В Мариуполе трое сотрудников полиции попались на взятке 56 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали во время получения взятки трех инспекторов Мариупольского районного управления полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2021 года правоохранители требовали у жителя Мариуполя неправомерную выгоду в сумме 56 тысяч грн. За эту сумму полицейские обещали мужчине не принимать меры по документированию совершенных им краж", - говорится в сообщении.
При получении взятки в размере 40 тыс. грн полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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давай тебе, да, тебе, или "вам" дают 16к. грн. за то шоп ты тока "глаза закрыл" - кто откажется, вот, если честно?
м?
жена дома, мусорята, ой, дети им тоже надо похавать, а тут - тупо "не заметить" - кто отказался бы, считаем - раз-два-три... я остался один, но не Тор(я - Зеленский)