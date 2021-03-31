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В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко
Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ориентировочные сроки поставки имунобиолоичного препарата - до конца июня", - уточнил он.
Он также добавил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала таких учреждений.
"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - подытожил Ляшко.
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+8 Olexandr Chornogorodskij
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+3 Egor Shevtsov #108975
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+1 Dietrich Berg
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умндурок
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