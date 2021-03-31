РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости Взяточники
2 975 14

В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали во время получения взятки трех инспекторов Мариупольского районного управления полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года правоохранители требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч грн. За эту сумму полицейские обещали мужчине не принимать меры по документированию совершенных им краж", - говорится в сообщении.

При получении взятки в размере 40 тыс. грн полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор и следователь полиции подозреваются в получении 5 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6166) Мариуполь (5717) Нацполиция (16487) прокуратура (5020)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
31.03.2021 16:33
+2
В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 204
показать весь комментарий
31.03.2021 16:37
+2
а чё увольняют только их? ведь их начальник занес обласному, обласной Геращенку, а Геращенко сумку передал Авакову.
показать весь комментарий
31.03.2021 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ысе негодуем, но!
давай тебе, да, тебе, или "вам" дают 16к. грн. за то шоп ты тока "глаза закрыл" - кто откажется, вот, если честно?
м?
жена дома, мусорята, ой, дети им тоже надо похавать, а тут - тупо "не заметить" - кто отказался бы, считаем - раз-два-три... я остался один, но не Тор(я - Зеленский)
показать весь комментарий
31.03.2021 16:32 Ответить
Кравченко, Пукач помнишь? Вот так вот и заказы принимают/выполняют . Думаю не нужна такая милиция/полиция
показать весь комментарий
31.03.2021 16:35 Ответить
я то не за это и не за то... просто у нас все кричат шо все такие тупые и крадолюбивые, но только дорвутся иииии ------------ Кива, или прочее говно ты типо не понял шоле?(поправляю галстук, еду в Раду на нараду)
показать весь комментарий
31.03.2021 16:43 Ответить
Кива иногда выглядит самым адекватным
показать весь комментарий
31.03.2021 16:47 Ответить
там ролик есть про Киву, но впадлу искать, тут его не было. проффесор чо
показать весь комментарий
31.03.2021 16:49 Ответить
Никогда такого не было и вот опять
показать весь комментарий
31.03.2021 16:33 Ответить
В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 204
показать весь комментарий
31.03.2021 16:37 Ответить
То что я вижу, устроили родители доворовать неукраденное и уничтожить дела по родственникам
показать весь комментарий
31.03.2021 16:43 Ответить
Це тепер абсолютно нормальний хабар,враховуючи що він відповідає штрафу,а до того ж позбавляють прав мінімум на рік і можуть конфіскувати авто.Старі гаївці могли лиш про таке мріяти.Для цього і розказували на ефірах страшні історіі про п"яних водіів,для цього і бігали по Раді з конвертами посланці Авакова...
показать весь комментарий
31.03.2021 16:54 Ответить
Ото так, мабуть так воно і виходить
показать весь комментарий
01.04.2021 08:22 Ответить
Атестовані та вмотивовані! Геть не корумповані! "Правозахистники"....
показать весь комментарий
31.03.2021 17:03 Ответить
В Маріуполь потрібно поліцейських із Рахіва і Коломиї завозити. Як расововірних і донестями чесних. Ну ще може ну з стрия, хоча то вже велике місто і там вже кацапня розбещує наших служивих
показать весь комментарий
31.03.2021 17:19 Ответить
а чё увольняют только их? ведь их начальник занес обласному, обласной Геращенку, а Геращенко сумку передал Авакову.
показать весь комментарий
31.03.2021 20:03 Ответить
Аваков может заказывпаь убийства у низкоморальных полицейских как это Кравченко делал?
показать весь комментарий
01.04.2021 08:24 Ответить
 
 