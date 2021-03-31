В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали во время получения взятки трех инспекторов Мариупольского районного управления полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года правоохранители требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч грн. За эту сумму полицейские обещали мужчине не принимать меры по документированию совершенных им краж", - говорится в сообщении.

При получении взятки в размере 40 тыс. грн полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.