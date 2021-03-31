В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко

Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочные сроки поставки имунобиолоичного препарата - до конца июня", - уточнил он.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала таких учреждений.

"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - подытожил Ляшко.

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