которые были причастны к организации проведения митингов в субботу, о которых отмечал и Подоляк, и Антон Геращенко", - заметил активист, депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник АТО Александр Погребыский.

"21 марта 2021 Подоляк Михаил в соцсети Фейсбук обвиняет в том числе нас, "Справу Громад" в организации субботней акции на ул. Банковой. Безотносительно к оценке акции протеста заявляем, что упреки Подоляка являются откровенной ложью и требуем опровержения", - заявила руководительница ОО "Солідарна справа громад" Антонина Бузило.

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Она сообщила, что за 2020 год ОО "Солідарна справа громад" приняла участие в 43 акциях. "20 марта 2021 ОО "Солідарна справа громад" не участвовала в акции по адресу г.. Киев, ул. Банковая, 11. Мы не сообщали о событии, мы не призывали наших сторонников участвовать в событиях, мы не были среди организаторов, соорганизаторов ни фактически, ни юридически", - сообщила председатель организации.

"Защита деловой репутации - это право юридического лица через суд требовать опровержения недостоверной информации о ней, то есть сведений, не соответствующих действительности, или изложенных ложно. Именно такая ​​информация 21.03.2021 года была выложена на своей странице в сети Фейсбук господином Подоляком Михаилом Михайловичем. Распространение публикаций с недостоверной неправдивой информацией крайне негативно влияет и нарушает неимущественные права общественной организации и ее деловую репутацию", - говорит адвокат Анна Коновалова.

"Учитывая данные обстоятельства для защиты своих прав и интересов в результате распространения об организации недостоверной информации, которая была изложена в виде фактических утверждений, 30 марта 2021 было принято решение об обращении с соответствующим иском в Святошинский районный суд о признании такой информации недостоверной, опровержения такой информации и удаления именно господином Подоляком М.М.", - говорит адвокат.

"У вас есть опция - Антон Геращенко и Подоляк - вы можете публично официально извиниться перед пятым президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко и перед ОО "Справа громад" за ту ложную информацию, которую вы распространили публично относительно этой организации и этого политика. И ОО "Справа громад", и Петр Алексеевич Порошенко в свою очередь отзовут исковые требования, о которых говорилось вчера и мы сообщаем сегодня", - резюмирует Александр Погребыский.