РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 722 21

В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко

В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко

Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочные сроки поставки имунобиолоичного препарата - до конца июня", - уточнил он.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут использованы для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала таких учреждений.

"Логистика отработана, медицинские работники обучены. Ожидаем", - подытожил Ляшко.

Читайте также: Рассчитываем получить 4,9 млн доз вакцины от COVID-19 в апреле-мае, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
питання одне: в клініках яких компаній(наближених до держиморд) випливе той пфайзер????
показать весь комментарий
31.03.2021 16:32
+3
через пів року коли в розвинутих країнах закінчиться вакцінація 2021, в Україні вона тільки почнеться. І за це ніхто не понесе відповідальності, ні міністр Степаненко що ні дня не працював лікарем і диплом отримав просто щоб не виглядати дурнем в креслі зам директора Нафтогаз Україна, ні ті хто вибрав на посаду людину яка не повинна була бути на цій посаді.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:35
+1
Надеюсь до июня доживу
показать весь комментарий
31.03.2021 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
питання одне: в клініках яких компаній(наближених до держиморд) випливе той пфайзер????
показать весь комментарий
31.03.2021 16:32 Ответить
"Борис"?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:39 Ответить
Феофанія?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:42 Ответить
Как-бы то ни было, обычным людям, это не светит... прАстому нарИду положена только цыганская подделка, китайской дешёвки, не защищающая от новых штаммов и имеющая кучу побочек... зебилы "зробили це разом"... только, жаль, что пострадают и адекватные люди...
показать весь комментарий
31.03.2021 17:59 Ответить
Надеюсь до июня доживу
показать весь комментарий
31.03.2021 16:32 Ответить
носи маску і мий руки! і чому б тобі не дожити??
показать весь комментарий
31.03.2021 16:33 Ответить
До того часу всі перехворіють ковідом.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:35 Ответить
через пів року коли в розвинутих країнах закінчиться вакцінація 2021, в Україні вона тільки почнеться. І за це ніхто не понесе відповідальності, ні міністр Степаненко що ні дня не працював лікарем і диплом отримав просто щоб не виглядати дурнем в креслі зам директора Нафтогаз Україна, ні ті хто вибрав на посаду людину яка не повинна була бути на цій посаді.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:35 Ответить
ти дурак?
кто это ссущество выбирал то?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:38 Ответить
Верховна Рада, придурок.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:39 Ответить
Зитхай!
умндурок
показать весь комментарий
31.03.2021 16:40 Ответить
А депутатов СН и президента, кто из клоунов-наркоманов выбрал?
показать весь комментарий
31.03.2021 17:02 Ответить
І хтось мені хоче сказати, що я маю бути впевнений у відсутності порушення температурного режиму при транспортуванні цієї вакцини?
Ню-ню...
показать весь комментарий
31.03.2021 16:36 Ответить
В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3476В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 899
показать весь комментарий
31.03.2021 16:37 Ответить
Грядет Шурум-Бурум: запасаемся гречкой, макаронами, солью, спичками...
показать весь комментарий
31.03.2021 16:40 Ответить
Не забувай про туалетний папір!
показать весь комментарий
31.03.2021 16:45 Ответить
Езжайте в Буковель, там уже Pfizer есть в частных аптеках.
Буковель - и житница, и здравница, и кузница.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:42 Ответить
мля.. они реально соревнуются "кто больше"
показать весь комментарий
31.03.2021 16:44 Ответить
для блатных и толстосумов хватит?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:52 Ответить
поставлять до кінця червня, ось-ось, орієнтовно, незабаром, післязавтра, скоро
показать весь комментарий
31.03.2021 18:28 Ответить
а вакцина для чего она?
показать весь комментарий
31.03.2021 21:10 Ответить
 
 